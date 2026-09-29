Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

La alemana cruzó los 42,195 kilómetros en 7:40:36 horas y quedó como la atleta femenina de mayor edad en finalizar la prueba (video gentileza @berlinmarathon)

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Con 88 años, Ruth Richter completó el Maratón de Berlín 2026 y se convirtió en la mujer de mayor edad en cruzar la línea de llegada de esa prueba, con un tiempo de 7:40:36 horas. La corredora alemana, que empezó a competir en distancias maratónicas a los 72, volvió a protagonizar una de las imágenes más destacadas de la edición.

Llegó al atletismo de fondo luego de superar dos enfermedades graves. Fue en ese proceso de recuperación donde encontró en el running una herramienta para mantenerse activa, y decidió incorporar el maratón a su rutina. Desde entonces, sus participaciones no estuvieron marcadas por la búsqueda de marcas sino por el deseo de seguir moviéndose.

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Berlín, el escenario favorito de una atleta que compite desde los 72

Berlín se convirtió con los años en una parada habitual en el calendario de Richter, según detalló el medio Mundo Deportivo. En 2025, con 87 años, completó el recorrido en 7:22:29 horas, una actuación que ya generó atención en el mundo del atletismo popular. En la edición de 2026, su tiempo fue de 7:40:36, y aunque no mejoró la marca del año anterior, volvió a llegar ante miles de espectadores en la capital alemana.

Con 88 años, Richter alcanza la meta de los 42,195 kilómetros y se convierte en la mujer más longeva que termina la carrera de 2026 (Captura de video)

Antes de la edición de 2025, la corredora explicó que no entrenaba con el objetivo de lograr un tiempo específico. Salía a correr para mantenerse activa y sentir que seguía haciendo algo por ella misma, una motivación invariable a lo largo de los años que la llevó a encadenar participaciones en una de las pruebas más importantes del mundo.

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Su mejor registro llegó a los 73 años, en 2015

Su récord personal no pertenece a esta etapa octagenaria sino a una edición anterior. En 2015, con 73 años, completó los 42,195 kilómetros en 4:13:49 horas, una marca que figura como su mejor tiempo según el historial disponible. Esa diferencia con sus tiempos actuales refleja el impacto natural del paso del tiempo, aunque también la constancia con la que sigue tomando la salida.

Desde ese registro personal, la alemana continuó participando sin interrupciones, adaptando su ritmo a cada etapa sin abandonar la competencia. Su trayectoria como atleta veterana comenzó tarde y, quince años después, todavía produce momentos en cada edición del Berlin-Marathon.

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La atleta germana, hoy de 88 años, concluye el recorrido berlinés en 7:40:36 horas después de haber comenzado en los maratones tras superar dos enfermedades graves en su vida adulta (Captura de video)

A los 88 años, la alemana es la mujer de mayor edad en terminar el Maratón de Berlín 2026

Con su llegada a la meta en la edición de este año, quedó registrada como la atleta femenina de mayor edad en completar la prueba. A sus 88 años, finalizó una carrera que convoca cada septiembre a decenas de miles de participantes de todo el mundo, entre ellos algunos de los mejores fondistas del planeta.

Empezó cuando la mayoría de los atletas ya contempla el retiro. Más de una década y media después de esa primera participación, sigue inscribiéndose, preparándose a su ritmo y completando los 42,195 kilómetros que separan la salida de la llegada en las calles de la capital alemana.

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Tigst Assefa y Guye Adola ganaron la edición 2026 ante más de 56.000 corredores

La edición número 52 reúne a 56.187 inscritos en la carrera principal y congrega cerca de 84.000 participantes - Photo: Andreas Gora/dpa DEPORTES INTERNACIONAL Andreas Gora/dpa

La 52.ª edición del BMW Berlin-Marathon reunió a 56.187 corredores inscritos en la prueba principal. Sumando los participantes de las categorías de patinaje en línea, handbike y silla de ruedas, el número total de atletas ascendió a alrededor de 84.000 personas provenientes de 162 naciones, según informó la agencia Reuters.

En la categoría masculina, el etíope Guye Adola se adjudicó el título con un tiempo de 2:02:50 horas, su segunda victoria en Berlín tras el triunfo de 2021. En la rama femenina, su compatriota Tigst Assefa se impuso con 2:11:04, estableciendo un nuevo récord del circuito berlinés, aunque sin alcanzar el récord mundial de 2:09:56. Al momento del cierre oficial de la meta, 50.020 atletas completaron los 42,195 kilómetros.

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