Icefi advierte sobre insuficiente ejecución presupuestaria en programas para la niñez en Guatemala

El análisis del desembolso gubernamental realizado por ICEFI, expone que los ajustes y la lenta utilización de fondos limitan la cobertura de servicios esenciales, lo que condiciona el acceso de la infancia a salud, educación y alimentación

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Save the Children Guatemala informaron que, al cierre del primer trimestre de 2026, la inversión pública destinada a niñez y adolescencia (IPNA) alcanzó Q 36,871.3 millones, lo que representa el 22.1% del presupuesto vigente del Gobierno Central y una ejecución del 20.6%. La entidad advierte que los avances son insuficientes ante problemas persistentes como la desnutrición crónica, que, según la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud 2025, todavía afecta al 42% de los menores de cinco años.

La actualización, presentada por el Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia tras analizar datos cerrados al 31 de marzo, muestra un aumento nominal de Q 1,349.0 millones (3.8%) respecto al presupuesto inicial, debido a la ampliación dictada por el Decreto 3-2026 del Congreso de la República, según el reporte del Icefi. La mayor parte de estos recursos está concentrada en el Ministerio de Educación, que administra el 72.1% del presupuesto; además, uno de cada cuatro quetzales se eroga desde unidades ubicadas en el departamento de Guatemala.

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Tres carteles sobre asistencia, salud y nutrición, junto a un informe de "bajo cumplimiento" en el suelo, simbolizan la crítica subejecución en la inversión para la niñez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos per cápita, la inversión diaria equivale a Q 15.4 (USD 2.0) por niña, niño y adolescente, indica el Icefi. No obstante, la ejecución real de varios programas y líneas presupuestarias resulta baja o muy desigual.

La reducción presupuestaria y la subejecución afectan las metas básicas en niñez y adolescencia

El Icefi resalta la drástica caída en la ejecución de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), que sufrieron un recorte de Q 418.3 millones para áreas esenciales como agua, saneamiento y mejoramiento de la infraestructura educativa. De los Q 3,296.6 millones asignados, apenas un 2.3% (Q 76.4 millones) se utilizó efectivamente al cierre de marzo. Esta combinación de reducción y subejecución impacta el derecho a la supervivencia y desarrollo de la infancia.

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El informe señala que el programa de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) finalizó el trimestre con Q 312.7 mil menos respecto a lo programado (una reducción del 0.9%) y un bajo nivel de ejecución de apenas 13.3% (Q 148.1 millones), según el Icefi.

El tiempo se agota para la niñez en Guatemala, donde la subejecución presupuestaria impacta negativamente programas vitales de asistencia, salud y nutrición, dejando en el aire su futuro y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo ministerio, el programa de Salud escolar alcanzó una ejecución de solo 8.6% de su presupuesto vigente (Q 97.3 millones). En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación reportó reducciones financieras en áreas clave para la adolescencia, afectando la educación diversificada y básica, con recortes de Q 19.0 millones en formación de técnicos industriales, Q 4.6 millones en becas para ciclo diversificado, Q 18.0 millones en telesecundaria y Q 3.1 millones en becas para ciclo básico.

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El Icefi observa que el programa de Educación inicial ejecutó solo el 7.1% a fines de marzo. Sin embargo, las transferencias a instituciones educativas del sector privado aumentaron de Q 247.4 millones a Q 382.8 millones (un alza del 54.7%), impulsadas por la ampliación del Decreto 3-2026.

Los programas de asistencia, salud y nutrición muestran bajos niveles de cumplimiento

La subejecución afecta especialmente los sectores más sensibles de la inversión en niñez: asistencia, salud y nutrición. El Icefi señala que, en el programa de Prevención de mortalidad y desnutrición del MSPAS, la meta física para vacunación se redujo en 54,326 beneficiarios (5.6%) respecto a lo proyectado para 2026.

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En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables apenas tuvo ejecución al cierre del periodo, y solo el 7.0% de los productores beneficiados recibió capacitación, asistencia técnica e insumos agropecuarios. Por otro lado, en el Ministerio de Desarrollo Social, las transferencias monetarias condicionadas para familias con hijos escolarizados entre seis y quince años lograron únicamente el 8.2% de la meta anual (88,939 de 1,083,566 aportes).

El préstamo Crecer Sano – Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, gestionado junto al Banco Mundial y con una asignación de Q 237.4 millones, registró al cierre de marzo una ejecución del 5.9%. De estos recursos, el 88.1% tenía como destino el MSPAS, principalmente para mejorar la infraestructura materno infantil.

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El 42% de menores de cinco años padece desnutrición crónica, según la encuesta Endesa 2025

La actualización del Icefi indica que los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud 2025 (Endesa) –presentados por las autoridades sanitarias– confirman que “la desnutrición crónica afecta al 42.0% de menores de 5 años”, mientras que la reducción de este índice desde 2014-2015 fue de solo 4.5 puntos porcentuales.

Los datos también advierten sobre carencias básicas persistentes, como el acceso y la supervisión del agua potable. El relevamiento recogió que el 50% de la población utiliza una fuente de agua contaminada.

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El Icefi remarca la necesidad de incrementar asignaciones presupuestarias para los programas de vacunación del MSPAS, en especial ante la alerta por aumento de casos de sarampión. Añade el pedido de reforzar los recursos para combatir la desnutrición crónica infantil y la mortalidad en la niñez en Guatemala.