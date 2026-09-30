El presidente Bernardo Arévalo reorganiza la cúpula económica con nombramientos en la banca central y la Superintendencia de Bancos

El presidente Bernardo Arévalo realizó cambios en la estructura económica del Gobierno de Guatemala con nuevos nombramientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, realizó cambios en la estructura económica y financiera del Gobierno, luego de varios nombramientos que incluyeron a Jonathan Menkos, actual ministro de Finanzas Públicas, como nuevo presidente de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala (Banguat).

En esta decisión, el mandatario también designó a José Alfredo Blanco Valdés en la vicepresidencia del ente emisor, quien repetirá en el cargo.

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Mientras que en un tercer nombramiento, Arévalo designó a Juan Carlos Catalán Herrera al frente de la Superintendencia de Bancos (SIB) para el período que abarcará del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2030.

El relevo en la cúpula monetaria ocurrió conforme al artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Banguat.

Jonathan Menkos, quien se desempeñaba como titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), sustituirá la jefatura de la banca central en pleno debate parlamentario sobre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos y, hasta ahora, el Ejecutivo no ha informado quién lo sustituirá en el cargo.

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Jonathan Menkos asumió la presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala en pleno debate del presupuesto estatal. (Gobierno de Guatemala)

Durante más de una década tuvo la dirección del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el funcionario también ejerció representación ante organismos financieros internacionales y presidió el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Para la vicepresidencia del Banguat, el Ejecutivo confirmó a José Alfredo Blanco Valdés, economista con tres décadas de trayectoria en la institución que ejerce dicho cargo desde 2018. Cargo que repite.

José Alfredo Blanco Valdés continuará en la vicepresidencia del Banco de Guatemala, posición en la que suma tres décadas de carrera. (Instagram)

Por su parte, la designación de Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos surgió de la terna propuesta por la Junta Monetaria.

Catalán Herrera es doctor en Economía por la Universidad de California y cuenta con 28 años de carrera profesional en el banco central, donde se especializó en estabilidad financiera, prevención del lavado de dinero y monitoreo de riesgos sistémicos.

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Juan Carlos Catalán Herrera dirigirá la Superintendencia de Bancos durante el período que concluirá el 30 de septiembre de 2030. (Redes Sociales)

En la comunicación oficial, el Gobierno de Guatemala reiteró su respeto a la autonomía de la banca central y a la independencia técnica del órgano supervisor.

La Junta Monetaria y el Banco de Guatemala definen la política económica y garantizan la estabilidad de precios

La Junta Monetaria ejerce la dirección suprema del Banguat y tiene la responsabilidad constitucional de determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia de Guatemala.

Entre sus atribuciones principales figuran fijar la tasa de interés líder, velar por la liquidez del sistema bancario nacional y reglamentar el encaje bancario.

El Banco de Guatemala emite la moneda nacional y administra las reservas monetarias internacionales para garantizar la estabilidad económica. (AGN)

Por su parte, el Banguat actúa como el banco central del país, con la función de emitir la moneda nacional, administrar las reservas monetarias internacionales y velar por el funcionamiento del sistema de pagos para preservar la estabilidad macroeconómica.

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La Superintendencia de Bancos supervisa el sistema financiero y combate las transacciones irregulares a través de la IVE

La Superintendencia de Bancos (SIB) es el órgano técnico encargado de la vigilancia e inspección de bancos, sociedades financieras, aseguradoras y casas de cambio.

Su labor fundamental radica en evaluar la gestión de riesgos y la solvencia patrimonial de las entidades supervisadas.

La Superintendencia de Bancos investiga transacciones sospechosas y combate el lavado de dinero a través de la Intendencia de Verificación Especial. (AGN)

En el ámbito del control de transacciones irregulares, la institución opera mediante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad especializada que vigila el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

La IVE analiza los reportes de operaciones sospechosas remitidos por las entidades obligadas y formaliza denuncias ante el Ministerio Público cuando detecta patrones de financiamiento ilícito o blanqueo de capitales.

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