La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

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Santiago Sosa contó que Facundo Colidio intenta a diario que lo habiliten para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Sudamericana, algo que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no permite por una cuestión reglamentaria. “Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero Conmebol no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros”, dijo el mediocampista en diálogo con Radio La Red.

El delantero, que llegó a Vasco da Gama en el último mercado de pases proveniente de River Plate, quedó afuera de la lista de buena fe para las semifinales del torneo continental. La razón es administrativa: River lo había inscripto para los octavos de final antes de su salida del club, y el reglamento de la competencia impide que un futbolista figure en dos planteles distintos mientras el torneo se encuentra en curso. Al quedar River eliminado, Colidio permaneció registrado en esa lista sin posibilidad de ser removido para la instancia siguiente.

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Vasco da Gama y Boca Juniors definirán al finalista de la Copa Sudamericana en un cruce que reedita un antecedente de hace 25 años, cuando ambos se enfrentaron por la Copa Mercosur 2001 con dos empates 2 a 2. El partido de ida se disputará el 13 de octubre a las 21:30 en la Bombonera, mientras que la revancha, prevista para el 20 de octubre a la misma hora, todavía no tiene sede confirmada.

La definición del estadio para el segundo encuentro generó una disputa paralela entre ambas instituciones. El Consorcio Maracaná, integrado por Flamengo y Fluminense, rechazó en dos oportunidades el pedido de Vasco da Gama para utilizar ese escenario, con el argumento de que el estado del campo de juego se encuentra afectado por la cantidad de partidos disputados en el estadio. Ante esa negativa, la dirigencia del club carioca evalúa como alternativa São Januário, su estadio habitual, aunque su capacidad de 21.800 espectadores es inferior al mínimo de 30 mil que exige la Conmebol para las semifinales, por lo que el club deberá tramitar una autorización especial ante el organismo. Una tercera opción es el estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo, aunque su superficie sintética generaría objeciones por parte de Boca.

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El propio Santiago Sosa llegó a Vasco da Gama en el mismo mercado de pases que Colidio, tras salir de Racing Club. Según cifras publicadas por medios brasileños, el club desembolsó unos siete millones de dólares por el pase del mediocampista, mientras que la incorporación de Colidio demandó una inversión de más de cuatro millones de dólares. Ambas operaciones se dieron en simultáneo con otros refuerzos, como Alan Lescano y Bruno Duarte.

En Racing, la salida de Sosa había sido parte de una serie de bajas que el entonces técnico Juan Pablo Vojvoda identificó como un factor determinante en su breve ciclo al frente del equipo. En declaraciones a ESPN, tras su salida del cargo por decisión dirigencial, Vojvoda relató una conversación con el jugador previa a su transferencia: “Sosa me comentó, quiero otro desafío, ya soy ídolo acá en Racing, me está buscando un club de Brasil y yo quiero ese desafío”, contó el entrenador, quien también mencionó otros casos de futbolistas que le habían transmitido su intención de dejar la institución.

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El ciclo de Vojvoda en Racing se extendió por 13 partidos, con siete derrotas, cuatro victorias y dos empates, y terminó un día después de la eliminación del equipo ante Boca en el Gigante de Arroyito. “Me hago cargo de los resultados”, admitió el técnico, que además reveló que había citado al plantel para retomar los entrenamientos y ya tenía definido el cronograma de la semana cuando se confirmó su salida.

Colidio, entre las mejores incorporaciones de la ventana

Desde su llegada a Vasco da Gama, Colidio se transformó en una de las piezas de mayor rendimiento del plantel dirigido por Pedro Emanuel, que lo utiliza como segundo delantero con libertad para desplazarse entre la mitad de la cancha y el ataque. En sus primeros ocho partidos con la camiseta del club, el delantero acumuló un promedio de 0,5 participaciones directas en gol por encuentro, con cuatro conversiones entre goles y asistencias.

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Esa continuidad de rendimiento contrasta con la frustración que, según Sosa, atraviesa el propio Colidio ante la imposibilidad de jugar la serie ante el club del que es hincha. La definición del cruce quedará en manos exclusivamente de los futbolistas habilitados por la Conmebol, mientras ambos clubes continúan las negociaciones por la sede de la revancha en Brasil.