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María Becerra explicó por qué no participó del show de Lali Espósito que tuvo a Tini Stoessel como invitada

La cantante lamentó no haber sido parte del último concierto en River de la artista

La cantante debía cumplir con una agenda de prácticas antes de viajar a Uruguay, donde dará inicio a una nueva etapa de su espectáculo Kimera (Video: Instagram)

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María Becerra explicó que no asistió al recital de Lali Espósito en River Plate porque tenía ensayos para el inicio de su Quimera Tour, que comenzará en Uruguay dos días después de la consulta. La cantante lamentó no haber podido estar en el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, una noche que reunió a varias figuras de la música argentina y que tuvo a Tini Stoessel como protagonista de uno de los encuentros más esperados.

Ante la pregunta sobre si había ido al estadio, la cantante dejó en claro que quiso acompañar a Lali. “¿Fuiste al River? No, la re p... que me p... Unas ganas de haber ido”, expresó. Su respuesta llegó luego de que su ausencia llamara la atención entre seguidores de ambas artistas, ya que durante los días previos habían circulado versiones sobre una posible aparición suya en el escenario.

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Taichu, Lali Espósito y María Becerra juntas en la marcha LGBT contra Javier Milei en 2025 (RSFotos)

La intérprete explicó que no pudo asistir por los compromisos de trabajo vinculados a su próxima gira. “No, no podía porque ensayo. Ustedes saben que en dos días tengo Uruguay. Empieza el Quimera Tour”, afirmó. De esta forma, descartó que su decisión estuviera relacionada con una diferencia con Lali Espósito o con alguno de los invitados del espectáculo.

“La Nena de Argentina” contó que hacía tiempo que no presentaba el show de Quimera y que ese intervalo la llevó a concentrarse en los preparativos. “Desde el River que no hago el show, o sea, hace bastante. Entonces, estoy ensayando full”, señaló. La artista retomará así una puesta que requiere repasar canciones, movimientos y otros elementos antes de volver a presentarla ante el público.

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También detalló la intensidad de su cronograma durante los días previos al viaje. “Tuve ensayo, o sea, ensayo jueves, viernes, sábado, domingo, hoy lunes de nuevo, martes y miércoles”, enumeró. La seguidilla de jornadas explica por qué decidió no interrumpir la preparación para asistir al recital, pese a sus ganas de hacerlo.

La presentación de Tini Stoessel con Lali Espósito en River (Instagram)
La presentación de Tini Stoessel con Lali Espósito en River (Instagram)

La cantante remarcó que no quiere ausentarse de ningún ensayo. “No me puedo perder ningún ensayo. Hay cositas que, si no lo hago, me las olvido”, sostuvo. Además, se definió como una artista exigente con su trabajo y admitió que suele sentir que todavía le falta preparación antes de cada presentación. “Yo soy muy perfeccionista, la verdad. Y de hecho nunca creo que estoy así completamente lista”, agregó.

Aunque no estuvo presente en el estadio, María siguió parte de lo ocurrido y celebró especialmente el momento compartido por Lali, Tini y Marilina. En sus redes sociales escribió: “Qué hermoso estar viva y ser contemporánea de este momentazo”. En otro comentario sobre el show, se refirió a las tres cantantes como “las madres de Argentina”.

El recital de Lali Espósito en el estadio de River Plate fue la fecha de cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. La presentación incluyó invitados, además de Tini, a Marilina Bertoldi, Miranda! y Dillom, por lo que la posibilidad de una participación de María Becerra había generado expectativas en redes sociales.

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron "Hasta Que Me Enamoro"
María Becerra y Tini Stoessel (Warner Music)

Uno de los pasajes de mayor repercusión de la noche fue el encuentro entre Lali, Tini y Marilina Bertoldi. Las artistas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, y aparecieron en escena vestidas de novia. Durante la performance recrearon el beso que Madonna protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

La participación de Tini formó parte de una lista de colaboraciones que atravesó el concierto. Miranda! se subió al escenario para cantar “Mejor que vos” junto a Lali, mientras que Dillom acompañó a la anfitriona en 33. El cierre de la gira reunió así distintos cruces entre artistas que mantienen vínculos profesionales y personales dentro de la escena pop local.

Sus publicaciones también reforzaron que no existía un conflicto detrás de su ausencia. Becerra eligió priorizar el comienzo de su nueva etapa de fechas, que tendrá a Uruguay como primera parada. Antes de viajar, continuará con los ensayos previstos para llegar con el espectáculo de su tour preparado para su regreso a los escenarios.

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