Un grupo de turistas logró filmar por primera vez a un yaguareté que nació en los Esteros del Iberá

Se trata de Ombú, un ejemplar que habita el área protegida de Corrientes

Un ejemplar de yaguareté llamado Ombú fue visto y filmado a pocos metros de un grupo de turistas en uno de los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes. Desde la organización Red Yaguareté señalaron que se trata de un hecho histórico para la conservación de la especie en Argentina.

El animal, un joven macho nacido hace un año y medio en la Reserva San Alonso, transitaba por el sendero cuando una pareja de turistas llegó al lugar. Lejos de mostrarse agresivo, el ejemplar se alejó hacia el monte sin apuro ni señales de conflicto, un comportamiento que los expertos atribuyen a la naturaleza de la especie: el yaguareté no muestra interés en acercarse a las personas. El encuentro tuvo lugar cerca del pueblo de Colonia Carlos Pellegrini, la zona más turística de los Esteros del Iberá.

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Según informó la agencia de noticias NA, se trata de la primera vez que turistas logran observar y filmar a un yaguareté en esa área de acceso público.

Corrientes es la única provincia argentina con una población de yaguareté en crecimiento, gracias a exitosos programas de reintroducción

El registro audiovisual del encuentro fue difundido por la Red Yaguareté, a través de sus redes sociales. Explicaron, a través de un comunicado, que “Ombú” atraviesa actualmente la etapa de dispersión natural, un proceso por el cual los ejemplares jóvenes se desplazan fuera del territorio donde nacieron.

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Corrientes es la única provincia de Argentina donde la población de yaguareté crece, tanto en número de individuos como en área de distribución. Ese avance se produjo después de más de medio siglo en que la especie fue eliminada de la zona a fuerza de cacería, y fue posible gracias al programa de reintroducción llevado adelante por la Fundación Rewilding Argentina.

El panorama fuera de Corrientes es distinto. “En el resto de las provincias, la situación sigue siendo de retroceso, los yaguaretés siguen perdiendo territorio y la vida, porque las balas siguen imponiéndose”, advirtió la Red Yaguareté. La organización subrayó así la brecha entre el caso correntino y la realidad que enfrenta la especie en el resto del país.

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El yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción a nivel nacional. Las principales causas de ese riesgo son la caza furtiva, la destrucción y degradación de hábitats por parte de la industria agropecuaria y la deforestación —que reduce la superficie de bosques y selvas disponibles—, y la escasez de presas naturales, producto de la competencia con la actividad humana de caza.

Actualmente, Corrientes reúne casi el 10% de todos los yaguaretés de Argentina, líder en la protección de la especie en la región chaqueña

Esto se debe a un proyecto de reintroducción que hay detrás. Corrientes alcanza un hecho histórico en la protección de la fauna sudamericana al contar ya con cincuenta yaguaretés en libertad tras más de setenta años de ausencia de este gran felino. El innovador programa de reintroducción del yaguareté (Panthera onca) en los Esteros del Iberá apunta a restablecer el rol de depredador máximo en la región y se convierte en referencia para proyectos similares en otros países.

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El logro se debe al trabajo conjunto entre el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Rewilding Argentina y Tompkins Conservation, sumado al aporte de especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La iniciativa comenzó en 2012 con la creación del Centro de Reintroducción del Yaguareté en la isla San Alonso, dentro del Parque Iberá, apoyándose en la llegada de ejemplares donados por distintos países para conformar la base poblacional. A partir de 2021, los primeros animales fueron liberados, lo que permitió alcanzar la cantidad actual de individuos libres y en pleno aumento.

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De esta manera, el territorio correntino pasó de no tener ejemplares de yaguareté en estado silvestre a concentrar cerca del 10% del total nacional, situándose como la provincia con mayor cantidad de estos felinos en la región chaqueña argentina.