Deportes

El Colo Barco presiona a Scaloni para ir al Mundial: convirtió un gol en la victoria del Racing de Estrasburgo

El futbolista argentino anotó el primero de su equipo en el triunfo a domicilio ante el Brest

Guardar
Google icon

Valentín Barco abrió el camino de la victoria del Racing de Estrasburgo con el tanto ante el Brest en condición de visitante en un duelo postergado de la Fecha 29 de la Ligue 1. El Colo, que figura dentro de la preselección de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, ejerce presión para ser incluido en la nómina antes del último corte a través de buenas actuaciones y goles sobre el final de la temporada.

El argentino convirtió su cuarto gol de la temporada con el Racing al marcar en el triunfo por 2-1 ante Brest en el Stade Francis-Le Blé. Fue el ex Boca quien inició la jugada en la mitad de cancha y luego fue asistido por el sueco Sebastian Nanasi, después de que la maniobra se ensuciara un poco por una recuperación frustrada del conjunto local.

PUBLICIDAD

A los 9′, los dirigidos por el inglés Gary O’Neil se pusieron en ventaja, mientras que tras unos minutos Brest respondió con el francés Ludovic Ajorque. No obstante, el mencionado Nanasi volvió a desequilibrar a los 20′ de la etapa inicial luego de la asistencia del paraguayo Julio Encisco.

Racing de Estrasburgo festejó en su penúltima presentación de la temporada
Racing de Estrasburgo festejó en su penúltima presentación de la temporada

Los de Estrasburgo borraron su asterico en el campeonato, pero los tres puntos no modificarán su posición en la tabla, ya que se mantienen a cuatro puntos del Mónaco (séptimo), cuando resta solamente una jornada por disputarse. Este fin de semana recibirán justamente a los del Principado en condición de local y sabiendo que el Lorient ya no podrá arrebatarles el octavo puesto.

PUBLICIDAD

Así las cosas, Racing obtuvo un triunfo que matizó un poco la eliminación en las semifinales de la Conference League en manos del Rayo Vallecano, que disputarán la final del certamen el próximo miércoles 27 de mayo ante Crystal Palace.

Según pudo averiguar Infobae, tras la confirmación de los 55 futbolistas que integran la prelista mundialista de Scaloni, Valentín Barco tiene grandes chances. Los mediocampistas que estarían en la cita en Estados Unidos, México y Canadá son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González. El diferencial del Colo es que a pesar de que es un puesto en el que no se desempeña hace rato, puede servir como alternativa en el lateral izquierdo, su puesto original.

Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente. El estreno del campeón vigente en el certamen será el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego, jugará dos duelos en el Dallas Stadium: el 22/6 contra Austria y el 27 frente a Jordania.

Temas Relacionados

Colo BarcoValentín BarcoRacing de EstrasburgoLigue 1Francia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

El equipo de Coudet superó a San Lorenzo en los penales, mientras que el Lobo venció a Vélez como visitante. Transmite ESPN Premium y TNT Sports a las 21.30

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Amor platónico, amenazas, celos y odio: los perversos detalles de la agresión al futbolista uruguayo Lucas Torreira en un shopping

El jugador del Galatasaray fue atacado en Turquía. La declaración del agresor tras su detención

Amor platónico, amenazas, celos y odio: los perversos detalles de la agresión al futbolista uruguayo Lucas Torreira en un shopping

La respuesta de Sebastián Villa cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar en Boca Juniors

El colombiano, que sueña con integrar la lista de Colombia para el Mundial 2026, se refirió a su futuro

La respuesta de Sebastián Villa cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar en Boca Juniors

Alpine está en la mira de la F1: del impacto por un cambio de patrocinador a la llegada de Mercedes como futuro inversor

La escudería con sede en Enstone podría cambiar de sponsor principal para 2027 mientras la FIA sigue de cerca la compra particular del equipo

Alpine está en la mira de la F1: del impacto por un cambio de patrocinador a la llegada de Mercedes como futuro inversor

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

El atleta admitió que aún no tiene el alta médica, le falta un diente y que la posibilidad de no volver a pelear es real. Aseguró no arrepentirse de haber aceptado el combate contra el excampeón mundial

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

DEPORTES

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Amor platónico, amenazas, celos y odio: los perversos detalles de la agresión al futbolista uruguayo Lucas Torreira en un shopping

La respuesta de Sebastián Villa cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar en Boca Juniors

Alpine está en la mira de la F1: del impacto por un cambio de patrocinador a la llegada de Mercedes como futuro inversor

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

TELESHOW

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

Maximiliano Vernazza, el fotógrafo de los famosos: “La intimidad de los ídolos no se ve más, cambió todo”

El inesperado cruce al aire entre Mica Viciconte y Daniela Celis: “Sos una irrespetuosa”

Arturo Puig reveló su decepción con Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán

INFOBAE AMÉRICA

Mel Brooks donó su archivo al National Comedy Center de Nueva York

Mel Brooks donó su archivo al National Comedy Center de Nueva York

El Congreso de Guatemala solicita a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre reformas penales vetadas

Icefi advierte sobre insuficiente ejecución presupuestaria en programas para la niñez en Guatemala

Más de 2.5 millones de hondureños serán beneficiados con la nueva jornada de vacunación y desparasitación

El Salvador suma 14 casos importados de sarampión sin transmisión local