Más de 2.5 millones de hondureños serán beneficiados con la nueva jornada de vacunación y desparasitación

La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

El Gobierno de Honduras inició la jornada nacional de vacunación y desparasitación, una estrategia de salud pública orientada a beneficiar a más de 2,5 millones de hondureños con la aplicación gratuita de vacunas y tratamientos preventivos en todo el país.

La campaña, impulsada por la Secretaría de Salud, se desarrollará del 13 al 29 de mayo en más de 1.800 establecimientos habilitados, que incluyen centros de salud, puestos móviles y unidades fijas, para acercar los servicios médicos a las distintas comunidades del territorio hondureño.

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El lanzamiento oficial contó con la presencia del presidente Nasry Asfura, autoridades sanitarias y representantes de organismos internacionales. Durante el evento, el mandatario fue el primero en recibir una vacuna para dar inicio simbólico a la jornada nacional.

Las autoridades precisaron que la iniciativa está dirigida a la población en general, no solo a los niños, e incluye a grupos vulnerables y a personas que necesitan completar sus esquemas de inmunización.

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Vacunación gratuita

Odalis García, en representación de la Secretaría de Salud, explicó que todo el personal sanitario participa en la campaña con el objetivo de proteger a las familias mediante la aplicación de 24 vacunas contempladas en el esquema nacional.

La funcionaria destacó: “La vacuna que se aplica en Honduras es segura y gratuita, y se adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud”. García también subrayó el respaldo técnico y logístico proporcionado por organismos internacionales.

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La campaña ofrece 24 vacunas gratuitas y seguras, adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, para niños y adultos.. EFE/Orlando Barría

Entre las novedades de la campaña, las autoridades introdujeron un sistema digital para el control de vacunación. Ahora, la identificación y verificación de las vacunas aplicadas se realizará con la tarjeta de identidad, sustituyendo el carnet físico y facilitando un seguimiento más eficiente de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reafirmó su apoyo a la jornada nacional en Honduras, considerando que estas iniciativas son herramientas seguras y eficaces para prevenir enfermedades transmisibles y reducir riesgos sanitarios, sobre todo en los grupos más vulnerables.

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Ana Solís, representante de la OPS, comunicó que Honduras fue seleccionada este año como referente regional en vacunación en Centroamérica.

El mensaje del presidente Asfura resaltó la posición estratégica de Honduras en la región durante brotes de sarampión.

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Población llamada a vacunarse

Por parte del UNICEF, Bastiaan Van’t Hoff llamó a los padres de familia a acercarse a los centros de salud y aprovechar la gratuidad de las vacunas. El funcionario enfatizó: “Cada vacuna salva vidas y representa una oportunidad para proteger el futuro de los niños”.

La jornada nacional de salud se desarrolla del 13 al 29 de mayo en 1.800 centros y puestos móviles habilitados en todo el país.(Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Las autoridades informaron que los proveedores de salud a nivel nacional están preparados para atender a la población y asegurar la disponibilidad de vacunas durante toda la campaña.

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Además, detallaron que la iniciativa se financia con recursos del Tesoro Nacional y cuenta con el apoyo complementario de organismos internacionales dedicados al fortalecimiento del sistema sanitario hondureño.

El viceministro de Salud aseguró que la jornada refleja el compromiso del país con la salud pública y la prevención de enfermedades: “Hoy Honduras envía un mensaje claro y esta jornada de vacunación representa el compromiso con las familias hondureñas”, afirmó el funcionario.

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Con la campaña, las autoridades buscan aumentar las coberturas de vacunación, prevenir brotes epidemiológicos y reforzar la cultura de prevención en la población.