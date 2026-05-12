“La moderación es esencial”: Stanley Tucci reveló su rutina de ejercicios y alimentación a los 65 años

Tucci integra salud y bienestar en su vida diaria, con un enfoque realista y sostenible REUTERS/Jack Taylor

Con el reciente estreno de “El diablo viste a la moda 2”, el nombre de Stanley Tucci vuelve a sonar con fuerza en el mundo del cine y la cultura pop, pero esta vez, más allá de los sets y las alfombras rojas, lo que sorprende es su estado físico a los 65 años.

Mientras muchos espectadores esperan ver una continuación de su icónico personaje en pantalla, el actor estadounidense se ha convertido en un modelo de bienestar y longevidad, demostrando que la edad no representa un límite para transformar el cuerpo y la salud.

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La transformación física de Stanley Tucci a los 65 años es el resultado de una disciplina inquebrantable, un método de entrenamiento revolucionario y una relación inteligente con la alimentación.

El método Monique Eastwood: más que ejercicio, una filosofía de vida

Entrena con la entrenadora Monique Eastwood, quien adapta rutinas enfocadas en movilidad y fuerza del core (EFE/TOLGA AKMEN)

Uno de los secretos mejor guardados detrás del cambio de Stanley Tucci es la colaboración de una década con la reconocida entrenadora Monique Eastwood.

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Según confirmó el propio actor a The Independent: “Monique ha cambiado completamente mi forma de entrenar, enfocándose en la fuerza del core y adaptando cada sesión a mis necesidades”. Este enfoque se distancia del entrenamiento tradicional y propone una rutina donde predominan la movilidad, la agilidad y la prevención de lesiones.

Las jornadas de entrenamiento integran elementos de Pilates, pesas ligeras, ejercicio aeróbico, ballet y yoga, todo en una secuencia dinámica. El objetivo es que el cuerpo se mueva de forma sinérgica y eficiente, priorizando el control y la alineación sobre la cantidad de repeticiones o el peso levantado. Eastwood explica que la clave está en la variedad y la personalización: “Quiero que entrenes para siempre. Yo tengo 57 años y sigo entrenando duro, igual que hace 35 años”.

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Stanley Tucci y Anne Hathaway, protagonistas de "The Devil Wears Prada 2", comparten entrenadora (Macall Polay/ 20th Century Studios via AP)

Una rutina semanal integral y flexible

El actor de “Desde mi cielo” entrena cinco o seis veces por semana, alternando sesiones con la entrenadora y rutinas propias. Cuando viaja o no puede estar con Eastwood, recurre a entrenamientos de fuerza más convencionales en los que el TRX cobra protagonismo, una herramienta que permite trabajar todo el cuerpo y potenciar la resistencia del core.

El actor combina estas sesiones con actividades familiares: los fines de semana realiza yoga con sus hijos, practica pilates de suelo, utiliza pesas y su propio peso corporal, y mantiene la variedad para evitar la monotonía. Tucci no corre, pero sí incorpora múltiples disciplinas para mantenerse activo y evitar lesiones, adaptando su entrenamiento a los tiempos y oportunidades que ofrece su agenda profesional y personal.

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Stanley Tucci en “Desde mi cielo” (IMDb)

La entrenadora Monique Eastwood insiste en que su método no busca únicamente un resultado estético, sino una mejora integral de la movilidad, la postura y la fuerza articular. Cada clase integra movimientos de flujo continuo, similares a una coreografía, lo que permite trabajar la flexibilidad y el equilibrio. “El reto es constante, nunca se vuelve fácil porque siempre cambio los ejercicios o la intensidad”, aseguró Eastwood.

El propósito es que cualquier persona, independientemente de su nivel físico o edad, pueda beneficiarse de este enfoque. Los resultados no solo se reflejan en el aspecto físico, sino también en el rendimiento en otros deportes, la agilidad en la vida cotidiana y la reducción de molestias o lesiones.

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Alimentación: proteínas y placer en equilibrio

El otro pilar de la transformación del actor de “Los Juegos del Hambre” es la alimentación, marcada por la moderación y el disfrute. El actor opta por desayunos ricos en proteínas después de entrenar, como huevos revueltos con queso ricota, tomate en rodajas y brócoli rabe salteado. Esta combinación aporta cerca de 20 gramos de proteína, favorece la recuperación muscular y ayuda a regular la glucosa en sangre.

El desayuno proteico de Stanley Tucci, con huevos, queso ricota y vegetales, favorece la recuperación muscular tras el ejercicio matutino (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tucci prefiere comer con sentido práctico: “Voy a un almuerzo, pero no sé qué van a servir, así que como antes por si acaso no es algo que quiera o pueda comer”, comentó en su cuenta de Instagram. El desayuno que propone es sencillo de replicar en casa y admite variantes, como el uso de espinaca, col rizada o pan integral como acompañamiento.

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Stanley Tucci demuestra que la clave no está en los extremos, sino en la constancia y el equilibrio. Disfruta de la cocina italiana, de un buen vino o de un cóctel ocasional, pero mantiene la rutina de entrenar y moverse cada día. En sus propias palabras: “La moderación es esencial, pero también lo es encontrar placer en lo que haces y comes”.

El actor ha logrado integrar el entrenamiento y la alimentación en una rutina flexible, que se adapta a sus compromisos profesionales y familiares, sin perder de vista el bienestar a largo plazo. Con el regreso de “El diablo viste a la moda 2”, Stanley Tucci no solo regresa al centro de la cultura popular, sino que también se consolida como referente de salud y longevidad con un enfoque realista y sostenible.

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