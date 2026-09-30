Honduras

Embalse La Concepción recupera 0.35 % tras últimas lluvias en Tegucigalpa

El embalse La Concepción alcanzó el 25.1 % de su capacidad tras recuperar 0.35 % debido a las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa, mientras Los Laureles también mostró una leve mejora.

El embalse La Concepción alcanzó el 25.1 % de su capacidad tras las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa. (FOTO: Hondudiario)
El embalse La Concepción alcanzó el 25.1 % de su capacidad tras las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa. (FOTO: Hondudiario)
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Las precipitaciones superaron los 30 milímetrosen uno de los sectores de la capital y permitieron que el embalse La Concepción alcanzara el25.1 % de su capacidad. Los Laureles también registró una leve recuperación.

El embalse La Concepción registró una recuperación de 0.35 % tras las últimas lluvias que se presentaron en la capital hondureña, alcanzando un nivel de 25.1 % de su capacidad, informó este martes Julio Quiñónez, director del Sistema de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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El funcionario explicó que las precipitaciones registradas durante las últimas horas permitieron que uno de los principales embalses que abastecen de agua a Tegucigalpa mostrara una recuperación, después de varios días en los que La Concepción permanecía sin aumentar su nivel.

Ayer llovieron en la zona de Carmelitas Descalzas, el sitio donde tenemos la estación meteorológica, y el día de ayer tuvimos precipitaciones en este sitio que superaron los 30 milímetros, 31.4 milímetros para ser precisos”, detalló Quiñónez.

Las precipitaciones en el sector de Carmelitas Descalzas superaron los 30 milímetros, según los registros de la AMDC. (Foto: Cortesía)
Las precipitaciones en el sector de Carmelitas Descalzas superaron los 30 milímetros, según los registros de la AMDC. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el director municipal, las lluvias registradas en ese sector tuvieron un efecto directo en el comportamiento del embalse, que este martes amaneció con un nivel de 25.1 %, frente al porcentaje que registraba anteriormente.

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Quiñónez consideró que el incremento representa una señal positiva debido a que La Concepción no había experimentado una recuperación similar en los últimos días. Sin embargo, aclaró que el aumento todavía resulta insuficiente frente a las necesidades de agua que enfrenta la población del Distrito Central.

“Esto quiere decir que en las últimas horas La Concepción tuvo una recuperación de un 0.35 por ciento, por lo que considero que es algo sumamente positivo, debido a que no se había tenido una recuperación como esta última”, señaló.

El comportamiento de las lluvias también permitió una recuperación en el embalse Los Laureles, aunque en este caso el incremento fue igualmente moderado.

Quiñónez explicó que Los Laureles se encontraba en 31.68 % de su capacidad y posteriormente alcanzó el 32.15 %, como consecuencia de las precipitaciones registradas en distintos sectores de la capital.

El embalse Los Laureles pasó de 31.68 % a 32.15 % de su capacidad tras las recientes precipitaciones. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
El embalse Los Laureles pasó de 31.68 % a 32.15 % de su capacidad tras las recientes precipitaciones. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

No obstante, el funcionario indicó que en la zona de Guacerique no se registraron lluvias, por lo que el comportamiento de los embalses no fue uniforme en todas las áreas que contribuyen al sistema de abastecimiento de agua.

A pesar de ello, las autoridades municipales observan una leve mejora en los niveles de almacenamiento, especialmente si se compara la situación actual con la que se registraba días atrás.

“Para lo que necesitamos todavía sigue siendo muy baja, pero ya experimentamos alguna mejora porque para comentarte el domingo anterior, que fue justo el sábado que empezó a llover, estábamos en 24.53 en Laureles y 24.34 en La Concepción y por lo menos ya pasamos Laureles a 32, eso significa siete puntos arriba, eso de alguna manera es bueno”, subrayó Quiñónez.

La recuperación de los embalses ocurre mientras Tegucigalpa enfrenta una crisis hídrica que ha obligado a las autoridades a implementar diferentes medidas para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas.

Ante los bajos niveles de los embalses, la Alcaldía Municipal del Distrito Central también avanza en la habilitación de nuevas fuentes de abastecimiento mediante la perforación y puesta en funcionamiento de pozos en diferentes sectores de la capital.

El alcalde Juan Diego Zelaya habilitó un nuevo pozo en la colonia La Travesía como parte del plan de abastecimiento de agua. (FOTO: HRN)
El alcalde Juan Diego Zelaya habilitó un nuevo pozo en la colonia La Travesía como parte del plan de abastecimiento de agua. (FOTO: HRN)

El pasado fin de semana, el alcalde Juan Diego Zelaya habilitó el quinto pozo en la colonia La Travesía, como parte de las acciones implementadas para enfrentar la crisis de agua que afecta a Tegucigalpa.

La nueva fuente de abastecimiento tendrá una producción aproximada de 160,000 galones diarios y beneficiará directamente a unas 700 viviendas de comunidades cercanas, según explicó el edil capitalino.

“Queremos que las comunidades de los alrededores también tengan un beneficio y puedan sobrellevar esta crisis hídrica. Por ejemplo, este pozo que estamos ejecutando aquí en La Travesía, además de darle agua, va a beneficiar a alrededor de 700 casas de las comunidades cercanas”, manifestó Zelaya.

El alcalde agregó que el proyecto forma parte de un plan más amplio que contempla la ejecución de otros pozos en diferentes puntos del Distrito Central, entre ellos El Pino, Los Almendros, La Hoya y Belén.

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