Policía decomisa 550 kilos de cocaína ocultos en cilindro de hierro en la frontera norte de Costa Rica

La droga estaba oculta dentro de un cilindro de hierro transportado en un contenedor que fue sometido a revisión mediante escáner. Crédito: MSP

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Las autoridades costarricenses decomisaron 550 kilos de cocaína durante un operativo realizado en la frontera norte, como parte de las acciones desarrolladas dentro de la denominada Operación Fuerza Élite.

De acuerdo con la información oficial, el contenedor transportaba un cilindro de hierro que llamó la atención de las autoridades después de ser sometido a una inspección mediante escáner.

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El análisis de las imágenes reveló inconsistencias en la estructura de la pieza, lo que motivó a los agentes a realizar una revisión más detallada para determinar qué se encontraba en su interior.

La inspección requirió el uso de equipo especializado debido a las características del cilindro y a la forma en que estaba oculto el cargamento.

Tras un trabajo de apertura realizado por los agentes, la PCD logró hacer un boquete en la estructura metálica, desde donde se localizaron los paquetes que contenían la sustancia ilícita.

Posteriormente, las autoridades determinaron que el cargamento correspondía a 550 kilos de cocaína.

La Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y la DIS decomisaron 550 kilos de cocaína durante un operativo en Peñas Blancas. Crédito: MSP

Operativo conjunto en Peñas Blancas

El decomiso se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre distintas instituciones de seguridad de Costa Rica.

Además de la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el operativo contó con la colaboración de oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

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La acción se enmarca en la Operación Fuerza Élite, estrategia dentro de la cual las autoridades realizan controles y operaciones dirigidas a combatir actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

El hallazgo evidencia una modalidad en la que los grupos dedicados al tráfico internacional de drogas intentan utilizar cargas comerciales y estructuras de gran tamaño para ocultar estupefacientes durante su traslado entre países.

La detección inicial mediante el escáner resultó clave para profundizar la inspección y descubrir el cargamento.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no hay personas detenidas en relación con el decomiso.

El expediente permanece bajo investigación, por lo que las autoridades buscarán establecer quiénes participaron en la preparación del cargamento y si existen conexiones con estructuras criminales que operan dentro o fuera de Costa Rica.

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También se deberá esclarecer en qué punto fue introducida la droga en el contenedor y si el destino declarado en la documentación aduanera coincidía con la ruta que pretendían seguir quienes organizaron el traslado.

Diseños de algunos de los empaques donde se transportaba la droga. Crédito: MSP

Cargamento tenía como destino Guatemala

Uno de los elementos centrales de la investigación será precisamente la documentación que acompañaba la carga.

Según el reporte oficial, los documentos aduanales señalaban que el cargamento tenía como destino Guatemala, un dato que permitirá orientar las pesquisas sobre la ruta internacional que pretendía utilizarse.

Por tratarse de un hallazgo en Peñas Blancas, uno de los principales pasos terrestres entre Costa Rica y Nicaragua, las autoridades deberán reconstruir el recorrido previsto del contenedor y determinar si la cocaína había ingresado previamente al país o si fue incorporada durante alguna etapa del tránsito de la mercancía.

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El decomiso de 550 kilos de cocaína se suma a los operativos que las fuerzas de seguridad costarricenses desarrollan en puertos, aeropuertos, carreteras y puestos fronterizos para detectar cargamentos de droga ocultos entre mercancías legales.

En este caso, el uso combinado de controles fronterizos, tecnología de escaneo y revisión física permitió localizar el estupefaciente antes de que el contenedor continuara su recorrido.

Las autoridades no han informado por ahora sobre personas sospechosas identificadas ni sobre eventuales allanamientos relacionados con el caso.

La investigación continuará para determinar la procedencia exacta de los 550 kilos de cocaína, identificar a los responsables y establecer si el cargamento forma parte de una operación internacional de mayor alcance.

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