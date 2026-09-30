El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Integrantes de la Selección Argentina de fútbol arriban a la ciudad de Córdoba durante la noche. Tras descender del autobús oficial, los miembros del equipo se dirigen hacia las vallas de seguridad donde se encuentran reunidos los aficionados, quienes registran el momento con sus teléfonos móviles.

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Emiliano “Dibu” Martínez encabezó un gesto espontáneo de la selección argentina hacia los hinchas que esperaron durante horas la llegada del plantel a Córdoba, donde el equipo se instaló para disputar el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA ante Bolivia. El arquero fue el primero en acercarse a las vallas para firmar autógrafos y sacarse fotos, un gesto que luego replicaron sus compañeros y el propio Lionel Scaloni.

La delegación arribó pasadas las 21 de este martes al hotel Quorum, después de completar el último entrenamiento en el predio de Ezeiza y de la conferencia de prensa que el entrenador brindó horas antes. Desde temprano, unas 500 personas se habían apostado en la puerta del hotel, ubicado más cerca del aeropuerto que de la zona comercial de la ciudad. Muchos llegaron al mediodía convencidos de que el plantel practicaba por la mañana y viajaba después, con carteles y camisetas para intentar llevarse un recuerdo del encuentro.

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Tras el arribo del micro, algunos futbolistas se acercaron de manera individual a las vallas para saludar, entre ellos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Sin embargo, el gesto se volvió masivo a partir de un pedido de Cristian Romero, flamante capitán del equipo, que impulsó a que la mayoría del plantel se sumara a compartir el momento con los hinchas. Scaloni tampoco se quedó al margen y también saludó a los presentes.

“Messi, no te retires nunca” y “vamos Dibu” fueron algunas de las consignas que más se repitieron entre la multitud, coreadas sobre todo por los más chicos, que además se animaron a cantar el nombre del arquero del Chelsea. También hubo mensajes de cariño para Enzo Fernández y para Julián Álvarez, uno de los dos cordobeses de la delegación junto a Romero.

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El estadio Mario Alberto Kempes, que recibirá este miércoles desde las 21 el partido ante Bolivia, agotó sus entradas pese a que la venta arrancó con lentitud por la ausencia confirmada de Lionel Messi, quien recién llegará al país entre el domingo y el lunes para su despedida de la Selección el 6 de octubre frente a Benín. El aforo del estadio estará reducido al 50% por una sanción de la FIFA derivada de expresiones discriminatorias de hinchas argentinos durante distintos partidos del Mundial, ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. Una de las plateas quedará reservada de manera exclusiva para 8.000 chicos y chicas de clubes de barrio, que ingresarán sin cargo.

Argentina no jugaba en Córdoba desde febrero de 2022, cuando venció 1 a 0 a Colombia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con un gol de Lautaro Martínez, en un partido disputado sin Messi por su recuperación del Covid-19. Antes de aquel antecedente, el combinado nacional se había presentado en la provincia en noviembre de 2018, con una victoria 2 a 0 sobre México, en los primeros pasos del ciclo de Scaloni.

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El gobierno provincial y municipal dispuso un operativo de traslados especiales desde la plaza de la Municipalidad hacia el Kempes, dado que ninguna línea de colectivos regular cubre habitualmente ese recorrido. Las puertas del estadio abrirán tres horas antes del inicio del partido para ordenar el ingreso del público. Tras el temporal de granizo y lluvias intensas que había afectado a la provincia en los días previos, el clima despejado permitió que la jornada del festejo callejero se desarrollara sin inconvenientes, con temperaturas de entre 19 y 21 grados Celsius (66,2 y 69,8 grados Fahrenheit) previstas para la hora del encuentro.

Entre la marea de camisetas albicelestes, también se destacó la presencia de indumentaria de Belgrano, el club cordobés donde Romero debutó en Primera División en 2016, justamente en el estadio Kempes. Una década después, el defensor disputará su primer partido en suelo cordobés como capitán de la selección argentina.

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