Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre su separación: “Me rompió el corazón”

Danelik Galazán publicó en Instagram una imagen con recuerdos rotos tras las declaraciones de Brian Sarmiento

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Danelik Galazán volvió a manifestarse en redes sociales tras las declaraciones públicas de Brian Sarmiento sobre el final de la relación entre ambos, con un mensaje cargado de reproches que reavivó la tensión entre la expareja. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada compartió en sus historias de Instagram una imagen con fotografías y recuerdos rotos, desparramados sobre el piso, junto a una frase que no dejó lugar a dudas sobre su enojo: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo, naaah. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”.

El descargo llegó pocas horas después de que Sarmiento, exfutbolista de Banfield y Newell’s, hablara del final del vínculo en el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve). Allí, el también exparticipante del reality de Telefe había sostenido que la separación fue una decisión compartida, motivada por proyectos de vida diferentes entre ambos. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, explicó, en referencia a su presente enfocado en el entrenamiento para la pelea que disputará en Párense de Manos.

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Danelik Galazán desmintió las versiones de infidelidad cuando se hizo pública la separación una semana atrás

En esa misma entrevista, Sarmiento había descartado que la diferencia de trece años entre ambos influyera en la ruptura y apuntó contra la manera en la que suele ser señalado cada vez que atraviesa una separación. “Siempre se me pega a mí. Siempre el infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian”, disparó, sobre esos cuestionamientos en redes sociales.

La publicación de Danelik, sin embargo, no se limitó a la imagen con las fotografías rotas. En su cuenta de X, la joven redobló la apuesta con un mensaje directo: “De verdad no puedo creer lo que tengo que estar escuchando, cuando pedís respeto, empatía. Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”. La frase, publicada horas después de conocerse las declaraciones del exfutbolista, funcionó como una respuesta explícita a los dichos de Sarmiento en televisión.

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La influencer respondió en la red social X a los dichos de su expareja sobre la ruptura

Horas antes de ese posteo, la influencer ya había dejado un mensaje más extenso en la misma red social, en el que explicó su decisión de mantenerse alejada de los medios mientras procesa la ruptura. “Yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”, escribió. Y agregó: “Todo es muy reciente y obvio me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna que me vean”.

En ese mismo texto, la influencer pidió que no insistieran con pedidos de notas o entrevistas y remarcó el malestar que le genera no poder cumplir con esos compromisos. “Este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo porfi no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades”, explicó, antes de cerrar con un tono más conciliador: “Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias”.

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Brian Sarmiento afirmó que la separación con Danelik Galazán fue una decisión mutua (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)

La ruptura entre Danelik y Sarmiento se había conocido apenas una semana antes, en medio de versiones sobre una posible infidelidad que la propia joven se encargó de desmentir en su momento. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, había escrito entonces en sus historias de Instagram, donde también explicó que la noticia se conoció después de que ella dejara de seguir a Sarmiento en redes sociales. “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”, había agregado en aquel momento.

Sarmiento, por su parte, también se refirió durante la entrevista a la situación con sus hijas, luego de que circularan versiones sobre una deuda por cuota alimentaria. El exfutbolista aseguró que la cuestión ya está resuelta con ambas madres y remarcó su malestar frente a los cuestionamientos recibidos en redes: “Todos los haters que ponen ‘pagá la cuota a tu hija’, cierren un poquito la boca”.

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