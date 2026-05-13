Teleshow

Arturo Puig reveló su decepción con Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán

El actor habló sobre lo que le pasó con la diva en el momento más doloroso de su vida. “Me sentí un poco dolido”, aseguró

Guardar
Google icon
Arturo Puig conversó sobre su decepción con Susana Giménez, mencionando la ausencia de un saludo tras la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig sorprendió al hablar, por primera vez y de manera directa, sobre el distanciamiento que vivió con Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán. En una de las etapas más difíciles de su vida, el actor reconoció públicamente el dolor que le causó la actitud de la diva y relató cómo, con el tiempo, lograron recomponer el vínculo.

La relación entre ambos atravesó un momento de tensión luego del fallecimiento de Selva Alemán, pareja y compañera de vida del actor durante más de cincuenta años. Puig explicó que, en ese contexto, esperaba algún gesto de Susana que nunca llegó. Según sus palabras: “Cuando partió Selva,no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”.

PUBLICIDAD

Este silencio fue interpretado como una decepción. Puig lo describió abiertamente: “Me sentí un poco... a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”. El actor aclaró que la situación no derivó en una pelea, pero sí marcó una herida en el lazo que los unía desde hacía décadas. Frente a la pregunta directa sobre un supuesto conflicto, respondió: “No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”.

Susana Giménez y Arturo Puig en una antigua imagen
Susana Giménez y Arturo Puig en una antigua imagen

La reconstrucción del vínculo llegó tiempo después, en un encuentro casual en el Teatro Colón. Allí, según el actor, pudieron dialogar y dejar atrás el malestar: “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”. Así, dejó en claro que actualmente no existe conflicto con la conductora: “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.

PUBLICIDAD

La muerte de Selva Alemán significó para Puig un antes y un después marcado por el dolor y la necesidad de adaptar su rutina diaria a la ausencia. Ante la consulta de cómo atraviesa el duelo, fue sincero: “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”. Describió cómo la extraña en los gestos más cotidianos, como al desayunar o al mirar series, actividades que solían compartir.

Para Puig, la relación con Selva Alemán fue “un matrimonio realmente medio inédito”, con una historia de cincuenta años llena de matices. “Fueron muchos años, con idas y vueltas, por supuesto, peleas, separaciones, pero siempre estuvimos juntos”, relató el actor. En los últimos años, la pareja había encontrado una armonía que los hacía disfrutar aún más de su compañía: “Hacía varios años, ahora un poco más en la vejez, que nos llevábamos muy, muy, bien. Nos divertíamos mucho nosotros. Selva y yo nos divertíamos, pero muchísimo”.

Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva
Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva

Los recuerdos de viajes y momentos compartidos siguen presentes en la vida de Puig. “El otro día estaba viendo unas fotos de un hecho que había pasado en Italia y me reía solo, porque la verdad que fue una tentación con ella impresionante, ¿no?”, contó. Estas evocaciones forman parte de su proceso de duelo, mezclando la tristeza de la pérdida con la gratitud por los años vividos junto a Alemán.

En cuanto a la relación con Susana Giménez, Puig insistió en que la situación está resuelta y que ambos pudieron dejar atrás el malentendido que surgió en un momento tan sensible. El actor remarcó la importancia de ese diálogo en el Teatro Colón, donde la conversación permitió aclarar cualquier malestar y recuperar la cordialidad entre ambos. La historia muestra cómo, a pesar de los desencuentros y del dolor, los vínculos pueden recomponerse cuando hay voluntad y diálogo entre las partes.

El testimonio de Arturo Puig no solo revela la intimidad de una relación personal atravesada por el dolor y la reconciliación, sino que también ofrece una mirada honesta sobre el duelo, la memoria y la importancia de los gestos en los momentos cruciales de la vida.

Temas Relacionados

Arturo PuigSusana GiménezSelva AlemánDueloPuro showEl Trece

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las vacaciones de Jimena Barón y su familia en Alemania: sitios históricos, desafíos y humor

La artista compartió con sus seguidores sus movimientos por Frankfurt y Heidelberg junto a Matías Palleiro y su hijo Arturo

Las vacaciones de Jimena Barón y su familia en Alemania: sitios históricos, desafíos y humor

La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

En una charla a fondo en Infobae a las 9, la modelo contó cómo vive este momento después del distanciamiento con el polista y qué aprendió de sus altibajos sentimentales

La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

En diálogo con Teleshow, Samanta Sánchez recapitula sus minutos de fama. Las lágrimas que se hicieron virales, el gesto del guatelmateco que la conmovió y la gratitud a las fans que la apuntalaron. “Yo estuve de ese lado”, asegura

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La actriz de Margarita relató el particular momento que atraviesa y transmitió un mensaje profundo y empático a sus seguidores

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La flamante actriz compartió una imagen del pasado que alimentó las versiones de una relación sentimental con su compañero de filmación

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

DEPORTES

Alpine está en la mira de la F1: del impacto por un cambio de patrocinador a la llegada de Mercedes como futuro inversor

Alpine está en la mira de la F1: del impacto por un cambio de patrocinador a la llegada de Mercedes como futuro inversor

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

El misterio que rodea la muerte de Brandon Clarke, el jugador de la NBA de 29 años que fue hallado sin vida

Un futbolista fue condenado a 24 semanas de prisión por un brutal codazo en un partido amateur en Gales

TELESHOW

Las vacaciones de Jimena Barón y su familia en Alemania: sitios históricos, desafíos y humor

Las vacaciones de Jimena Barón y su familia en Alemania: sitios históricos, desafíos y humor

La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

La película “Michael” rompe récords y supera los USD 570 millones en la taquilla mundial

La película “Michael” rompe récords y supera los USD 570 millones en la taquilla mundial

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

El enigma del Ursa Major: el buque ruso hundido que podría haber transportado reactores para Corea del Norte

Estados Unidos reportó la mayor inflación mayorista en cuatro años: creció 1,4% en abril

La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026