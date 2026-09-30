La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

Se terminaron los rumores sobre una posible llegada de Christian Horner a Ferrari. En Maranello respaldaron a Frederic Vasseur (REUTERS/Amanda Perobelli)

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Ferrari salió a defender públicamente la continuidad de Frederic Vasseur al frente de la escudería, después de que unas declaraciones de Christian Horner reavivaran los rumores sobre un eventual cambio en la dirección del equipo. La compañía convocó de forma inesperada a una rueda de prensa virtual este martes para asegurar que mantiene “plena confianza” en el francés y en su cuerpo técnico, en momentos en que los resultados en pista alimentan el escrutinio sobre su gestión.

La aclaración llegó a través de Maria Conti, directora de comunicación de Ferrari, quien convocó a un grupo reducido de periodistas horas antes del inicio del fin de semana del Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Sepang, Malasia. Los pocos medios presentes en una rueda de prensa virtual se sorprendieron ante la convocatoria que generó mucha expectativa. “En los últimos días ha proliferado la especulación en torno a Scuderia Ferrari, en particular sobre su liderazgo. La postura de Ferrari es clara y no ha cambiado. La empresa ya ha tomado sus decisiones”, afirmó Conti.

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La ola de rumores se disparó tras una entrevista concedida por Christian Horner, ex jefe de Red Bull, al diario británico The Times, en la que promocionaba su próxima autobiografía. Consultado sobre si consideraría un puesto en Ferrari, Horner respondió que la escudería italiana representa “la marca más grande de la F1” y “el sueño”, además de calificarla como “el gigante dormido” de la categoría.

Trascendió que Horner no pretendía anunciar un interés formal por el puesto de Vasseur y que, hasta el momento, no mantiene negociaciones activas con Maranello ni ha recibido ninguna oferta. Sin embargo, la declaración cobró una dimensión propia durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, y dominó buena parte de las conferencias de prensa previas a la carrera.

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El propio Vasseur admitió su malestar tras la clasificación en Bakú. Aseguró haber sido interrogado “25 veces al día” sobre su continuidad y el vínculo especulativo con Horner, y reconoció que el equipo no trabaja “en perfecta serenidad” mientras persisten los rumores. Esta tensión, sumada al eco mediático creciente, llevó a la dirección de la compañía a intervenir de manera directa, algo inusual en la política de comunicación de la marca del Cavallino Rampante.

El presidente de Ferrari, John Elkann, apoyó a Frederic Vasseur (REUTERS/Daniele Mascolo/File Photo)

Según explicó Conti, la decisión de convocar la conferencia respondió a que la “tormenta mediática” en redes sociales seguía intensificándose en lugar de disiparse, algo que normalmente ocurre tras el fin de semana de carrera. “Queremos evitar que el próximo fin de semana en Malasia quede empañado solo por este tipo de rumores y especulación. Preferimos concentrarnos en la carrera, en el rendimiento y en el equipo”, sostuvo la vocera.

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La directora de comunicación precisó que el mensaje está alineado con la cúpula directiva de la compañía, integrada por el presidente John Elkann y el consejero delegado Benedetto Vigna. Ante la consulta directa sobre si Vasseur conserva el respaldo de ambos y si permanecerá en el cargo durante el resto de su contrato, la respuesta fue reiterativa: “La postura de Ferrari es clara e inalterable. La empresa ya ha tomado sus decisiones y tiene confianza en Fred Vasseur; así seguirá siendo”.

Vasseur dirige la Scuderia desde comienzos de 2023, tras su salida de Sauber, y firmó una extensión de contrato plurianual el año pasado. Bajo su gestión, Ferrari estuvo cerca de disputar el campeonato de constructores en 2024, cuando cedió el título a McLaren en la última fecha de la temporada. El francés también impulsó la incorporación de Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, procedente de Mercedes, desde la temporada pasada.

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El respaldo institucional llega en un contexto de resultados que explican parte del escrutinio. Ferrari ocupa el segundo puesto en el campeonato de constructores, con una victoria de Hamilton y otra de Charles Leclerc en lo que va del año, pero ninguno de los dos pilotos subió al podio en las últimas cinco carreras. La brecha respecto de Mercedes, líder del campeonato, y el avance de otros rivales mantienen la exigencia sobre un proyecto que no conquista un título mundial desde 2008.

A principios de este mes, Hamilton salió a desmentir en redes sociales versiones de medios italianos que aseguraban que el piloto presionaba para producir cambios en la estructura del equipo de carrera, y ratificó su respaldo a Vasseur tras la carrera de Bakú.

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Ferrari afirmó que su prioridad, de cara al Gran Premio de Bahréin en Sepang, es que el equipo se mantenga “unido y cohesionado” y que la atención vuelva a concentrarse en el desempeño deportivo, no en las conjeturas sobre el futuro de su director general.