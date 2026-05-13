De odiar las pesas a depender de ellas: Tatum reveló el secreto detrás de su longevidad en la NBA

Jayson Tatum reveló cómo su cambio de rutina física fue clave para su éxito en la NBA y su rol en Boston Celtics (Winslow Townson-USA TODAY Sports/REUTERS)

La influencia de su entorno llevó a Jayson Tatum a incorporar técnicas de cuidado personal y fortaleza mental que transformaron su trayectoria profesional en los Boston Celtics. Su historia de cambio se conoció en el podcast Old Man & The Three, un espacio de referencia en la NBA conducido por JJ Redick, donde se sinceró junto a Derrick White sobre las rutinas y exigencias del básquet profesional.

“Odiaba levantar pesas”: así definió Tatum su relación con el entrenamiento físico en sus primeros años como profesional. El alero de los Boston Celtics admitió que veía el gimnasio como un castigo, aunque con el tiempo y apoyo, terminó asumiendo la importancia de la preparación física para su carrera en la NBA.

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Durante sus primeras temporadas, Tatum rechazó el trabajo de fuerza y la terapia muscular. Priorizaba estar en la cancha y evitaba las rutinas sugeridas por el cuerpo técnico, compuesto por especialistas en preparación física y rehabilitación deportiva. “Entré a la liga, tenía 19 años, solo quería jugar. No quería levantar, ni recibir tratamiento”, explicó a Derrick White, remarcando que su objetivo era jugar y nada más.

El rechazo inicial de Tatum al entrenamiento de fuerza quedó atrás tras comprobar los beneficios en su rendimiento y longevidad en la NBA (AP/Aaron Gash)

La transformación de Tatum, de esquivar el gimnasio a incorporar la rutina de entrenamiento como hábito, fue lenta y llena de resistencia. El impulso de su preparador físico, Nick Sang, junto con las necesidades físicas de la alta competencia, terminó por convencerlo del impacto que el trabajo de fuerza tendría tanto en su rendimiento como en su longevidad en la liga.

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También fue determinante la influencia del vestuario, de compañeros como White y veteranos como Al Horford, para que Tatum asumiera el esfuerzo fuera de la cancha como parte de su identidad como atleta NBA.

Un cambio gradual: Nick Sang y la apertura a la rutina de pesas

“Siempre le digo a Nick que cuando me retire no vuelvo a hacerlo”, reconoció Tatum sobre su relación con el preparador físico de los Celtics. Durante sus primeros dos años trabajando juntos, el atleta rechazó con firmeza sumar ejercicios de fuerza y recuperación a su día a día.

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El trabajo fuera de la cancha permitió a Tatum resistir largas temporadas, evitar lesiones frecuentes y mejorar su presencia física en el juego (REUTERS/Brian Snyder)

El trato con Nick Sang no fue sencillo. “Yo no quería hacer nada de lo que él proponía”, recordó Tatum durante el podcast Old Man & The Three, y señaló que Sang solía comentar a los demás cuando Tatum no cumplía con los ejercicios asignados.

Con el tiempo, las necesidades físicas y los dolores previos a los playoffs hicieron que Tatum reconsiderara su postura. “Empecé a entender que tenía que ponerme a trabajar, hacer activaciones”, relató. Este giro se consolidó cuando las lesiones menores evidenciaron la importancia de la preparación fuera del juego.

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Según White, la rutina de Tatum antes de cada partido era simple: llegaba con el reloj en 42 o 43 minutos, se dedicaba unos minutos a masajear algo que dolía, quizás vendar un tobillo y comer algo antes del salto inicial. La disciplina adquirida transformó esa costumbre e integró la preparación física a su día a día de manera constante.

El impacto en el juego y la longevidad en la NBA

La dimensión humana y la camaradería en el vestuario de Boston Celtics refuerzan la constancia y el profesionalismo de Jayson Tatum (Brian Fluharty-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

El propio Tatum señaló que su resistencia inicial se disipó cuando los resultados en cancha se hicieron visibles. “Ahora vi los beneficios a lo largo de mi carrera: estar sano, ser más fuerte y ver cómo se traduce en la cancha”, afirmó, resaltando el contraste entre sus primeros años y el presente.

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Insiste en que la preparación física fue fundamental para resistir las largas temporadas y disminuir el riesgo de lesiones. “No me gusta tener que hacer sentadillas a una pierna o trabajo de tendones”, confesó, siempre con humor, aunque ahora reconoce que “es necesario”.

Al Horford, veterano compañero, destacó la importancia de la rutina y Tatum lo consideró el “compañero más influyente” en ese aspecto. Observó durante 18 temporadas la dedicación de Horford y su capacidad para seguir compitiendo, tomándolo como una referencia de profesionalismo: “Todos necesitamos una, la que funcione para cada uno”, subrayó.

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Testimonios y dinámica de equipo: relaciones personales y profesionalismo

La preparación física y la adaptación constante permitieron a Tatum consolidarse entre los mejores jugadores de la NBA (REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Más allá del rendimiento físico, Tatum y White compartieron la dimensión humana del vestuario de Boston. “Tener amistad con quienes trabajo cada día hace que la carga de la temporada sea más llevadera”, compartió, remarcando el valor de la camaradería.

Las bromas recurrentes sobre técnicas nuevas —“ese ejercicio lo sacaste de Instagram”— y la complicidad diaria entre Tatum, White y Sang muestran la relevancia del humor y la colaboración en la disciplina colectiva. Para Tatum, la amistad y la empatía favorecen la constancia, especialmente ante la presión de una competencia tan exigente como la NBA.

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White subrayó el progreso observable de Tatum tanto en condición física como en madurez competitiva, y destacó su evolución en el juego.

El sacrificio en la rutina y la disciplina diaria transformaron la perspectiva de Jayson Tatum sobre la importancia del entrenamiento físico profesional (EFE/Cj Gunther)

El recorrido de Jayson Tatum, desde el rechazo al gimnasio hasta asumir la preparación física como parte esencial de su desarrollo, muestra la exigencia de adaptación en el deporte de élite. Aunque sigue sin disfrutar de levantar pesas, Tatum reconoce que “el sacrificio fuera de la cancha fue” determinante para consolidar su lugar entre los mejores de la NBA.

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