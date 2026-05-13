Estados Unidos alerta sobre posibles actividades de espionaje chino cerca de la costa argentina

Cientos de luces de buques pesqueros chinos iluminan la noche al borde de la zona económica exclusiva de Argentina

En la última década, la flota pesquera china ha incrementado su presencia hasta en un 50% cerca de la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, lo que ha provocado preocupación tanto por la sobrepesca de calamar como por una posible recolección de información de inteligencia.

El gobierno argentino, asistido por Estados Unidos, ha intensificado la vigilancia en aguas del Atlántico Sur para prevenir incursiones ilegales, en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín, según informó Reuters.

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El alcance de esta problemática quedó en evidencia el 17 de enero de 2026, cuando la NASA, mediante el servicio “Black Marble”, registró una auténtica “ciudad de luces” sobre el océano, compuesta por aproximadamente 200 embarcaciones chinas que, según declaraciones recogidas por Reuters de exfuncionarios de ambos países, operan en las inmediaciones del Mar Argentino durante meses para atender el mayor mercado de calamares del mundo.

El fenómeno tiene dimensiones inéditas: según la Prefectura Naval Argentina, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico de alrededor de 340 en 2021, con una baja a 230 en 2026, mientras que países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el mismo período.

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Temor por la sobrepesca y sospechas de inteligencia en el Atlántico Sur

El gobierno de Estados Unidos alertó sobre posibles trabajos de inteligencia patrocinado por el gobierno chino

La expansión de la flota china marina no solo responde a necesidades pesqueras: según el centro de estudios ODI Global de Londres, la flota de pesca de altura con bandera china supera los 16.000 buques, aunque el gobierno de China reconoció en 2023 la existencia de unos 2.500.

Diversos especialistas y autoridades consultados por Reuters advierten que las actividades de estos barcos en la región han encendido alertas geopolíticas. Estados Unidos, por ejemplo, ha respaldado la adquisición argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion, como parte de una estrategia continental destinada a proteger la soberanía y evitar que Pekín afiance posiciones estratégicas en el extremo sur de América.

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Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa de Argentina en 2025, detalló a Reuters que existen sospechas sobre ciertos barcos chinos que portarían antenas incompatibles con las tareas típicamente pesqueras: “Se cree que en realidad lo que buscaban es información o interceptar comunicación”.

Además, Buenos Aires ha identificado desplazamientos que sugerirían la posible cartografía de la plataforma continental argentina, un área cuya exploración y explotación está reservada exclusivamente al Estado nacional bajo el derecho internacional, según recalcó Juan Battaleme, quien se desempeñó como secretario de Defensa para Asuntos Internacionales hasta diciembre de 2025.

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Las investigaciones sobre estas operaciones no han arrojado pruebas concluyentes de actividades de cartografía sistemática: una revisión realizada por Reuters junto a la empresa Starboard Maritime Intelligence sobre los movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo, aunque los datos disponibles no descartan que se hayan realizado en pequeña escala.

Cientos de embarcaciones pescan calamar frente a aguas argentinas

La flota china utiliza técnicas avanzadas para la captura nocturna de calamar Illex argentinus, especie de gran valor comercial. Los barcos despliegan potentes luces de hasta 4.000 vatios y redes automatizadas con señuelos lumínicos que simulan el movimiento de las presas. Toda la operación ocurre fuera —pero en las inmediaciones— de la ZEE argentina, donde la Prefectura Naval monitorea mediante radar y patrullaje los límites jurisdiccionales. De 2021 a 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, indicando que el refuerzo tecnológico ha tenido efecto disuasorio.

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“Ahora estamos seguros de que los chinos saben que tenemos la capacidad de vigilarlos”, aseguró Battaleme a Reuters.

Rivalidad regional y diplomacia pragmática

La injerencia de China en América Latina es una preocupación constante para Estados Unidos, reforzada tras el rescate económico de USD 20.000 millones que Donald Trump otorgó a la administración del presidente argentino Javier Milei el año anterior.

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En diálogo con Reuters, funcionarios estadounidenses insistieron en que el dominio de Washington sobre el hemisferio occidental permanece como objetivo central, dada la inversión sostenida de Pekín en el área, que incluye puertos en Brasil y Perú, el desarrollo petrolero en Venezuela y la construcción de una estación espacial en Argentina.

Especialistas afirman que "se está pescando de manera salvaje" en la zona

El ministerio de Asuntos Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico”, y afirmó que Pekín mantiene una cooperación pesquera ajustada al derecho internacional. Sin embargo, el Pentágono expresó inquietud por el “doble uso” de determinadas flotas de altura y por cualquier práctica que “ponga en entredicho la capacidad de las naciones soberanas para gestionar sus propias aguas”.

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A pesar de las declaraciones previas de Milei respecto de la “invasión” de aguas argentinas por pesqueros ilegales, su gobierno evitó aludir directamente a China al abordar el tema. La actitud responde a la relevancia de Pekín como segundo socio comercial y principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina, así como inversionista clave en litio, energías renovables e infraestructura.

El método y los riesgos de la pesca de calamar

La pesca en la región está marcada por la migración nocturna del calamar Illex argentinus hacia alta mar. Durante la noche, las embarcaciones chinas encienden filas de potentes bombillas para atraer a los calamares, que son capturados mediante señuelos llamados “jigs”, cuyas cápsulas luminosas miden de 6,5 a 12 centímetros y contienen aristas que enganchan los tentáculos del animal.

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“El calamar Illex tiene una vida corta, crece rápido y sus movimientos estacionales son predecibles, lo que lo hace especialmente vulnerable a la pesca intensiva”, explicó Marcela Ivanovic, especialista en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, en diálogo con Reuters. La voracidad en la explotación es tal que Ivanovic sintetiza: “Se está pescando de manera salvaje en esta zona”.

Javier Milei junto a Xi Jinping

Desde las patrullas nocturnas, las autoridades argentinas observan mediante radar la “pared” de luces situada justo fuera del límite de la ZEE. Bruno Cian, oficial auxiliar de la Prefectura, resumió la estrategia argentina: “La idea es generar el factor sorpresa. Para ver quién está cometiendo la infracción”.

La magnitud de la flota china y la presión que ejerce sobre el recurso pesquero se explican, en parte, porque desde hace años China agotó sus propias poblaciones en aguas jurisdiccionales, motivando la expansión global de sus embarcaciones.

La dimensión global y las tensiones persistentes

A nivel internacional, la organización Oceana, con sede en Estados Unidos, estimó el año pasado que alrededor de la mitad de toda la pesca de altura visible proviene de embarcaciones chinas, lo que consolida su posición como actor dominante en actividades extractivas de alta mar.

Juan Battaleme enfatizó que, si bien el vínculo económico con China es crucial, “a Argentina le interesa saber si China está recabando información de inteligencia utilizando la flota”, y reconoció coincidencias recientes con los intereses estadounidenses en la región.

Grupos ambientalistas y técnicos advierten que la falta de coordinación internacional abre la puerta a un deterioro irreversible de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El caso argentino ilustra los desafíos de equilibrar recursos nacionales, intereses estratégicos y relaciones comerciales en un escenario global cada vez más disputado.