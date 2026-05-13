El Colo Barco presiona a Scaloni para ir al Mundial: convirtió un gol en la victoria del Racing de Estrasburgo

Valentín Barco abrió el camino de la victoria del Racing de Estrasburgo con el tanto ante el Brest en condición de visitante en un duelo postergado de la Fecha 29 de la Ligue 1. El Colo, que figura dentro de la preselección de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, ejerce presión para ser incluido en la nómina antes del último corte a través de buenas actuaciones y goles sobre el final de la temporada.

El argentino convirtió su cuarto gol de la temporada con el Racing al marcar en el triunfo por 2-1 ante Brest en el Stade Francis-Le Blé. Fue el ex Boca quien inició la jugada en la mitad de cancha y luego fue asistido por el sueco Sebastian Nanasi, después de que la maniobra se ensuciara un poco por una recuperación frustrada del conjunto local.

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A los 9′, los dirigidos por el inglés Gary O’Neil se pusieron en ventaja, mientras que tras unos minutos Brest respondió con el francés Ludovic Ajorque. No obstante, el mencionado Nanasi volvió a desequilibrar a los 20′ de la etapa inicial luego de la asistencia del paraguayo Julio Encisco.

Racing de Estrasburgo festejó en su penúltima presentación de la temporada

Los de Estrasburgo borraron su asterico en el campeonato, pero los tres puntos no modificarán su posición en la tabla, ya que se mantienen a cuatro puntos del Mónaco (séptimo), cuando resta solamente una jornada por disputarse. Este fin de semana recibirán justamente a los del Principado en condición de local y sabiendo que el Lorient ya no podrá arrebatarles el octavo puesto.

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Así las cosas, Racing obtuvo un triunfo que matizó un poco la eliminación en las semifinales de la Conference League en manos del Rayo Vallecano, que disputarán la final del certamen el próximo miércoles 27 de mayo ante Crystal Palace.

Según pudo averiguar Infobae, tras la confirmación de los 55 futbolistas que integran la prelista mundialista de Scaloni, Valentín Barco tiene grandes chances. Los mediocampistas que estarían en la cita en Estados Unidos, México y Canadá son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González. El diferencial del Colo es que a pesar de que es un puesto en el que no se desempeña hace rato, puede servir como alternativa en el lateral izquierdo, su puesto original.

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Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente. El estreno del campeón vigente en el certamen será el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego, jugará dos duelos en el Dallas Stadium: el 22/6 contra Austria y el 27 frente a Jordania.