El inesperado cruce al aire entre Mica Viciconte y Daniela Celis: “Sos una irrespetuosa”

Las panelistas se cruzaron en el stream de Telefe por las actitudes de Lolo Poggio en Gran Hermano Generación Dorada

La aparición de la “placa planta” en Gran Hermano Generación Dorada encendió la polémica en el ciclo y disparó un cruce en vivo entre Mica Viciconte y Daniela Celis. Las panelistas discutieron acerca del rol de Lolo Poggio en el reality y la legitimidad de su permanencia, evidenciando la fractura de criterios sobre lo que significa ser “planta” en el concurso.

La “placa planta” es el mecanismo por el cual quedan nominados quienes, según la percepción colectiva, han tenido menor protagonismo o han sido considerados poco participativos. Esta semana, los nombres que aparecieron en esa lista fueron Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera. En el ambiente del show, la amenaza de eliminación se volvió tangible y el clima se cargó de especulaciones. En paralelo, las redes sociales comenzaron a circular encuestas y tendencias que anticipaban la posible salida de Zunino, Grecia, Lolo y Danelik, señalados como los “cuatro más votados para irse”.

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La discusión entre Mica Viciconte y Daniela Celis en La jugada, el stream de Telefe, se disparó cuando la primera interpeló directamente a su colega: “Para vos, Dani, que la defendés tanto, ¿cuál es el juego de Lolo?”. Celis reaccionó casi incrédula ante la consulta, devolviendo la pregunta con ironía: “¿No estás viendo Gran Hermano? ¿Por qué tengo que explicarte yo el juego de Lolo hace dos meses que estamos acá?”. La incomodidad fue palpable y el clima en el estudio subió de temperatura, más teniendo en cuenta la cercanía de Pestañela con Julieta Poggio, hermana de Lolo, a quien conoció en el mismo reality.

Santiago del Moro realizó el anuncio en la gala del martes (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Después de tildar a su compañera de “irrespetuosa”, Viciconte defendió su postura afirmando que, aunque sigue el programa, no logra identificar una estrategia en la concursante: “Yo veo Gran Hermano, pero no veo el juego. Me parece que vos estás viendo otro Gran Hermano de otra generación”. Y le hizo la pregunta sin rodeos: “¿Cuál es el juego de Lolo? Tiempo, ya". Pese a la alusión directa, la ex de Thiago Medina se mantuvo en silencio. Y, según sus palabras, tenía motivos de sobra para hacerlo: “A esta señora que me grita no le voy a responder nada”.

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La tensión del debate se filtró en frases irónicas y risas nerviosas. Cuando un panelista mencionó que en redes sociales las votaciones anticipaban que Lolo podría dejar el programa, Celis opinó que sería “una falta de respeto al juego que se vaya Lolo, estando Grecia o Zunino adentro”.

El intercambio no se limitó a defender o criticar a la participante, sino que también abordó la percepción de la audiencia sobre el peso de la “campaña” a favor de los concursantes. Celis reconoció que realiza activamente campaña por Lolo y que considera injusto que se la catalogue solo como planta. El bloque se cerró con Celis reafirmando: “Para mí no es momento de irse de Lolo. En el peor de los casos, si sale y hay repechaje, va a volver a entrar”.

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Cabe mencionar que en esta oportunidad la “placa planta” quedó conformada por Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera. Todos ellos fueron señalados por su baja exposición o escasa participación en situaciones que generen contenido para el programa.

El futuro de los nominados quedó supeditado a la voluntad del público, que con su voto definirá si la etiqueta de “planta” se traduce en una salida o, por el contrario, permite una nueva oportunidad para demostrar otro tipo de juego dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Y en el streaming de Telefe, ya quedaron claras algunas posiciones.

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