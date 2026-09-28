Pierre Gasly reveló la “condición” para restaurar la relación con Colapinto en Alpine tras el accidente en el GP de Azerbaiyán

Pierre Gasly destacó la actitud de Franco Colapinto tras el accidente en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Pierre Gasly situó el respeto como condición para sostener su vínculo con Franco Colapinto en Alpine, después del choque entre ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán que provocó el abandono de los dos pilotos y de Lando Norris, de McLaren, quien se disculpó por criticar al pilarense. Ambos pilotos guardan una gran relación fuera de la pista, algo que se mantuvo a lo largo de las últimas dos temporadas pese a sus desencuentros en la pista.

El argentino reconoció su equivocación en Bakú, que terminó en un accidente que privó a la escudería francesa de sumar puntos importantes. Gasly reflejó su malestar por la situación, pero remarcó en varias oportunidades la actitud que tomó Colapinto tras el golpe.

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“Mientras haya respeto, todo es posible”, afirmó el francés a Sky Sports F1. Gasly destacó que el joven de 23 años reconoció desde un principio su equivocación y los múltiples pedidos de disculpas desde entonces. “Franco y yo hemos hablado después del incidente y él se ha disculpado, lo cual acepto, y discutiremos todo como equipo para mejorar en el futuro”, indicó en un comunicado de la escudería.

*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El incidente ocurrió cuando faltaban 15 vueltas para el final de la carrera urbana de Bakú. Colapinto bloqueó las ruedas al iniciar la frenada, perdió el control y golpeó a Gasly. La frustración del francés se explicó por el rendimiento que Alpine había mostrado durante el fin de semana y la posibilidad de sumar puntos con los dos autos.

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“El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”, señaló Gasly con Motorsport. “No fue un día ideal, pero estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Hoy perdimos puntos y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año”, completó.

Colapinto explicó el accidente y reconoció su falla de forma inmediata. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, reconoció.

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El piloto argentino también atribuyó parte de sus dificultades a la degradación de la parte trasera de su monoplaza: “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando (Norris), por supuesto, y ante todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado”.

Gasly y Colapinto mantienen una buena relación fuera de la pista, algo que aclararon en varias oportunidades (REUTERS/Jakub Porzycki)

El lunes posterior al accidente de Bakú, Alpine condenó los mensajes de odio difundidos en las plataformas digitales contra sus pilotos. La escudería, con sede en Enstone, pidió erradicar una conducta que consideró cada vez más frecuente en las últimas fechas de la Fórmula 1.

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La tensión entre los compañeros de Alpine ya tenía un antecedente en la carrera anterior de Madrid. Colapinto había quedado obstaculizado por Gasly en el tramo final mientras intentaba defender su posición frente a Oscar Piastri. Después de aquella competencia, Gasly recibió mensajes dirigidos contra él y su familia en las redes sociales. El piloto francés expresó entonces su malestar por esas agresiones.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, que se disputará de forma excepcional en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang recibirá a la categoría por primera vez en nueve años y será un trazado desconocido para Colapinto, quien deberá cumplir con una penalización de cinco lugares en la grilla.

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