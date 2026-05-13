Guatemala: Motín en cárcel de mujeres Santa Teresa deja un saldo de 21 menores intoxicadas y varias internas heridas

Este video presenta imágenes del motín registrado en una cárcel preventiva de mujeres en Guatemala. Se observa un numeroso grupo de mujeres dentro de un pasillo de la instalación. Muchas de las mujeres tienen sus rostros cubiertos con mascarillas o piezas de tela. Las personas se encuentran en movimiento dentro del espacio. Crédito ClaroOscuro Noticias

Un motín registrado este miércoles 13 de mayo en horas del mediodía en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, dejó 21 menores de edad y varias mujeres con intoxicación por gases lacrimógenos, según información de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y Municipales. La emergencia movilizó a cuerpos de rescate y fuerzas de seguridad, quienes realizaron evacuaciones y brindaron atención prehospitalaria a víctimas con síntomas de asfixia, golpes y heridas.

21 menores evacuadas por intoxicación: la cifra oficial del Cuerpo de Bomberos Municipales

Durante el operativo de emergencia, los equipos de Bomberos Municipales y Voluntarios confirmaron la presencia de menores afectadas y detallaron que 21 niñas fueron evacuadas del penal tras la exposición al gas lacrimógeno. Este dato fue luego ratificado por ambas instituciones. Además, las brigadas atendieron a un número indeterminado de mujeres adultas, residentes del centro penitenciario, quienes presentaban heridas contusas y erosiones en diversas partes del cuerpo.

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El motín en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa dejó 21 menores intoxicadas por gases lacrimógenos, según cuerpos de socorro. (fotografía: Bomberos Voluntarios)

El despliegue de los bomberos se realizó en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), que acudió al sitio junto con ambulancias y patrullas. Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala, solicitó precaución y pidió a los automovilistas ceder el paso en las arterias cercanas al penal para facilitar el avance de los vehículos de emergencia, según Bomberos Municipales.

La crisis movilizó también al personal del Ejército de Guatemala, que reforzó la seguridad en el perímetro carcelario siguiendo los protocolos de contingencia para este tipo de incidentes, informó el Ministerio de Gobernación.

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El motín: disturbios, toma de rehenes y riesgo para internas y menores

Según el reporte inicial de Bomberos Voluntarios, el motín fue protagonizado presuntamente por integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes habrían tomado como rehenes a varios guardias de seguridad. Fuentes oficiales señalaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento, lo que incrementó el peligro para las privadas de libertad y los menores que residían con ellas dentro del penal.

La Dirección General del Sistema Penitenciario, en coordinación con la Fuerza Élite, activó protocolos de seguridad para retomar el control de la prisión. Hasta el cierre de los reportes, la cifra total de personas intoxicadas y la gravedad de su condición permanecían sin esclarecer, con personal de las autoridades presente en el área para continuar las diligencias de investigación y las tareas de restitución del orden, según consignó el Ministerio de Gobernación.

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El episodio ocurrió en un penal con amplia historia institucional: el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa funcionó desde 1873 en el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Tras su traslado, la Cruz Roja Guatemalteca recibió la antigua sede en los años ochenta, conforme a registros penitenciarios citados por Bomberos Municipales.

El motín en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa dejó 21 menores intoxicadas por gases lacrimógenos, según cuerpos de socorro. (Fotografía: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un reporte final sobre el estado de salud de las personas afectadas ni sobre las causas inmediatas que detonaron la alteración del orden en el centro penitenciario. Hasta el momento se desconocen cuales son las demandas de las internas.

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La crisis en Santa Teresa se agrava por motines y violencia entre internas

Disturbios reiterados en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala, han sido provocados por el hacinamiento que supera el 100% sobre la capacidad original, según reportes oficiales. El recinto, diseñado para 250 internas, ha llegado a albergar a más de 500 mujeres privadas de libertad en los últimos años.

Lasobrepoblación, sumada a la falta de talleres ocupacionales y a conflictosinternos, ha generado inestabilidad permanente y situaciones de violencia ymotines. El 13de mayo de 2026, videos difundidos mostraron cómo mujeres recluidas retuvierona guardias penitenciarias e impidieron el ingreso de los BomberosVoluntarios, mientras exigían la destitución de la directora delestablecimiento.

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Diversasrequisasrealizadas en enero de 2025 y 2026 fueron la respuesta institucional en mediode una crisis carcelaria nacional, en un intento por recuperar el control de SantaTeresa. En abril de 2022 se registró una revuelta en la que lasinternas pidieron que fueran removidos tanto la dirección del centro como elpersonal de custodia.

El ambiente en Santa Teresa se caracteriza por la tensión constante que deriva del hacinamiento, la presencia de conflictos entre pandillas y la carencia de actividades para la población interna.

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