Exhumación y autopsias: las medidas que ordenó la Justicia por la muerte de dos bebés en un hospital de El Calafate

Los casos fueron reportados en la Unidad de Neonatología (Facebook)

La causa que investiga la muerte de dos bebés en el Hospital SAMIC de El Calafate continúa avanzando a fin de determinar si hubo negligencia médica en sus fallecimientos. Los casos ocurrieron en abril y en un plazo de diez días de diferencia.

En este contexto, en las últimas horas la Justicia ordenó nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, la exhumación de las víctimas. No obstante, solo pudieron hacerlo con uno de los recién nacidos ya que el otro fue cremado.

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Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae que el proceso se realizó este miércoles al mediodía y que el cuerpo del bebé fue trasladado a la Morgue Judicial de Río Gallegos, donde el jueves a las 9 de la mañana se realizará la autopsia.

Se espera que el resultado preliminar esté entre los próximos siete y diez días. Una vez que tengan los resultados del informe, el cuerpo del recién nacido será trasladado nuevamente a Calafate para su nuevo entierro.

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Según relató la profesional, la denuncia fue realizada en Córdoba y remitida a Santa Cruz (Instagram)

Las muertes tuvieron lugar en abril, en el Hospital SAMIC de El Calafate. A partir de estos hechos, se radicaron tres denuncias formales ante la Justicia: dos de ellas presentadas por las madres de los bebés ante una Defensoría Oficial, mientras que la tercera correspondió a la neonatóloga María Victoria Bianchi, quien se desempeñó como médica itinerante en el centro de salud público. Bianchi realizó su presentación en la provincia de Córdoba, donde reside.

En sus redes sociales, la profesional explicó los motivos de su denuncia: “Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga por respeto a mí misma, a lo que viví en esos momentos y por respeto a los bebés muertos y a sus familias”. Además, la médica instó tanto a sus colegas como a la sociedad a involucrarse en casos donde detecten que un niño estaría siendo víctima de violencia.

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El caso quedó en manos del juez penal Carlos Albarracín, quien concentra dos expedientes distintos. La investigación judicial tiene como eje determinar si existió negligencia médica en la atención y si se produjeron fallas humanas en los cuidados brindados a los recién nacidos.

El comunicado emitido por el Hospital SAMIC de El Calafate

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del Hospital SAMIC informaron que se puso en marcha una auditoría interna y que colaboran activamente con la Justicia, aportando toda la documentación clínica y administrativa requerida. La institución manifestó mediante un comunicado oficial su “acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas” y reiteró su compromiso con la calidad de atención y la seguridad de los pacientes.

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