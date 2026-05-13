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Amor platónico, amenazas, celos y odio: los perversos detalles de la agresión al futbolista uruguayo Lucas Torreira en un shopping

El jugador del Galatasaray fue atacado en Turquía. La declaración del agresor tras su detención

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El incidente se produjo a la salida de un centro comercial y quedó registrado

El futbolista uruguayo Lucas Torreira fue golpeado a la salida de un shopping en Estambul, Turquía, donde se encontraba junto a otras personas. El agresor fue detenido por la policía y, luego del ataque contra el jugador del Galatasaray, brindó detalles en su declaración.

El hombre de 32 años que golpeó en el rostro a Torreira fue identificado como Yusuf Y. y tras las investigaciones, las autoridades determinaron que ya había realizado amenazas previas en redes sociales y tenía prohibido acercarse a la presunta pareja del jugador, quien lo había denunciado previamente. Además, según el diario turco Hurriyet, se confirmó que el agresor ya tenía antecedentes por lesiones dolosas.

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Los documentos judiciales a los que accedió el citado medio detallan que el agresor, en su declaración, vinculó su accionar con un sentimiento de celos y animadversión contra Torreira, luego de ver una fotografía de la víctima junto a İpek Birol (tal como se identificó a la acompañante del jugador) hace aproximadamente un año. Según consta en el informe del tribunal, Yusuf Y reconoció que la razón de su hostilidad era una presunta relación de Torreira con la joven, de la que el agresor se manifestaba enamorado.

“Yo tenía sentimientos platónicos hacia İ.B. Esta persona estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos de İ.B. junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira", declaró el agresor, según Le Marca Sports. Luego, el hombre confesó que las amenazas contra el futbolista uruguayo fueron de su autoría: “La cuenta de X con el nombre de usuario ‘yusuyfdrm8869’ que me ha preguntado pertenece a mí. Los tuits sobre Torreira publicados en esta cuenta también los escribí yo. La razón por la que los escribí se debe al odio que siento hacia él".

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Algunos de los tuits contra Torreira que escribió el agresor (@yusufyildim8869)
Algunos de los tuits contra Torreira que escribió el agresor (@yusufyildim8869)

“Ayer, al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”, agregó el hombre que se encuentra detenido.

También se dieron a conocer las imágenes de la agresión y el momento en el que el chofer de Torreira golpea al hombre que había atacado al futbolista en un intento por separarlo. Además, se publicó una foto que un admirador le pidió al mediocampista del Galatasaray en el centro comercial y de fondo se ve al agresor bajando las escaleras.

De acuerdo con un informe de la CNN Türk se precisaron más detalles del ataque contra Torreira. “En la declaración tomada del querellante, se indica que el día del incidente, mientras estaba con sus amigos, una persona se acercó y se tomó una foto con él, y que posteriormente, cuando el sospechoso se acercó, pensó que también quería tomarse una foto, pero al acercarse el sospechoso, de repente le golpeó con el puño en el lado izquierdo de la cabeza”, según consta en la declaración.

Dos jóvenes sonríen en primer plano, con un tercer hombre cerca. Detrás, un hombre barbudo con chaqueta verde y manos en caderas en escaleras de ladrillo observa.
La foto que se tomó Lucas Torreira (gorra) junto a un admirador en Turquía. De fondo, el agresor del futbolista antes del ataque

También precisaron que “en el informe médico del querellante, se detectó un área de equimosis de 1 cm de diámetro en el límite del cuero cabelludo en la región frontal anterior izquierda, y un área de equimosis de 1 cm de diámetro en la parte lateral superior de la ceja izquierda”, confirmando la lesión de Torreira luego del golpe recibido.

En otra parte del documento que publicó Le Marca Sports, se desprende que en la declaración tomada del sospechoso, “se indica que estaba enamorado de manera platónica de una mujer llamada Ipek Birol, que hace aproximadamente un año, al ver fotos del querellante junto con la persona llamada Ipek Birol, desarrolló un sentimiento de odio hacia el querellante”.

El agresor de Lucas Torreira fue detenido y ya había amenazado de muerte al jugador uruguayo
El agresor de Lucas Torreira fue detenido y ya había amenazado de muerte al jugador uruguayo

“Al evaluar conjuntamente la declaración del querellante, las declaraciones de los testigos, el informe médico y la declaración del sospechoso, se comprende que el sospechoso actuó con la intención de causarle daño al querellante motivado por el sentimiento de odio que albergaba contra él“, detalló el informe policial.

Y completó: ”A la luz de las pruebas existentes, se comprende que el sospechoso llevó a cabo su acción de manera planificada. En caso de ser puesto en libertad, existe la posibilidad de que ejerza presión sobre el querellante o cometa una nueva acción contra él. Dado que se comprende que existen circunstancias que indican una fuerte sospecha de que el sospechoso cometió el delito que se le imputa, y que existe causa de prisión preventiva. Teniendo en cuenta la naturaleza y calificación del delito imputado al sospechoso, la situación de las pruebas existentes y el límite superior de la pena prevista en la ley para el delito, se solicita, en nombre del público, que se decida la prisión preventiva".

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