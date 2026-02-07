Cómo la práctica de meditación mindfulness y las llamadas activas pueden cambiar la vida de los adultos mayores

La soledad afecta al 30% de adultos mayores en el mundo y reduce su calidad de vida y esperanza de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad afecta a cerca del 30% de los adultos mayores en el mundo y consiste en la sensación de falta de compañía o apoyo, aunque haya personas alrededor.

Un equipo de investigadores de instituciones de Hong Kong, Estados Unidos y Alemania probaron estrategias contra la soledad con buenos resultados y los publicaron en la revista JAMA Network Open.

Un estudio internacional demostró que la activación conductual y el mindfulness por teléfono reducen la soledad en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclutaron a adultos mayores que vivían solos en Hong Kong, sin acceso a internet y con bajos ingresos, para participar en intervenciones telefónicas de activación conductual, meditación mindfulness y acompañamiento.

Detectaron que solo las intervenciones de la activación conductual y la práctica de mindfulness lograron lo siguiente:

redujeron la soledad

mejoraron el bienestar psicológico

favorecieron el descanso por la noche

contaron con mayor respaldo emocional

La soledad que pesa

La investigación se realizó con 1.151 adultos mayores /Archivo Freepik

La soledad en los adultos mayores preocupa porque afecta su salud física y mental, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y reduce la esperanza de vida.

Además, quienes la sufren pueden desarrollar problemas de ánimo, deterioro cognitivo y mayor mortalidad prematura.

Ya se habían probado intervenciones como psicoterapia, actividades físicas, programas de acompañamiento y enfoques grupales o individuales, tanto presenciales como remotos.

Sin embargo, la mayoría de esos esfuerzos solo midió resultados a corto plazo y no explicó cómo producían los cambios.

Expertos destacan que la soledad es un problema de salud pública y que recetar vínculos sociales es clave para el bienestar del adulto mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos detectaron que faltaban investigaciones que evaluaran intervenciones sostenidas en el tiempo y que analizaran los mecanismos que explican la reducción de la soledad.

También notaron que muchos adultos mayores carecen de acceso a tecnología digital, lo que limita las opciones de ayuda.

Llamadas que reconectan y alivian la soledad

La práctica de meditación mindfulness, aplicada por teléfono, demostró reducir la soledad y mejorar el bienestar en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación seleccionó a 1.151 adultos mayores que vivían solos en Hong Kong, sin acceso a internet y con bajos ingresos.

Todos los participantes tenían 65 años o más y reportaban sentirse solos al inicio del estudio.

Dividieron aleatoriamente a las personas en tres grupos: uno recibió llamadas de activación conductual, otro practicó mindfulness por teléfono y un tercero recibió solo acompañamiento telefónico.

Cada intervención incluyó ocho llamadas de media hora a lo largo de cuatro semanas.

Las llamadas fueron realizadas por consejeros voluntarios mayores, entrenados especialmente para este estudio.

Los científicos recomiendan evaluar la viabilidad y rentabilidad de estas intervenciones en diferentes poblaciones y a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguno de los participantes tenía problemas mentales graves ni acceso a recursos digitales, lo que aseguraba que las llamadas fueran el único contacto de apoyo.

Los científicos midieron la soledad, el bienestar psicológico, el descanso nocturno y el apoyo social antes, durante y después de las intervenciones. Utilizaron escalas validadas internacionalmente para asegurar resultados confiables.

Los resultados mostraron que solo las intervenciones de activación conductual y mindfulness lograron reducir la soledad y mejorar el ánimo de forma sostenida durante doce meses.

Además, quienes participaron en estos grupos reportaron dormir mejor y sentirse más acompañados por su entorno.

Participar en actividades sociales ayuda a disminuir la soledad y fortalece el bienestar emocional de los adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo que solo recibió acompañamiento telefónico no experimentó cambios significativos en esos aspectos.

Así, el estudio comprobó que enseñar habilidades psicosociales por teléfono puede transformar la vida de adultos mayores que se sienten solos.

Los científicos señalaron que se necesitarán más estudios para investigar “la aplicabilidad de estas intervenciones fuera del contexto de Hong Kong”.

Deberían “evaluar la rentabilidad y la viabilidad de implementación de esos enfoques en diversas poblaciones y perfeccionar las secuencias de intervención adaptativas para mejorar y mantener los resultados a largo plazo”, escribieron.

Estimaron que esas estrategias “podrían ser particularmente beneficiosas durante una pandemia o para poblaciones en riesgo que experimentan inmovilización física o social”.

El uso de tecnología accesible puede ampliar el apoyo y reducir la soledad en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

La médica de familia Tami Guenzelovich, coordinadora del equipo Socio Sanitario del Adulto Mayor Frágil del Hospital Italiano y especialista en Gestión en Gerontología, destacó en Infobae que así como se recetan medicamentos, también se deben “prescribir vínculos”, ya que la amistad y el afecto pueden construirse en cualquier etapa de la vida.

“La soledad es un problema de salud pública y es clave invitar a las personas mayores a integrarse activamente en la sociedad”, destacó.