El insólito proyecto de Luana Fernández tras su paso por Gran Hermano: “Quiero contarles lo que no vieron”

Luana Fernández contó por qué decidió escribir sobre su paso por Gran Hermano

Guardar

A semanas de su salida de Gran Hermano Generación Dorada y lejos de los cruces que mantuvo con algunos de sus excompañeros, Luana Fernández decidió relatar su paso por el reality en un libro. La exparticipante anunció este martes 29 de septiembre que publicará La verdad es que yo también mentí, una obra en la que abordará los 199 días que pasó dentro de la casa.

El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que lee parte de la introducción. “Durante 199 días ustedes vieron una parte de mi historia. Ahora quiero contarles lo que no vieron. Estoy escribiendo mi primer libro”, expresó.

PUBLICIDAD

Fernández explicó que el proceso de escritura la llevó a revisar situaciones que creía superadas. “Escribirlo me está haciendo volver a lugares, personas y momentos que pensé que ya había dejado atrás”, señaló. También precisó que el proyecto responde a una necesidad personal y al interés de quienes siguieron su participación en el programa.

“Lo hago por mí. Por todo lo que viví, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Pero también lo hago por ustedes, por los que estuvieron, los que me bancaron y los que tantas veces me preguntaron: ‘¿Qué pasó realmente?’”, agregó la joven.

Luana Fernández anunció la publicación de su primer libro titulado La verdad es que yo también mentí sobre su paso por Gran Hermano Generación Dorada

La introducción del libro ya se encuentra disponible de forma gratuita en su página oficial. Allí, Fernández adelanta algunos de los temas que desarrollará en la publicación, entre ellos un episodio con un bolso, el final de una relación de seis años y los vínculos afectivos que estableció durante el certamen.

PUBLICIDAD

“Hoy puedo mirar esos 199 días de otra manera. Puedo entender cosas que mientras estaba adentro no entendía”, escribió. Y continuó: “Puedo contar por qué escondí un bolso. Puedo explicar qué había pasado realmente con una relación que llevaba seis años. Puedo hablar de cosas que decidí callar mientras estaba jugando”.

Luana Fernández habló por primera vez de su ludopatía vinculada al juego online tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En otro fragmento, anticipó que también se referirá a los momentos de mayor aislamiento dentro de la casa y a la entrada de su madre. “Puedo contar lo que se sintió cuando me quedé sola. Lo que pensé cuando mi mamá entró. Lo que pasó con las personas de las que me enamoré”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Mientras prepara el lanzamiento del libro, Fernández sumará una nueva experiencia laboral fuera de la televisión. Las cuentas oficiales de Sex, la obra de José María Muscari, confirmaron que se incorporará al elenco durante octubre, después de que ella manifestara su deseo de participar tras abandonar la casa.

“La más hot de la casa más famosa llega a SX. Bienvenida a la troupe, Luana Fernández. Todos los domingos de octubre”, anunciaron desde la producción junto a una imagen de la exparticipante. Ella respondió al posteo con un “queeeee” y emojis de fuego y rostros enamorados.

El texto también profundizará en los momentos de mayor aislamiento que vivió en la casa y la posterior visita de su madre

Semanas antes de anunciar su libro, Luana Fernández había hablado públicamente sobre su vínculo con las apuestas online. Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, la joven reconoció en Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, que atravesó un cuadro de ludopatía y que decidió alejarse del juego antes de ingresar al reality.

PUBLICIDAD

El tema surgió cuando Fernández mencionó de manera breve su relación con las apuestas. “Perdón, dijiste al pasar lo del juego”, intervino Vero Lozano, quien le consultó de forma directa: “¿Tenías ludopatía?”. La exparticipante respondió: “Sí”. En ese momento, Ceferino Reato señaló que se trata de una problemática frecuente entre los jóvenes.

Fernández, que terminó cuarta en la última edición del programa, contó que se impuso una condición antes de entrar a la casa. “Me gusta mucho el juego, pero prometí que si entraba a Gran Hermano, obviamente cuando salga no iba a tocar más”, afirmó. Ante la pregunta de Lozano sobre la modalidad, confirmó que apostaba a través de plataformas digitales: “Online, sí, sí, sí”.

PUBLICIDAD

Consultada por las pérdidas económicas, la joven sostuvo que había apostado montos elevados en moneda extranjera. “Jugaba bastante plata”, dijo, antes de precisar: “En dólares todo. Perdí bastante”.

Sobre los juegos que elegía, Fernández explicó que se inclinaba por las propuestas de azar y no por aquellas que requieren una estrategia definida. “El poker no, porque es como muy de pensar y la verdad que a mí me gusta más el azar”, expresó. Luego enumeró las opciones que formaban parte de sus apuestas: “Jugaba a la ruleta, las maquinitas, o sea, a los slots”, además de punto y banca y dados.

PUBLICIDAD