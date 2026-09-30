Estudiantes quiere contratar a Enzo Pérez para jugar la semifinal de la Copa Libertadores: los detalles

El Pincha tiene pensado en hacer un llamado al mediocampista

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Estudiantes de La Plata tiene en carpeta a Enzo Pérez, hoy en el Deportivo Maipú, para sumarlo de urgencia a un mediocampo golpeado por lesiones antes de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La decisión estará en manos del propio jugador, que debe optar entre aceptar la propuesta del Pincha o continuar en el club mendocino hasta fin de año.

El interés surgió tras la lesión de Gabriel Neves, volante del plantel platense, que dejó un vacío puntual en esa posición. La dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón podría hacerle un llamado a Pérez, quien volvió a mitad de año al Deportivo Maipú para cumplir con su deseo de jugar en la Primera Nacional, con el objetivo de meterse en el reducido y pelear por el ascenso, tal lo indicado por ESPN.

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El volante de 40 años viene de un paso irregular por Argentinos Juniors, pero mantiene un vínculo cercano con Marcos Angeleri, mánager de Estudiantes, y con Verón, con quien compartió plantel en la Copa Libertadores 2009 que el club ganó frente a Cruzeiro. Esa relación, junto con la urgencia futbolística del Pincha, reactivó una posibilidad que hasta hace pocos días no estaba sobre la mesa.

Enzo Pérez podría recalar en Estudiantes a sus 40 años (Fotobaires)

La necesidad de Estudiantes no se limita al mediocampo. En paralelo, el club también procura destrabar el regreso de Marcos Rojo, con el objetivo de reforzar la última línea antes del cruce ante Flamengo. Esa gestión responde a otro frente: la lesión de Jalil Elías, sumada a varios defensores con molestias, llevó a Verón a buscar al exjugador de Racing, que junto a la Academia quedó eliminado de la Copa Argentina ante Boca Juniors por 3 a 2 en los cuartos de final.

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El periodista Federico Bueno, de ESPN, detalló los términos de esa negociación paralela: “Rojo y Estudiantes caminan juntos para, en las próximas horas, presentarle a Racing un plan que pueda terminar con Rojo jugando la Copa Libertadores de América y también el campeonato local, porque con la lesión de Neves, Estudiantes puede pedir un cupo especial en el campeonato”. La mención de Neves confirma que ambas gestiones, aunque motivadas por bajas distintas, avanzan en simultáneo dentro del mismo operativo de refuerzos.

El cruce de ida ante Flamengo está programado para el jueves 15 de octubre a las 21:30 en el estadio UNO, y la revancha se disputará el jueves 22 de octubre, a la misma hora, en el Maracaná. El reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) permite modificar hasta tres jugadores de la lista de 50 futbolistas presentada al inicio del torneo, y Estudiantes tiene margen hasta el viernes 9 de octubre para realizar los cambios que necesite, tanto en defensa como en el mediocampo.

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Pérez y Rojo comparten, además de la coyuntura, un pasado en común: ambos surgieron del club platense y formaron parte, en distintos roles, de la generación que rodeó a aquel plantel campeón de América en 2009. Mientras el defensor, de 36 años, deberá resolver primero su situación contractual con Racing —tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026—, el volante de Maipú enfrenta una definición más inmediata: aceptar el llamado de Estudiantes o sostener su compromiso con el Cruzado hasta el cierre de la temporada.