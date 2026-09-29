Deportes

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

El delantero de la Roma compartió junto a Milagros Sosa las primeras imágenes de Bautista, mientras entrena en Buenos Aires con la Scaloneta para tres amistosos internacionales

Matías Soulé, Milagros Sosa y Bautista (@matiassoule11)
Matías Soulé, Milagros Sosa y Bautista (@matiassoule11)
Guardar

El futbolista Matías Soulé anunció el nacimiento de Bautista, su primer hijo junto a Milagros Sosa. La noticia llegó este lunes mientras el delantero marplatense se encuentra en Buenos Aires para entrenar con la selección argentina de cara a la próxima serie de amistosos internacionales.

La pareja compartió una publicación con las primeras fotografías del recién nacido, entre ellas una imagen de Soulé con el bebé en brazos. “Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos en el posteo. El mensaje generó una ola inmediata de comentarios y felicitaciones de allegados, hinchas y compañeros de equipo.

PUBLICIDAD

Entre las respuestas se destacaron las de Paulo Dybala, compañero de Soulé en la delantera de la Roma. “Qué ganas de conocer a Bauti”, comentó La Joya. “Ay, por favor felicidades chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”, manifestó Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien también fue compañero de Soulé en el equipo de la capital italiana.

El recién nacido Bautista (@matiassoule11)
El recién nacido Bautista (@matiassoule11)

A propósito, también se sumó el saludo institucional de la cuenta oficial del club italiano, que con el emoji de un corazón celebró la llegada del hijo de su jugador. La cobertura del nacimiento tuvo repercusión en medios deportivos italianos como Corriere dello Sport, Forza Roma e Il Romanista, que replicaron las imágenes publicadas por la pareja.

PUBLICIDAD

Soulé no hizo declaraciones públicas adicionales sobre el nacimiento más allá de la publicación conjunta con Sosa. El futbolista continúa entrenando junto al resto del plantel nacional en la previa del primer amistoso de la gira, mientras crecen las repercusiones en redes sociales por la llegada de su primer hijo.

Matías, de 23 años, integra la lista de convocados del cuerpo técnico nacional para la ventana FIFA que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre. El calendario contempla tres partidos amistosos: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último con un condimento especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

Soulé tiene en brazos a su primer hijo (@matiassoule11)
Soulé tiene en brazos a su primer hijo (@matiassoule11)

El extremo derecho, formado en las divisiones inferiores de Argentinos del Sud y Kimberley de su Mar del Plata natal, también integró los juveniles de Vélez y se fue por la Patria Potestad a los 15 años para incorporarse a las categorías formativas de la Juventus, lo que generó un gran revuelo entre los hinchas del Fortín. Se consolidó en los últimos años entre los futbolistas argentinos con mayor proyección en el fútbol europeo.

Su presente en la Serie A italiana, donde comparte plantel con Dybala tras su llegada a la Roma, se sostiene en un rendimiento regular que le valió las sucesivas convocatorias al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, quien ya lo había citado en otras ocasiones.

En el club italiano en la presente temporada, Soulé lleva seis partidos disputados con dos goles y una asistencia. Desde su incorporación al elenco de la capital a mediados de 2024 lleva 87 encuentros, 14 tantos y misma cantidad de pases gol.

Matías Soulé
El extremo derecho se entrena con la selección argentina (Instagram: @matiassoule11)

Temas Relacionados

Matías SouléAS RomaSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El posteo de la esposa del Papu Gómez tras el inesperado cambio en la carrera del futbolista a los 38 años: “Nueva etapa, nuevo país”

Linda Raff compartió imágenes familiares y contó cómo afrontan la mudanza, mientras el futbolista comienza una nueva etapa profesional en un exótico destino

El posteo de la esposa del Papu Gómez tras el inesperado cambio en la carrera del futbolista a los 38 años: “Nueva etapa, nuevo país”

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia: el desafío que tendrá Colapinto

La Máxima vuelve a Sepang tras nueve años. Será un circuito nuevo para doce pilotos, entre ellos el argentino

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia: el desafío que tendrá Colapinto

El crudo análisis de un medio inglés sobre Colapinto, tras ubicarlo en el último puesto de su ranking: “Falló estrepitosamente”

The Race armó su habitual listado de pilotos después de las carreras. Evaluó la labor del argentino y fue lapidario por su error en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El crudo análisis de un medio inglés sobre Colapinto, tras ubicarlo en el último puesto de su ranking: “Falló estrepitosamente”

Tras el histórico triunfo de Boca ante Racing, la decisión que tomó Estudiantes con Marcos Rojo

El Pincha avanza para destrabar la salida anticipada del defensor y sumarlo a la última línea antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo

Tras el histórico triunfo de Boca ante Racing, la decisión que tomó Estudiantes con Marcos Rojo

Fernando Batista dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica tras apenas seis partidos

El técnico argentino terminó su ciclo de apenas siete meses: quién será su reemplazante

Fernando Batista dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica tras apenas seis partidos

MALDITOS NERDS

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

‘Avengers: Endgame Encore’ suma 86 millones y vuelve a perseguir el récord de Avatar

Strange Scaffold anuncia ‘Something is Wrong with the Library’ para PC

‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista

Sunnyside Games revela cuándo se estrenará ‘Nocturnal II’ en PC

‘Shinjuku Anomaly’ llegará a Steam con terror nocturno y múltiples finales

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

INFOBAE AMÉRICA

La Ciudad Colonial se renueva: restauración histórica y movilidad sostenible para Santo Domingo

La Ciudad Colonial se renueva: restauración histórica y movilidad sostenible para Santo Domingo

Estados Unidos dona a Costa Rica embarcaciones y vehículos por más de USD 2.3 millones para reforzar vigilancia en el Pacífico

La sequía que golpea a 577 mil familias en Guatemala, pero sin partidas en el Presupuesto de 2027

Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá firman contrato para construcción del proyecto Teleférico de San Miguelito