Los adultos mayores de 50 años ya usan tecnología igual que los jóvenes pero el algoritmo y el scroll los hace más vulnerables

La tenencia de smartphones entre los adultos mayores de 50 años alcanzó el 90% en 2025, según datos de la AARP (Magnific)

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Los adultos mayores de 50 años pasaron de usar el correo electrónico básico a convertirse en usuarios activos de redes sociales, streaming, banca digital e inteligencia artificial. La tenencia de smartphones entre ese grupo trepó de 55% en 2016 al 90% en 2025, según el relevamiento anual de tecnología de la Asociación Americana de Jubilados (AARP, por su sigla en inglés).

Actualmente este grupo posee dispositivos modernos en una misma tasa que los adultos más jóvenes, con una sola excepción: los wearables (tecnología de accesorios vestibles). El promedio de servicios digitales utilizados por un adulto estadounidense de 50 años o más alcanzó los 14 en un trimestre, junto con 10 aplicaciones distintas.

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Las apps de compras, finanzas y seguimiento de actividad física concentran buena parte del crecimiento reciente. Además, la mitad de ese segmento ya usa al menos un dispositivo de hogar inteligente, como cámaras de seguridad o sistemas de iluminación. Sumado a que, el mensaje de texto desplazó al llamado telefónico como método de comunicación preferido.

Los adultos mayores de 50 pasaron de usar el correo electrónico como único canal digital a tener presencia en Facebook, Instagram y TikTok (Freepik)

9 de cada 10 adultos mayores de 50 años tienen al menos una cuenta en redes sociales

La presencia de plataformas digitales en la vida de adultos mayores es más alta de lo que suele suponerse. Según datos de la AARP citados por The New York Post, 72% está en Facebook, 34% en Instagram y 18% en TikTok.

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Las personas mayores de 65 años destinan, en promedio, 104 minutos diarios a las redes sociales, de acuerdo con estimaciones de Statista. Mientras que ocho de cada diez adultos mayores de 50 reproducen video en streaming cada semana.

Esa presencia masiva convive con una tendencia que preocupa a investigadores: el consumo pasivo y el formato corto ganan terreno sobre actividades más demandantes. Un tercio de los boomers declaró preferir el contenido de video breve frente a producciones largas o programas de televisión, según una encuesta de consumidores de 2025, una proporción que no dista demasiado de los cuatro de cada diez millennials que afirman lo mismo.

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Nueve de cada diez adultos mayores de 50 tienen al menos una cuenta en redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El uso de IA casi se triplicó en dos años entre los mayores de 50

La inteligencia artificial (IA) es el área de mayor crecimiento dentro de la adopción tecnológica de adultos mayores. El uso de IA generativa entre mayores de 50 años pasó de 9% en 2023 a 30% en 2025, según los datos de seguimiento de tendencias de la AARP. Es así que, las áreas de mayor interés son la consulta de información de salud, la orientación nutricional y los dispositivos de monitoreo médico con IA.

La mitad de los adultos mayores usa o tiene interés en asistentes de voz como Siri o Alexa. En cuanto a plataformas como ChatGPT o Copilot, 19% ya las utiliza, 21% manifiesta interés y 59% no muestra ningún interés.

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El uso de chatbots entre adultos de 50 a 64 años creció de 25% a 42% en dos años; entre los mayores de 65, pasó de 12% a 23% en el mismo período, según datos del Centro de Investigación Pew (Pew Research Center).

Uno de los usos más frecuentes entre jubilados es la consulta de documentación compleja como formularios de Medicare, trámites sucesorios, resúmenes de seguros. Muchos adultos mayores pegan esos documentos en un chatbot para obtener una explicación antes de concurrir a una consulta profesional.

La genealogía también se consolidó como aplicación popular: transcripción de cartas manuscritas, traducción de papeles migratorios y organización cronológica de historias familiares.

Los jubilados emplean chatbots para consultar documentos complejos de Medicare y organizar historias familiares que anteriormente se realizaba con trámites (Freepik)

El formato corto y el algoritmo generan hábitos de consumo pasivo, según expertos

La rapidez con que los adultos mayores adoptaron el scroll de video vertical sorprendió a los especialistas. Stacey Wood, neuropsicóloga clínica y profesora del Scripps College, advirtió en New York Post que este grupo puede ser más vulnerable que los jóvenes al diseño adictivo de las plataformas.

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“Los adultos mayores quizás sean menos conscientes del poder del algoritmo, de cómo funciona… Les resulta muy difícil discernir qué es creíble y qué no”, señaló la experta.

Un análisis de 2025 que revisó múltiples estudios en adultos mayores de 40 años encontró que las actividades en línea “activas”, como escribir correos o leer artículos, se asociaron con mejor memoria, atención y función ejecutiva, mientras que el uso pasivo de pantallas —al ver videos o programas— se vinculó con peor memoria verbal y cognición general.

Mientras que un estudio longitudinal de casi 90.000 adultos seguidos durante 12 años encontró que el uso moderado de pantallas se asoció con menor riesgo de demencia, mientras que el uso intensivo se relacionó con mayor riesgo. En 2026 otro trabajo halló que, entre sujetos de 60 a 89 años, el uso problemático y excesivo de redes sociales se asoció con peor funcionamiento cognitivo y social.

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La neuropsicóloga y profesora Stacey Wood analizó el uso de redes sociales en adultos mayores (Scripps College)

Privacidad de datos y estafas con IA: las barreras y riesgos más señalados

Dos tercios de los adultos mayores de 50 años (66%) coinciden en que la tecnología enriquece la vida y facilita el envejecimiento, pero persisten obstáculos concretos. La privacidad de datos encabeza la lista de obstáculos a la adopción tecnológica, seguida por la necesidad de comprender el valor real de cada compra.

Aspectos como la confianza, la privacidad y la seguridad de los datos son las preocupaciones que menciona cerca de la mitad de quienes dudan en adoptar nuevas herramientas, especialmente IA.

Tres de cada cinco adultos mayores de 50 años consideran que la tecnología no fue diseñada pensando en su grupo etario. Solo 6% de los mayores de 65 años se siente muy seguro al usar un chatbot, frente a aproximadamente tres de cada diez adultos menores de 30, según Pew Research.

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El riesgo de las estafas potenciadas por IA es otro factor de peso. La profesora Wood relató que atiende regularmente a clientes mayores que fueron despojados de su dinero por esquemas fraudulentos con IA. Con respecto a esto, describió: “Estas personas fueron destruidas… Tuve clientes con ideación suicida luego de esto”.

La Oficina para el Envejecimiento del Estado de Nueva York desplegó más de 800 dispositivos ElliQ —tecnología diseñada para reducir el aislamiento social en adultos mayores—, una respuesta que se afianzó a partir de estudios sobre soledad en ese grupo etario.

La preocupación por la privacidad de datos y las estafas con inteligencia artificial frena la adopción tecnológica en los adultos mayores (Pexels)

El gasto en tecnología entre adultos mayores creció y proyecta más compras para 2026

El consumo tecnológico del segmento no cede. El 71% de los adultos mayores compró tecnología en 2025 con un gasto promedio de los USD 756, frente a 67% en 2024.

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Los smartphones y sus accesorios lideraron las adquisiciones; los televisores inteligentes y las computadoras portátiles también figuraron entre los más comprados. Dos de cada cinco adultos mayores ya planifican una compra tecnológica en 2026.

El relevamiento de la AARP que respaldó estos datos fue realizado entre el 9 de septiembre y el 6 de octubre de 2025, con una muestra de 3.838 adultos estadounidenses encuestados en inglés y español.