Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

El cantante impactó a sus seguidores al cantar uno de sus hits (@monogomez)

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Robbie Williams sorprendió a sus seguidores al salir del Hotel Faena, en Buenos Aires, y cantar cuatro canciones junto a su guitarrista, a pocos días de su presentación en la ciudad. La situación se convirtió en un momento inolvidable para sus fans, quienes aguardaban su salida con la esperanza de poder conocerlo.

El encuentro ocurrió este martes por la tarde, a las 19.30, ante un grupo de entre 30 y 40 personas que aguardaba en el acceso del establecimiento. Según relató un testigo a Teleshow, el artista británico se acercó primero para conversar con quienes lo esperaban y luego regresó con una guitarra.

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Antes de la salida de Robbie Williams, un integrante de seguridad delimitó el espacio y les avisó que el músico no se sacaría fotos ni firmaría autógrafos, aunque sí tendría un momento de contacto con ellos.

Robbie Williams sorprendió a sus fans a la salida de su hotel en Buenos Aires (@Monogomez)

La dinámica se desarrolló sin incidentes. La mayoría de las personas que se reunió frente al Hotel Faena eran mujeres y entre ellas había integrantes de clubes de fans, que suelen organizar este tipo de esperas durante las visitas de artistas internacionales.

Tras ese primer intercambio, el cual duró 10 minutos, el cantante prometió que regresaría si encontraba una guitarra. Fue así que, pasadas las 20.10, el artista regresó acompañado por su guitarrista. Frente al grupo reunido en la puerta, interpretó cuatro canciones y continuó conversando con los asistentes.

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Robbie Williams sorprendió a sus seguidores al interpretar cuatro canciones en la puerta del Hotel Faena en Buenos Aires (Instagram: Rwargentina)

El músico británico cerró su encuentro improvisado con el tema Angels a pedido del público presente (Instagram: Rwargentina)

El cantante regresó a la Argentina para reencontrarse con el público tras 20 años de su última visita (Instagram: Rwargentina)

El momento de mayor euforia se vivió al final cuando el músico le preguntó a sus fans cuál tema querían escuchar. Fue así que entonó “Angels”, uno de sus más grandes hits. En ese marco, los fans comenzaron a filmar el instante con sus celulares y cantar el tema con todas sus fuerzas.

El gesto sumó una actividad inesperada a la estadía de Williams en Buenos Aires, donde se prepara para su próximo show. La presentación marcará su reencuentro con el público argentino.

El repertorio combina canciones de su nuevo trabajo discográfico con éxitos de su trayectoria como Rock DJ y Feel

El regreso de Robbie Williams al país comenzó este lunes, cuando el cantante llegó a Buenos Aires desde Chile para iniciar una serie de conciertos que lo reencontrará con el público argentino después de 20 años. Sus seguidores difundieron las primeras imágenes del intérprete de “Angels” tras su arribo.

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El músico se presentará el 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires. Los recitales tendrán como eje su álbum Britpop, aunque el repertorio también incluirá canciones de distintas etapas de su carrera.

Entre los temas que formaron parte de los conciertos del tour en el Reino Unido estuvieron “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”, además de composiciones de su disco más reciente. Williams vendió 90 millones de álbumes a lo largo de su trayectoria.

El álbum Britpop rinde homenaje a la escena musical británica posterior a la salida del músico del grupo Take That en 1995 (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

La demanda por las localidades llevó al anuncio de funciones adicionales para el 2 y el 4 de octubre. La segunda fecha figura agotada, de acuerdo con la información difundida por la producción.

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El vínculo de Williams con la Argentina incluye dos recitales en el estadio River Plate, en octubre de 2006. Aquellas fueron, hasta ahora, sus únicas presentaciones propias en Buenos Aires: agotó más de 120.000 entradas en cinco días, una marca que entonces superó el ritmo de venta que habían registrado los Rolling Stones en el país.

En 2018, el músico tenía previsto regresar como parte del Personal Fest, pero un temporal obligó a suspender su actuación. La espera por una nueva oportunidad de verlo en vivo se extendió desde entonces. Al año siguiente de los recitales en River, Soda Stereo superó aquella marca de velocidad de venta: las localidades para la gira Me verás volver se agotaron en 24 horas, ya en un contexto de expansión de la comercialización digital.

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Durante estos días previos a los conciertos, Williams permanecerá en la ciudad.

A mediados de enero, el exintegrante de Take That lanzó Britpop, un trabajo de 11 canciones inspirado en la escena musical británica. “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del pop británico y una época dorada para la música”, explicó el cantante al presentar el material.