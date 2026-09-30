Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

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Un ataúd de cartón con la inscripción “porteño llorón” y la foto de Juan Sebastián Verón fueron protagonistas de la celebración de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional, en una caravana que reunió a miles de hinchas en el Monumento a la Bandera y que estuvo marcada por gestos de burla hacia Estudiantes de La Plata y su presidente.

El festejo, previsto originalmente para el lunes y postergado por el mal tiempo, se llevó a cabo este martes desde las 19 en el emblemático punto de encuentro rosarino. Los jugadores del plantel campeón recorrieron la ciudad a bordo de un micro descapotado ploteado con la leyenda “Campeón Supercopa Internacional 2026”, entre pirotecnia, cánticos y banderas. Franco Ibarra y Gaspar Duarte fueron algunos de los futbolistas que exhibieron el ataúd, que en su otro lado llevaba la inscripción “EDLP QEPD” junto a una imagen de Verón.

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Las burlas hacia el conjunto platense no fueron una novedad surgida en la caravana. Antes del partido, los futbolistas de Central ya habían apuntado contra Estudiantes por lo ocurrido en 2025, cuando el equipo platense protagonizó lo que el delantero Marco Ruben calificó como un “espaldazo”. Tras el regreso a Rosario, el plantel había sido recibido en el aeropuerto con cánticos contra el equipo platense, que los propios jugadores corearon.

La cargada hacia el dirigente de Estudiantes se dio en un contexto de tensión adicional. Verón había ingresado al campo de juego durante la definición para increpar al árbitro Darío Herrera, un episodio que quedó bajo análisis de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que podría derivar en una sanción para el presidente platense.

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Gastón Ávila festejó con una camiseta con la cara de Juan Sebastián Verón sobre la bandera Británica (Crédito: Leonardo Vincenti, La Capital)

Además del ataúd, entre los objetos que circularon durante la celebración se destacó una muñeca inflable con los colores de Newell’s Old Boys, el clásico rival de Central en la ciudad. Los cánticos también incluyeron referencias directas al triunfo del sábado anterior y menciones reiteradas a Estudiantes durante todo el recorrido de la caravana.

Entre las imágenes más replicadas de la jornada estuvo la de Ángel Di María, autor de un doblete en la final y una de las principales figuras del plantel dirigido por Jorge Almirón. El delantero saltó y cantó junto a los hinchas con el trofeo en brazos, en su segunda estrella desde su regreso al club. “Todos me quieren retirar, pero no va a pasar. Lo digo siempre, no me quiero retirar. Quería volver al fútbol argentino. Quiero seguir ganando cosas, ser campeón”, había declarado semanas atrás.

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Integrantes del plantel de Rosario Central celebran sobre el techo de un autobús descapotable decorado con los colores azul y amarillo del club. Durante el recorrido nocturno, los futbolistas sostienen sombrillas, flamean banderas y cantan ante una multitud de hinchas que los acompaña con bengalas, humo de colores y cánticos en las calles.

El arquero Axel Werner también se refirió a la consagración, la decimocuarta estrella en la historia del club. “Es un título único por lo que representa en mi carrera. Tiene un sabor muy especial”, expresó en diálogo con El Tres, y agregó sobre el desarrollo de la final: “Salvo al inicio, hicimos una final bárbara. Para mí era una final nuestra que no se podía escapar”. Sobre Di María, sumó: “Aparece cuando más lo necesitamos y nos ha dado un baño de humildad”. El técnico Almirón no subió al micro descapotado durante la caravana; según trascendió, el cuerpo técnico consideró que la celebración debía quedar reservada para los jugadores.

Incidentes en las inmediaciones de Newell’s

La jornada de festejos no estuvo exenta de episodios de violencia. Mientras la multitud se desplazaba hacia el Monumento a la Bandera, un grupo de simpatizantes de Central circuló por las cercanías de las instalaciones de Newell’s Old Boys en el Parque Independencia, lo que derivó en un cruce de agresiones y un intercambio de piedrazos entre ambas parcialidades. La Policía debió intervenir con disparos de postas de goma para dispersar a los involucrados, tras lo cual la situación quedó bajo control y la celebración continuó en el resto de la ciudad.

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En paralelo, una fotografía generó malestar en el club platense: Franco Domínguez Ávila, delantero juvenil de las inferiores de Estudiantes con contrato vigente hasta 2028, apareció festejando la consagración de Central junto a su hermano Gastón Ávila y con un gorro con los colores del club rosarino, lo que provocó el repudio de hinchas y dirigentes platenses. El plantel de Rosario Central retomará la actividad oficial este lunes, cuando visite a Banfield por el Torneo Clausura.