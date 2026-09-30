Teleshow

El insólito proyecto de Luana Fernández tras su paso por Gran Hermano: “Quiero contarles lo que no vieron”

La ex participante de la Generación Dorada adelantó que reconstruirá los 199 días que pasó dentro de la casa y difundió la introducción de la obra

Luana Fernández contó por qué decidió escribir sobre su paso por Gran Hermano
Guardar

A semanas de su salida de Gran Hermano Generación Dorada y lejos de los cruces que mantuvo con algunos de sus excompañeros, Luana Fernández decidió relatar su paso por el reality en un libro. La exparticipante anunció este martes 29 de septiembre que publicará La verdad es que yo también mentí, una obra en la que abordará los 199 días que pasó dentro de la casa.

El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que lee parte de la introducción. “Durante 199 días ustedes vieron una parte de mi historia. Ahora quiero contarles lo que no vieron. Estoy escribiendo mi primer libro”, expresó.

PUBLICIDAD

Fernández explicó que el proceso de escritura la llevó a revisar situaciones que creía superadas. “Escribirlo me está haciendo volver a lugares, personas y momentos que pensé que ya había dejado atrás”, señaló. También precisó que el proyecto responde a una necesidad personal y al interés de quienes siguieron su participación en el programa.

“Lo hago por mí. Por todo lo que viví, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Pero también lo hago por ustedes, por los que estuvieron, los que me bancaron y los que tantas veces me preguntaron: ‘¿Qué pasó realmente?’”, agregó la joven.

Luana Fernández anunció la publicación de su primer libro titulado La verdad es que yo también mentí sobre su paso por Gran Hermano Generación Dorada
Luana Fernández anunció la publicación de su primer libro titulado La verdad es que yo también mentí sobre su paso por Gran Hermano Generación Dorada

La introducción del libro ya se encuentra disponible de forma gratuita en su página oficial. Allí, Fernández adelanta algunos de los temas que desarrollará en la publicación, entre ellos un episodio con un bolso, el final de una relación de seis años y los vínculos afectivos que estableció durante el certamen.

PUBLICIDAD

“Hoy puedo mirar esos 199 días de otra manera. Puedo entender cosas que mientras estaba adentro no entendía”, escribió. Y continuó: “Puedo contar por qué escondí un bolso. Puedo explicar qué había pasado realmente con una relación que llevaba seis años. Puedo hablar de cosas que decidí callar mientras estaba jugando”.

Luana Fernández habló por primera vez de su ludopatía vinculada al juego online tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En otro fragmento, anticipó que también se referirá a los momentos de mayor aislamiento dentro de la casa y a la entrada de su madre. “Puedo contar lo que se sintió cuando me quedé sola. Lo que pensé cuando mi mamá entró. Lo que pasó con las personas de las que me enamoré”, sostuvo.

Mientras prepara el lanzamiento del libro, Fernández sumará una nueva experiencia laboral fuera de la televisión. Las cuentas oficiales de Sex, la obra de José María Muscari, confirmaron que se incorporará al elenco durante octubre, después de que ella manifestara su deseo de participar tras abandonar la casa.

“La más hot de la casa más famosa llega a SX. Bienvenida a la troupe, Luana Fernández. Todos los domingos de octubre”, anunciaron desde la producción junto a una imagen de la exparticipante. Ella respondió al posteo con un “queeeee” y emojis de fuego y rostros enamorados.

Una joven de cabello oscuro se toma una selfie en el espejo, vistiendo un top blanco escotado y una minifalda brillante plateada. Tiene tatuajes en el torso y el brazo
El texto también profundizará en los momentos de mayor aislamiento que vivió en la casa y la posterior visita de su madre

Semanas antes de anunciar su libro, Luana Fernández había hablado públicamente sobre su vínculo con las apuestas online. Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, la joven reconoció en Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, que atravesó un cuadro de ludopatía y que decidió alejarse del juego antes de ingresar al reality.

El tema surgió cuando Fernández mencionó de manera breve su relación con las apuestas. “Perdón, dijiste al pasar lo del juego”, intervino Vero Lozano, quien le consultó de forma directa: “¿Tenías ludopatía?”. La exparticipante respondió: “Sí”. En ese momento, Ceferino Reato señaló que se trata de una problemática frecuente entre los jóvenes.

Fernández, que terminó cuarta en la última edición del programa, contó que se impuso una condición antes de entrar a la casa. “Me gusta mucho el juego, pero prometí que si entraba a Gran Hermano, obviamente cuando salga no iba a tocar más”, afirmó. Ante la pregunta de Lozano sobre la modalidad, confirmó que apostaba a través de plataformas digitales: “Online, sí, sí, sí”.

Consultada por las pérdidas económicas, la joven sostuvo que había apostado montos elevados en moneda extranjera. “Jugaba bastante plata”, dijo, antes de precisar: “En dólares todo. Perdí bastante”.

Sobre los juegos que elegía, Fernández explicó que se inclinaba por las propuestas de azar y no por aquellas que requieren una estrategia definida. “El poker no, porque es como muy de pensar y la verdad que a mí me gusta más el azar”, expresó. Luego enumeró las opciones que formaban parte de sus apuestas: “Jugaba a la ruleta, las maquinitas, o sea, a los slots”, además de punto y banca y dados.

Temas Relacionados

Gran Hermano Generación DoradaLuana FernandezGran Hermano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

La madre de Gianluca, el hijo mayor del músico, habló sobre el momento que vive el ex delantero

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

La actriz volvió a su hogar tras casi tres semanas en el Sanatorio Otamendi y explicó que afronta una rehabilitación

Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

Un famoso influencer blanqueó su romance con la hija de un DT campeón del fútbol argentino: “Mi refugio y mi verdad”

Con más de 600 mil seguidores en Instagram, el creador de contenido oficializó el noviazgo y recibió miles de reacciones de figuras del ambiente digital

Un famoso influencer blanqueó su romance con la hija de un DT campeón del fútbol argentino: “Mi refugio y mi verdad”

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La cantante tuvo un curioso gesto luego de escuchar a la bailarina, señalada como la tercera en discordia en su noviazgo con Luck Ra

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

Los seres queridos del exfutbolista informaron que está lúcido, bajo observación en terapia intensiva y a la espera de estudios tras una cirugía por un derrame pleural

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

AMÉRICA

Condenan en Panamá a 16 años de prisión a exministro de Obras Públicas Federico Suárez

Condenan en Panamá a 16 años de prisión a exministro de Obras Públicas Federico Suárez

Operativo antidrogas en Costa Rica deja 13 detenidos y más de 250 dosis decomisadas

El gobierno de Estados Unidos ordena bloquear las cuentas de emprendedores cubanos privados desde septiembre de 2026

Dos aves superan el ruido de una motosierra y disputan el título por el canto más potente del mundo: qué hay detrás de esa fuerza vocal

Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias

MALDITOS NERDS

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

DEPORTES

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

Estudiantes quiere contratar a Enzo Pérez para jugar la semifinal de la Copa Libertadores: los detalles

La desafiante publicación de Icardi para los que lo critican porque aún no consiguió club: las fotos que le sacó la China Suárez

Ailín Pérez mostró a cámara la amenaza que le envió la brasileña Norma Dumont tras ganarle por fallo unánime en la UFC