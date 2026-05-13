Mel Brooks donó su archivo al National Comedy Center de Nueva York

Mel Brooks cede su archivo personal al National Comedy Center, donde se resguardarán miles de documentos y fotografías de su carrera (Crédito: The New York Times)

Mientras el Hombre de 2.000 años se prepara para cumplir 100, recurre a la historia.

Mel Brooks —quien alcanzará el siglo de vida en junio y cuya titánica carrera incluye interpretar a un hombre antiguo con un marcado acento judío que responde preguntas sobre temas como la invención del fuego (el mérito es de un tipo llamado Murray)— está donando sus archivos personales al National Comedy Center en Jamestown, Nueva York.

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Documentando uno de los pilares de la comedia moderna, este archivo abarca cerca de 15.000 documentos y 5.000 fotos que arrojan luz sobre una vida dedicada al humor. Incluye el desarrollo de los guiones que ayudó a crear para la serie pionera de sketches “Your Show of Shows”, uno de los primeros éxitos de la comedia televisiva, y los guiones tempranos de “Spaceballs” (cuando aún se llamaba “Planet Moron”).

Entre los materiales donados se encuentran guiones originales y fotos inéditas junto a figuras como Gene Wilder, protagonista de varios de sus filmes (Crédito: The New York Times)

El archivo también presenta guiones gráficos y otros materiales de cada película que ha dirigido, incluidas sus exitosas parodias de Broadway (“The Producers”), del oeste (“Blazing Saddles”) y del terror (“Young Frankenstein”). Entre las muchas fotos personales hay una de Brooks con Gene Wilder, quien protagonizó las tres películas.

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“¡Obviamente es Gene Wilder! No sé por qué tuvo que añadir la W”, escribió Brooks en un correo electrónico.

“Es un honor que mis contribuciones se preserven para las futuras generaciones en el National Comedy Center, especialmente porque es un lugar significativo para mi mejor amigo, Carl Reiner, quien creía en la importancia de preservar la historia de la comedia”, dijo Brooks en un comunicado. Reiner, quien fue socio de Brooks en los cinco álbumes del Hombre de 2.000 años, murió en 2020 y sus archivos fueron donados al National Comedy Center al año siguiente. “Sé que él estaría feliz de que nuestro trabajo perdure durante los próximos 2.000 años, o quizá aún más”, añadió Brooks.

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La colección incluye recuerdos de la época en que Brooks sirvió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, como fotos en uniforme y cuadernos de notas cómicas (Crédito: The New York Times)

Las conversaciones sobre la donación comenzaron hace cinco años, y aunque muchos comediantes destacados, entre ellos Joan Rivers y George Carlin, han donado sus archivos a la organización, las aportaciones de Brooks son especialmente importantes, según Journey Gunderson, la directora ejecutiva del centro. “Es lo más grande que existe”, afirmó, “especialmente considerando la duración de la carrera de Mel y la forma en que satiriza sin miedo los momentos más oscuros de la humanidad en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial”.

Nadie en la comedia se burló de los nazis con tanta frecuencia como Brooks. Martin Short, interpretando al torpe entrevistador de celebridades Jiminy Glick, una vez le preguntó: “¿Cuál es tu gran problema con los nazis?” Brooks respondió con ironía: “Creo que eran groseros”.

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El legendario Mel Brooks posa junto a su colaborador Gene Wilder en una imagen memorable, en el marco de la donación de los archivos de Brooks al National Comedy Center (Crédito: The New York Times)

Mucho antes de vestirse como Hitler y patinar sobre hielo en “History of the World, Part I”, Brooks luchó contra Alemania como miembro del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Parte del material más antiguo del archivo proviene de esta época, incluyendo su cuaderno de notas cómicas y una foto suya en uniforme que, según cree, estaba enviando a su madre.

Para los estudiantes de comedia, uno de los documentos más valiosos de la colección es un borrador manuscrito de la letra de “Springtime for Hitler”, la canción del intencionadamente terrible musical que es el eje de la trama de la emblemática comedia “The Producers”, realizada primero como película en 1968, y luego adaptada a musical de Broadway en 2001.

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El archivo alberga manuscritos de canciones emblemáticas, como un borrador de “Springtime for Hitler”, pieza central de “The Producers” (Crédito: The New York Times)

Los chistes de esta canción son ahora algunos de los más conocidos de la comedia (“No seas tonto / Sé listo / Ven únete al Partido Nazi”). Pero este borrador revela una línea que no es familiar: “Quizás otros hombres tengan vigor y coraje / Pero otros hombres no tienen ese bigote”.

En un correo electrónico, Brooks explicó: “Estoy muy orgulloso de la línea del bigote, pero al final, no quedó”.

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Fuente: The New York Times