La meditación en grupo reduce los síntomas de depresión y fortalece el bienestar

Investigadores de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, la Universidad de Oxford del Reino Unido y Canadá comprobaron que ayuda a sostener los beneficios terapéuticos y a reforzar la autocompasión

La Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness combina meditación y terapia cognitiva para prevenir recaídas en la depresión./ Freepik

El 21 de diciembre fue el Día Mundial de la Meditación. Según las Naciones Unidas, se trata de una efeméride para concientizar sobre sus beneficios. Uno de ellos es que la técnica de meditación Mindfulness puede ser parte de una estrategia para mantenerse lejos de la depresión.

Es la Terapia Basada en Mindfulness para la Depresión (MBCT por sus siglas en inglés), un programa que combina técnicas de meditación de atención plena o mindfulness y herramientas de la terapia cognitivo-conductual para ayudar a personas que han pasado por uno o más episodios de depresión.

Su finalidad consiste en enseñar a reconocer pensamientos y emociones difíciles sin quedar atrapado en ellos, y así reducir la posibilidad de recaídas. Este enfoque utiliza ejercicios de respiración, movimiento consciente y estrategias para alejarse de la “rumiación”, es decir, el pensamiento repetitivo que puede llevar a más tristeza y ansiedad.

Ahora, investigadores de los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido examinaron una versión ampliada de MBCT y descubrieron que participar en un grupo virtual de meditación ayuda a mejorar el bienestar de personas con antecedentes de depresión.

La depresión afecta a aproximadamente 280 millones de personas en todo el mundo y presenta tasas elevadas de recaída, según consigna la Organización Mundial de la Salud. (Freepik)

Según los resultados, que fueron publicados en la revista Global Advances in Integrative Medicine and Health, las personas que completaron el programa con el grupo virtual de mindfulness reportaron beneficios en la salud mental y una mayor sensación de apoyo social.

Demostraron que los participantes lograron “reconectar con herramientas y sentirse más presentes”, además de desarrollar una conexión con los demás integrantes del grupo.

La investigación fue liderada por Chelsea Siwik y contó con la participación de especialistas del Centro Osher de Salud Integrativa de la Universidad de California en San Francisco y la Clínica Cleveland, en los Estados Unidos, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y la Universidad de Toronto, en Canadá.

La depresión y las recaídas

La depresión puede provocar tristeza persistente, pérdida de interés, fatiga, cambios en el sueño y dificultades para concentrarse(Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión afecta a 280 millones de personas y tiene altas tasas de recaída. Más de la mitad de quienes han sufrido un episodio depresi­vo vuelven a pasar por la enfermedad en los siguientes años.

Aunque existen tratamientos eficaces como la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness, muchas personas buscan apoyo después de terminar el programa estándar para no perder los beneficios.

El curso tradicional de MBCT dura ocho semanas y se centra en enseñar habilidades para identificar “rumiaciones”.

Al terminar ese período, quienes completan la formación pueden enfrentar dificultades para mantener la práctica sin la guía regular de instructores y la compañía de otros participantes.

El 77% de los participantes consideró muy útiles las sesiones semanales de mindfulness para afrontar la ansiedad y la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los investigadores diseñaron una versión extendida con encuentros grupales adicionales y un espacio seguro donde se pudieran profundizar las herramientas aprendidas.

Se pusieron a evaluar si ese formato extendido sería aceptado y bien recibido por los asistentes.

Además, se propusieron examinar cómo influyó en los participantes la posibilidad de seguir en contacto con el grupo y cómo cambió su experiencia frente a los síntomas y el malestar emocional.

MBCT extendido: qué resultados obtuvo

MBCT es un programa que combina meditación de atención plena y técnicas de terapia cognitiva para prevenir recaídas en la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el trabajo se seleccionaron adultos que ya habían completado un curso MBCT. El equipo organizó dos rondas del nuevo programa: la primera con 14 personas y la segunda con 20, divididas en grupo experimental y grupo de control (en lista de espera).

El formato consistió en cuatro sesiones virtuales semanales en grupo y varias reuniones mensuales de seguimiento.

Durante las sesiones se practicaron ejercicios de atención plena, movimiento consciente y conversaciones de indagación para integrar lo aprendido en la vida diaria.

El aspecto grupal permitió crear un sentido de pertenencia e impulso para que la práctica fuese más constante.

El formato virtual y grupal de MBCT facilita el apoyo social, la constancia en la práctica y la mejora del bienestar emocional según el estudio/ Freepik

El 76 por ciento de los asistentes participó en al menos tres de las reuniones mensuales, lo que mostró un alto compromiso.

El 77 por ciento consideró las sesiones semanales “muy o extremadamente útiles” y dos tercios lo expresaron también sobre las reuniones mensuales.

Entre los beneficios reportados, los participantes mencionaron menor impacto negativo de la depresión y la ansiedad, junto con un aumento en herramientas para afrontar estos síntomas.

Una de las personas participantes señaló: “La diversidad de enseñanzas me ha dado un montón de herramientas para apoyarme en diferentes situaciones donde puedo tener ansiedad o depresión”.

Muchos resaltaron el valor de la comunidad. Uno indicó: “El aspecto de la comunidad fue invaluable” y otro describió que dejó de sentirse “un fracaso por no sentirme mejor”.

El MBCT se ha diseñado principalmente para adultos, pero algunos programas adaptados pueden beneficiar a adolescentes bajo supervisión profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta conexión ayudó a disminuir el aislamiento y facilitó la gestión de los altibajos emocionales. A los cuatro meses, casi la mitad de los participantes mantenía algún nivel de práctica de meditación.

El seguimiento mostró tendencia a la reducción de pensamientos negativos persistentes y mejoría en la autocompasión. Algunos reconocieron más paciencia ante altibajos y una mayor capacidad para detectar señales tempranas de recaída en la enfermedad.

Quedó en evidencia el reto de sostener la práctica sin el estímulo periódico del grupo. Uno expresó: “Incluso aunque no he mantenido la práctica tan bien, la mantuve más de lo que lo habría hecho sin el curso, seguro”.

El formato virtual grupal de MBCT facilita la prevención de recaídas depresivas y es más accesible para grandes grupos de pacientes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las recomendaciones, los expertos y asistentes sugirieron alargar la cantidad de encuentros y añadir recursos digitales para ayudar a continuar con lo aprendido, como recordatorios o materiales accesibles.

También remarcaron la importancia de seguir combinando el enfoque en el bienestar con estrategias prácticas para la depresión y la ansiedad.

Entre las limitaciones, el equipo subrayó la baja cantidad de participantes y la necesidad de estudios adicionales con mayor número de casos.

Los datos se basaron en autoinformes, lo que sugiere que los resultados deben interpretarse con cautela.

La versión extendida de MBCT fue aceptada y útil como apoyo grupal, aunque falta avanzar en formas de sostener la práctica individual fuera del grupo.

La técnica de mindfulness es la práctica de prestar atención plena al momento presente de forma consciente y sin juzgar. (Freepik)

En diálogo con Infobae, Eduardo Keegan, profesor titular de psicoterapia y director de la Especialización en Terapia Cognitiva-conductual de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina, afirmó: “El tipo de intervención que se evaluó en el estudio nació en realidad como un intento de prevenir la recurrencia de la depresión”.

La depresión es un trastorno que responde muy bien al tratamiento, pero tiene una alta probabilidad de producir episodios repetitivos a lo largo de la vida, advirtió.

El MBCT grupal y virtual entrena la mente para manejar pensamientos negativos y fortalecer el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por eso, el entrenamiento en terapia cognitiva basada en mindfulness intenta proveer habilidades a esos pacientes para reducir la posibilidad de que sufran un nuevo episodio depresivo”, comentó.

“Se demostró que el formato presencial y el formato virtual obtienen resultados similares en la prevención de la recurrencia de la depresión. Si bien no es la única intervención que logra ese objetivo, la modalidad virtual tiene como ventaja que es más fácil de implementar con un gran número de personas porque adopta un formato grupal”.

