La Cancillería dominicana reabrirá su consulado en Caracas

República Dominicana reactiva su consulado en Caracas después de una ruptura diplomática provocada por las elecciones venezolanas de 2024 (Foto cortesía Minrex)

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La Cancillería de República Dominicana avanza en el restablecimiento de los servicios del Consulado General en Caracas, Venezuela, una medida que permitirá a dominicanos y extranjeros realizar nuevamente sus gestiones en Venezuela sin trasladarse a Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, conocido como Mirex, anunció este martes que la fecha oficial de apertura se comunicará por sus canales institucionales.

El anuncio expuesto en el portal web de la Cancillería, explica que la reapertura ocurre tras el acuerdo alcanzado en agosto para iniciar una normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. La ruptura se produjo el 29 de julio de 2024, cuando Caracas exigió el retiro inmediato de los representantes de siete naciones, entre ellas República Dominicana, por cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.

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Este anuncio se produce después de que Venezuela y la República Dominicana acordaran iniciar un “proceso de normalización gradual” de sus relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de agosto, de acuerdo con EFE.

El Consejo Nacional Electoral venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro con 51,2% de los votos, mientras la oposición sostuvo que contaba con 73% de los sufragios, según El Día, diario dominicano. Las tensiones diplomáticas derivaron en el cierre del consulado dominicano en Caracas ese mismo mes.

Ciudadanos asisten a una manifestación de apoyo al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Los trámites pendientes en Bogotá

Los servicios consulares volverán a estar disponibles en Venezuela cuando la sede entre en funcionamiento, y los nuevos trámites podrán iniciarse directamente en Caracas. La medida busca reducir los desplazamientos de los usuarios y facilitar el acceso a gestiones administrativas para los residentes dominicanos y los extranjeros que requieran atención consular.

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Sin embargo, los expedientes ya iniciados en Colombia no serán transferidos a la nueva sede. Quienes tengan documentos depositados o citas programadas deberán completar el procedimiento en Bogotá, precisó la Cancillería.

El consulado de Caracas había concentrado parte de su atención en la capital colombiana desde su cierre. La restitución de sus servicios forma parte del proceso bilateral iniciado meses después de la crisis diplomática, informó Diario Libre, medio dominicano.

República Dominicana reanuda la atención consular en Caracas tras la suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Pastor Vásquez Frías, designado cónsul general

El presidente Luis Abinader designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de República Dominicana en Caracas mediante el decreto 351-26, emitido el lunes 8 de junio. La disposición ordenó remitir la medida al Mirex, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes para su ejecución, según medios locales.

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Abinader también señaló que su Gobierno evaluaba restablecer plenamente las relaciones con Venezuela. Consultado este mes en Nueva York sobre la presencia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la Organización de las Naciones Unidas, respondió: “No tengo comentarios, cada país es independiente y puede hacer lo que desee”.

El mandatario agregó que la reapertura consular estaba vinculada con la presencia de ciudadanos de ambos países: “Lo estamos estudiando, ya abrimos un consulado por la cantidad de venezolanos y dominicanos que hay en cada uno de nuestros países”, declaró a El Nuevo País, medio venezolano.