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Reporteros Sin Fronteras exige la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantin

Reporteros Sin Fronteras exige la liberación inmediata del comunicador, encarcelado en la prisión Kilo 7. Su abogada tardó cinco días en acceder al expediente y aún no se celebró la audiencia requerida por ley

Reporteros Sin Fronteras exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantin./ (Diario de Cuba)
Reporteros Sin Fronteras exigió la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantin./ (Diario de Cuba)
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La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió la liberación inmediata del periodista independiente cubano Henry Constantin, quien permanece detenido en Camagüey desde el 16 de septiembre, según un reporte publicado por Diario de Cuba. La entidad reclamó además garantías para que el comunicador pueda ejercer su defensa y una resolución sin demora del procedimiento de habeas corpus presentado ante las autoridades judiciales.

En una declaración difundida el 27 de septiembre, RSF pidió que Constantin sea puesto en libertad y que el periodista, junto con su equipo del medio independiente La Hora de Cuba, pueda continuar su trabajo informativo “sin intimidaciones ni restricciones arbitrarias”. La organización señaló que el comunicador se encuentra encarcelado en la prisión Kilo 7, en Camagüey.

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Constantin está acusado de “desobediencia” por supuestamente no haberse presentado a una citación policial. Sin embargo, el periodista sostiene que sí acudió a la convocatoria. De acuerdo con la información citada por Diario de Cuba, la defensa considera que existen contradicciones en torno a la citación utilizada para fundamentar la acusación.

La abogada del periodista no pudo acceder al expediente durante los primeros cinco días de la detención, según RSF. Después de obtener el documento, preparó una solicitud para sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. La defensa también denunció demoras y obstáculos administrativos dentro del procedimiento de habeas corpus, iniciado ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey.

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La solicitud fue presentada el 21 de septiembre, después de que un intento anterior no pudiera avanzar debido a la ausencia de jueces y personal jurídico en la sede judicial, de acuerdo con los reportes citados en la publicación. La defensa cuestiona que todavía no se haya celebrado la audiencia correspondiente.

El régimen cubana ha despertado señalamientos por la libertad de prensa en diferentes ocasiones, pese a ello la situación parece repetirse con los periodistas y comunicadores de la isla./(Presidencia de Cuba)
El régimen cubana ha despertado señalamientos por la libertad de prensa en diferentes ocasiones, pese a ello la situación parece repetirse con los periodistas y comunicadores de la isla./(Presidencia de Cuba)

El artículo 790.2 de la Ley del Proceso Penal establece un plazo de hasta 72 horas para realizar esa audiencia. La Fiscalía General de la República sostiene que, cuando el procedimiento resulta procedente, el tribunal debe ordenar la presentación de la persona privada de libertad dentro de ese plazo y decidir si mantiene la detención o dispone la liberación inmediata.

Durante una visita de aproximadamente 20 minutos a la vivienda conocida como Villa María Luisa, la pareja de Constantin, la también periodista Alejandra García, pudo entregarle medicamentos, agua y productos de primera necesidad. En ese encuentro, el comunicador le transmitió un mensaje para el exterior. “Estoy sereno y sigo decidido”, según la declaración de RSF reproducida por Diario de Cuba.

Artur Romeu, director del buró para América Latina de RSF, afirmó que la organización exige la liberación inmediata de Constantin y garantías para el ejercicio de su defensa. También pidió que el periodista y sus colegas puedan desarrollar su labor sin presiones ni restricciones impuestas por las autoridades.

RSF recordó que Constantin ha sido detenido al menos 19 veces debido a su trabajo periodístico. Varias de esas detenciones ocurrieron durante la cobertura de manifestaciones y procesos judiciales, después de entrevistas con familiares de personas encarceladas o en relación con contenidos publicados por La Hora de Cuba.

La organización mencionó además un procedimiento iniciado en 2025 por la publicación de información sobre un agente de la Seguridad del Estado. También señaló el caso de la periodista independiente Yunia Figueredo, exdirectora del medio digital Amanecer Habanero, quien fue obligada a presentarse mensualmente ante las autoridades y recibió amenazas de acciones judiciales por “desobediencia”.

Para RSF, la prisión preventiva de Constantin representa una nueva etapa en las restricciones al periodismo independiente en Cuba. El periodista continúa recluido mientras su defensa espera una decisión judicial sobre el habeas corpus y la medida cautelar solicitada.

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