Detuvieron a Maxi Ghione, actor de Casi Ángeles y La 1-5/18, por privación ilegítima de la libertad y secuestraron armas

La causa investiga presuntas amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de arma de fuego; la Policía de Investigaciones de Santa Fe secuestró armas y municiones (Video: LAM/ América TV)

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El actor y director Maxi Ghione fue detenido durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, en la provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación judicial que incluye las calificaciones provisorias de amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego.

El procedimiento se realizó el martes 29 de septiembre por personal de la Dirección General de la Policía de Investigaciones (PDI), perteneciente a la Región 5 y al Distrito Sunchales. La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela. De acuerdo con el parte policial, Ghione fue arrestado a las 13:35 y, tras las actuaciones iniciales, quedó alojado en dependencias de la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela.

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Se secuestró un arma larga de madera, cuatro revólveres de calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular. El informe consigna armas de las marcas Francome Brevete, Star, El Casco, Colt y Smith & Wesson

La investigación se originó a partir de una denuncia vinculada con un hecho que habría ocurrido el 20 de septiembre, cerca de las 08:00, en el domicilio donde reside el actor. Según la presentación incorporada al expediente, un hombre sostuvo que había acordado un encuentro con Ghione, quien habría contratado sus servicios de escort.

El denunciante afirmó que, una vez dentro de la vivienda, no pudo retirarse durante aproximadamente cinco horas. También relató que, en un momento del encuentro, Ghione habría extraído dos armas de una alacena y le habría dicho que estaban cargadas. Siempre de acuerdo con la denuncia, las habría apuntado hacia arriba, situación que le provocó temor.

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La persona denunciante indicó que logró salir del domicilio cerca de las 12:00. Luego, según su relato, mantuvo comunicaciones con Ghione por una discusión relacionada con el pago convenido. En ese contexto, habría recibido amenazas. Uno de los mensajes incorporados a la reseña policial contiene la frase: “No despertar al diablo”.

Maxi Ghione fue detenido durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, Santa Fe

Estas circunstancias forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser comprobadas por la fiscalía durante el avance de la causa. Hasta el momento, no se informó una resolución definitiva sobre la situación procesal del actor ni una imputación formal. La detención no implica una declaración de culpabilidad.

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A partir de las primeras medidas, los investigadores realizaron entrevistas y tareas de campo para identificar el domicilio que sería objeto del allanamiento. Con esos elementos, el fiscal Puig solicitó la medida judicial, que fue autorizada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria de turno, Javier Carlos Bottero.

El parte de la PDI señala que el allanamiento tuvo resultado positivo. Durante el operativo se secuestraron un arma larga de madera, cuatro revólveres de calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular. El informe consigna armas de las marcas Francome Brevete, Star, El Casco, Colt y Smith & Wesson.

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La causa investiga denuncias por amenazas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego

También se incautaron 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380. El material fue incorporado al expediente para analizar su procedencia, situación registral y eventual relación con los hechos denunciados. La fiscalía deberá establecer, además, si las armas estaban en condiciones de ser utilizadas y si su tenencia se ajustaba a la normativa vigente.

La calificación de presunta tenencia indebida de arma de fuego se sumó a las hipótesis de amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad que ya integraban la investigación. La definición de los delitos atribuidos, así como una eventual imputación, dependerá de las medidas probatorias que se produzcan y de la evaluación del Ministerio Público de la Acusación.

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Fuentes judiciales y policiales habían informado previamente que en el domicilio se habían hallado armas de fuego, aunque el detalle del parte permite precisar el tipo de elementos secuestrados y la cantidad de municiones. El listado oficial registra una pistola Star calibre .380 con dos cargadores, que aparece mencionada en más de un tramo del acta con el mismo número de serie.

Ghione, de 53 años, tiene trayectoria como actor, director y docente. Participó en producciones televisivas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, además de trabajos en cine y teatro

Ghione, de 53 años, tiene trayectoria como actor, director y docente. Participó en producciones televisivas como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, además de trabajos en cine y teatro. En los últimos años se radicó en Lehmann, localidad cercana a Rafaela, donde también desarrolló un emprendimiento gastronómico.

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La investigación permanece en curso. Entre las diligencias dispuestas figuran entrevistas, nuevas tareas de campo, el análisis del acta de allanamiento, la remisión de información prontuarial y peritajes sobre los elementos secuestrados. La fiscalía deberá determinar si existen pruebas que permitan corroborar el relato de la denuncia y definir los próximos pasos procesales respecto del actor.