Sociedad

Infierno en el convento: el desgarrador relato de la monja que estuvo cautiva catorce años y sufrió maltratos y abusos psicológicos

Silvia Albarenque ingresó al Carmelo de Nogoyá, de Entre Ríos, cuando tenía 18 años en busca de refugio espiritual. Sin embargo, entre 1999 y 2013 sufrió violencia y vejaciones. “Me encerraban en mi celda, con una botellita de agua en la puerta y un pan en el piso, y con eso tenía que pasar el día”, contó. Su historia inspiró “Cautiva”, ua serie que acaba de estrenarse en Flow

Silvia Albarenque abandonó el convento de clausura en 2013 con un severo deterioro físico y psíquico
Silvia Albarenque abandonó el convento de clausura en 2013 con un severo deterioro físico y psíquico
Guardar

En los trozos de papel que encontraba por el convento, Silvia Albarenque escribió durante seis años una misma frase: “Madre nuestra, me quiero ir”. La religiosa, conocida entonces como hermana María Teresa de la Eucaristía, había ingresado al Carmelo de Nogoyá cuando tenía 18 años y cuatro años después empezó su peor infierno.

La historia de esta joven, que ingresó a una orden religiosa en 1999 en busca de refugio espiritual y terminó atrapada en una trama marcada por las torturas físicas y los abusos psicológicos, es la que inspiró a la serie Cautiva, que acaba de ser estrenada por Flow.

PUBLICIDAD

Mientras estuvo aislada en un convento de clausura -convertida en Carmelita Descalza y sin contacto alguno con el mundo exterior- el uso de la mordaza, el látigo y el cilicio fueron una constante. Ella intentó hablar pero la madre superiora, la expriora, Luisa Toledo, la silenciaba a la fuerza. Primero, cortó el vínculo con su familia -a quien le negaba la visitas con distintas excusas- y luego archivó en un cajón todos sus pedidos de exclaustración.

Silvia Albarenque
Silvia Albarenque tenía 18 años cuando decidió convertirse en Carmelita Descalza e ingresar al convento de Nogoyá

2013 marcó un antes y un después. Toledo permitió que su madre fuera a buscarla porque estaba en estado físico y psíquico lamentaba. Estaba delgada, pálida y con un aspecto “cadavérico”. Presentaba dificultades para comer, dormir y caminar. Y hasta le costaba tomar decisiones.

PUBLICIDAD

Cuando el caso tomó estado público en 2016 gracias a una investigación periodística, la justicia imputó a Toledo y la apartó de la conducción del convento. Meses después, el Vaticano también decidió removerla de su cargo mediante un documento firmado por el papa Francisco. La investigación judicial avanzó y llegó a juicio.

En junio de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Luisa Toledo a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, amenazas y la duración de los hechos.

Tras la apelación, en diciembre de 2020, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos confirmó íntegramente la condena y Toledo tuvo que cumplir su pena en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná. Este fallo marcó un hito en la Argentina: por primera vez una Carmelita Descalza fue enviada a la cárcel por abusos de poder.

Luisa Ester Toledo
Luisa Toledo impuso castigos de aislamiento, uso de cilicio y mordaza a la religiosa durante su reclusión

La entrada al convento

Cuando Silvia llegó al Convento de las Hermanas del Carmelo de Nogoyá atravesaba un momento de profunda incertidumbre. Había dejado su pueblo, María Grande, para comenzar a estudiar Psicología en Paraná, pero su vida familiar había cambiado de manera inesperada: sus padres se habían separado, su abuelo había muerto y ella todavía no tenía claro qué camino quería seguir.

Silvia era la tercera de seis hermanos y había crecido en una familia atravesada por una fuerte tradición religiosa por parte de su rama materna. En ese contexto, la vida monástica apareció ante ella como una posibilidad de encontrar contención y darle un nuevo sentido a una etapa que estaba marcada por las pérdidas y las preguntas sobre su futuro.

Después de cursar apenas un cuatrimestre de Psicología, decidió abandonar la carrera y arrancar una nueva vida dentro de un convento que estaba organizado bajo reglas estrictas que regulaban los vínculos entre las religiosas y también su relación con el mundo exterior.

Este es el Convento de las Hermanas del Carmelo de Nogoyá, Entre Ríos, donde Silvia estuvo privada de su libertad durante 14 años
Este es el Convento de las Hermanas del Carmelo de Nogoyá, Entre Ríos, donde Silvia estuvo privada de su libertad durante 14 años

Allí, las conversaciones privadas no estaban permitidas y las visitas familiares se realizaban bajo supervisión y a través de una reja. Y así fue como, con el tiempo, se fue sometiendo a un proceso que restringió progresivamente su autonomía.

El relato del horror

La situación dentro del convento cambió por completo cuando Toledo asumió como priora. Cualquier palabra, gesto o desacuerdo podía ser leído como una falta de respeto a la superiora.

“Toledo solía decir: ‘Cuando le falta el respeto a nuestra madre, le está faltando el respeto a Cristo’”, declaró Silvia durante el juicio, según consta en el expediente judicial al que accedió Infobae. Durante el proceso, ella detalló que las sanciones podían llegar después de una respuesta considerada irrespetuosa, una tarea que no terminaba a tiempo o un gesto que la superiora interpretaba como desobediencia.

La mordaza era uno de los castigos más frecuentes. A Silvia le colocaban en la boca un tubo de vitaminas perforado y sostenido detrás de la cabeza con un elástico. “A veces me lo daba tres días, a veces ocho días, depende de lo que ella había considerado cuán grave era lo que yo había hecho”, contó Silvia. Solo podía retirárselo para comer.

A ella también solían responsabilizarla por las faltas atribuídas a otras religiosas. “La manzana podrida que pudre a todas las demás manzanas del cajón”, le decía Toledo para justificar el aislamiento y el ayuno.

Me encerraban en mi celda, con una botellita de agua en la puerta y un pan en el piso, y con eso tenía que pasar el día”, relató. En otras oportunidades, los encierros podían superar los tres días, con puertas y ventanas cerradas y sin luz artificial. Más de una vez, Silvia pensó en quitarse la vida.

Trailer Cautiva - Serie - Entrevistas

Durante esos períodos no podía asistir a los recreos -los únicos momentos en que las monjas conversaban entre sí- ni compartir las comidas o las tareas comunitarias. A veces debía entrar al comedor cuando ya no quedaba nadie. También se le impedía cocinar, trabajar en la huerta o colaborar con las otras hermanas.

Silvia pidió decenas de veces que le permitieran abandonar el convento. Quería recuperar el contacto con su familia, a la que llevaba años sin ver. Incluso llegó a pensar en escribirle a Alberto Puiggari, entonces arzobispo de Paraná, para solicitar su intervención. Pero, según su relato, la superiora Toledo le prohibió utilizar lápiz y papel y bloqueó cualquier posibilidad de comunicación con el exterior.

La desesperación fue creciendo hasta llevarla a un intento de quitarse la vida. Silvia comenzó a golpearse reiteradamente la cabeza contra el piso. La respuesta de la superiora, de acuerdo con su testimonio, no fue permitirle salir ni buscar ayuda, sino imponerle un nuevo castigo: ordenarle que utilizara un cilicio entre las piernas. Así,mientras Silvia insistía en abandonar la vida religiosa, Toledo recurría al voto de obediencia para impedirlo.

Cuando el caso tomó estado público en 2016 gracias a una investigación periodística, la justicia imputó a Toledo y la apartó de la conducción del convento
Cuando el caso tomó estado público en 2016 gracias a una investigación periodística, la justicia imputó a Toledo y la apartó de la conducción del convento

El regreso a casa

El regreso estuvo marcado por situaciones tan cotidianas como desconcertantes. Cuando ingresó a un supermercado, por ejemplo, no sabía cómo funcionaban las cajas ni entendía por qué las cajeras utilizaban tarjetas de plástico en lugar de manejar dinero en efectivo. También le costaba cruzar las calles que alguna vez había conocido: había nuevos autos, nuevos semáforos y una terminal de ómnibus diferente.

El mundo exterior había seguido avanzando mientras ella permanecía dentro de una estructura de clausura. Internet, que recordaba de manera difusa, se había convertido en una herramienta cotidiana.

Cuando salió, también descubrió un acontecimiento que había marcado profundamente a la Argentina. “Yo estuve privada de mi libertad, al igual que una presa pero sin garantías jurídicas. Para que te des una idea, de la crisis de 2001 no supe nada hasta que salí”, relató.

Silvia Albarenque
Yo estuve privada de mi libertad, al igual que una presa pero sin garantías jurídicas. Para que te des una idea, de la crisis de 2001 no supe nada hasta que salí”, relató

Después de haber pasado su juventud en clausura, Silvia tuvo que descubrir nuevamente cómo moverse por el mundo exterior y, al mismo tiempo, recuperar una autonomía que había sido restringida durante su permanencia en el convento. “A veces creemos que la libertad es como un regalo de cumpleaños que te dan y listo. No. La libertad es una conquista”, resumió.

Después de salir del convento, Silvia comenzó a reconstruir su vida y también su propia identidad. Dejó crecer su pelo y abandonó definitivamente el jumper gris que había utilizado durante sus años como religiosa y que todavía había seguido usando durante los primeros meses después de regresar al mundo exterior.

También retomó los estudios y se graduó de docente de Literatura en 2022. En ese proceso también apareció el amor y decidió apartarse por completo de la religión. Se volvió agnóstica y así lo explicó. “Si Dios es eso que me enseñaron, yo no lo quiero”.

Silvia Albarenque
En 2022, Silvia se graduó de profesora de Literatura

Hoy, Silvia vive en Europa e intenta seguir reconstruyéndose. Reconoce que todavía está tratando de entender quién fue, quién es y quién quiere ser después de una experiencia que atravesó buena parte de su juventud. Pero hay algo que tiene claro: después de años en los que sintió que otros decidían sobre su vida, ahora quiere ser ella quien tome las decisiones.

Temas Relacionados

Silvia AlbarenqueNogoyáCarmelo de NogoyáCarmelitas Descalzasúltimas noticiasEntre RíosLuisa Toledo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cineasta argentino que vivió seis meses en Malvinas: la guerra vista por los ojos de los kelpers y su amistad con un isleño

Pablo Aparo realizó el documental Los vencedores que obtuvo premios en el Bafici 2026 y se proyecta en salas de todo el país. En el film aparece su relación con Matt, un hombre que vive alejado de Puerto argentino

El cineasta argentino que vivió seis meses en Malvinas: la guerra vista por los ojos de los kelpers y su amistad con un isleño

Rige una alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuándo terminan las lluvias

Tormentas con probabilidad del 70% desde la madrugada, ráfagas de hasta 50 km/h y alerta naranja activa marcan el arranque de una semana que el SMN pronostica sin precipitaciones desde el miércoles y con temperaturas que no superan los 19°C hasta el domingo

Rige una alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuándo terminan las lluvias

Quién es el influencer santafesino que fue denunciado por cazar aves protegidas en la Laguna Setúbal

Se trata de Milton Espeche, de 38 años, que es empleado en el Hospital Cullen desde hace más de diez años y no posee carnet habilitante para la caza deportiva. Compartió en redes imágenes de su actividad y una organización ambientalista lo expuso

Quién es el influencer santafesino que fue denunciado por cazar aves protegidas en la Laguna Setúbal

Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

Ocurrió en Puerto Iguazú, Misiones. El acusado, de 42 años, quedó detenido

Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

“Pity” Álvarez sufrió una crisis nerviosa cuando iban a conectarlo al juicio por zoom: cómo fue el episodo en el Hospital Tornú

El músico lleva seis días internado y este lunes debía participar del juicio de manera remota. Uno de sus abogados aseguró que intentó fugarse del centro de salud. El video

“Pity” Álvarez sufrió una crisis nerviosa cuando iban a conectarlo al juicio por zoom: cómo fue el episodo en el Hospital Tornú

DEPORTES

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

Actitud de campeón y coraza mental: así buscará Franco Colapinto superar el error de Bakú y afrontar lo que viene en la Fórmula 1

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

TELESHOW

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

INFOBAE AMÉRICA

OpenAI se disculpó con Australia por el acceso no autorizado de sus agentes a sistemas públicos de salud

OpenAI se disculpó con Australia por el acceso no autorizado de sus agentes a sistemas públicos de salud

Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista

Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

Cuba permitirá que mipymes y cooperativas administren bodegas estatales mediante contratos

En Panamá a una paciente de 47 años le retiran el cáncer y le reconstruyen la mama en una misma operación quirúrgica