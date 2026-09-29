La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Matías Soulé, Milagros Sosa y Bautista (@matiassoule11)

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El futbolista Matías Soulé anunció el nacimiento de Bautista, su primer hijo junto a Milagros Sosa. La noticia llegó este lunes mientras el delantero marplatense se encuentra en Buenos Aires para entrenar con la selección argentina de cara a la próxima serie de amistosos internacionales.

La pareja compartió una publicación con las primeras fotografías del recién nacido, entre ellas una imagen de Soulé con el bebé en brazos. “Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, escribieron los padres primerizos en el posteo. El mensaje generó una ola inmediata de comentarios y felicitaciones de allegados, hinchas y compañeros de equipo.

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Entre las respuestas se destacaron las de Paulo Dybala, compañero de Soulé en la delantera de la Roma. “Qué ganas de conocer a Bauti”, comentó La Joya. “Ay, por favor felicidades chicos. Qué hermosa familia. Los queremos, es muy hermoso”, manifestó Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien también fue compañero de Soulé en el equipo de la capital italiana.

El recién nacido Bautista (@matiassoule11)

A propósito, también se sumó el saludo institucional de la cuenta oficial del club italiano, que con el emoji de un corazón celebró la llegada del hijo de su jugador. La cobertura del nacimiento tuvo repercusión en medios deportivos italianos como Corriere dello Sport, Forza Roma e Il Romanista, que replicaron las imágenes publicadas por la pareja.

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Soulé no hizo declaraciones públicas adicionales sobre el nacimiento más allá de la publicación conjunta con Sosa. El futbolista continúa entrenando junto al resto del plantel nacional en la previa del primer amistoso de la gira, mientras crecen las repercusiones en redes sociales por la llegada de su primer hijo.

Matías, de 23 años, integra la lista de convocados del cuerpo técnico nacional para la ventana FIFA que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre. El calendario contempla tres partidos amistosos: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último con un condimento especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste.

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Soulé tiene en brazos a su primer hijo (@matiassoule11)

El extremo derecho, formado en las divisiones inferiores de Argentinos del Sud y Kimberley de su Mar del Plata natal, también integró los juveniles de Vélez y se fue por la Patria Potestad a los 15 años para incorporarse a las categorías formativas de la Juventus, lo que generó un gran revuelo entre los hinchas del Fortín. Se consolidó en los últimos años entre los futbolistas argentinos con mayor proyección en el fútbol europeo.

Su presente en la Serie A italiana, donde comparte plantel con Dybala tras su llegada a la Roma, se sostiene en un rendimiento regular que le valió las sucesivas convocatorias al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, quien ya lo había citado en otras ocasiones.

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En el club italiano en la presente temporada, Soulé lleva seis partidos disputados con dos goles y una asistencia. Desde su incorporación al elenco de la capital a mediados de 2024 lleva 87 encuentros, 14 tantos y misma cantidad de pases gol.

El extremo derecho se entrena con la selección argentina (Instagram: @matiassoule11)