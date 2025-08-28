Opinión

La soledad, el diagnóstico invisible de la vejez

Cada 28 de agosto se celebra el Día Nacional de la Ancianidad, instaurado en 1948 con la proclamación de los derechos de las personas mayores. En pleno siglo XXI, los avances médicos y tecnológicos prolongan la vida, pero el verdadero desafío sigue siendo tejer y sostener redes que den sentido y bienestar a la longevidad

Dra. Tami Guenzelovich

Por Dra. Tami Guenzelovich

Guardar
La soledad entristece e incrementa
La soledad entristece e incrementa el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando pensamos en los diagnósticos que suelen acompañar a las personas mayores, enseguida aparecen palabras conocidas: hipertensión, diabetes, osteoporosis o artrosis. Sin embargo, hay otra condición que rara vez figura en la historia clínica y que, aunque no tiene estudios de laboratorio que la confirmen, puede generar un gran impacto: la soledad no deseada.

La soledad no siempre es visible, incluso puede convivir con visitas de familiares o llamadas telefónicas frecuentes. Pero en la consulta médica se revela que la persona ya no tiene con quién compartir una preocupación, pasa horas sin intercambios afectivos o transita la angustia de haber perdido a gente amiga muy querida. Esto golpea la salud física y anímica: entristece e incrementa el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares.

Entonces aparecen síntomas como insomnio, cefaleas, mareos, ansiedad, dolores difusos o miedos a salir de casa. El problema no siempre se reconoce a primera vista, y no suele ser fácil de poner en palabras. Además, no hay que confundir la soledad elegida —quien disfruta de la lectura, la cocina o las manualidades— con la impuesta. Pero lo cierto es que en los últimos años, cada vez hay más gente que falta a sus estudios médicos, por ejemplo, porque no tiene quién acompañe. En medio de múltiples razones, una habitual es que hay hijos que viven alejados de la ciudad donde están sus padres y muchos otros se han radicado en el exterior.

Entonces, así como prescribimos medicamentos, también empezamos a prescribir vínculos. Porque la buena noticia es que la amistad, la complicidad y el afecto no son patrimonio exclusivo de la juventud: pueden construirse en cualquier etapa de la vida. Un taller de teatro, una caminata en grupo, un curso virtual o incluso el uso de la tecnología pueden convertirse en puentes hacia nuevos encuentros. No se trata de “llenar el tiempo”, sino de darle sentido, alegría y pertenencia a cada día.

En este camino, los pares cumplen un rol fundamental. Encontrarse con otros en la misma etapa de vida brinda un espejo, un reflejo, una inspiración. Formar parte de una comunidad nos enriquece y sostiene: compartir experiencias, acompañarse en trámites médicos, estar en momentos de dificultad. La familia es un pilar, pero no siempre puede suplir esa “tribu” de la misma generación. Porque allí las personas saben que pueden apoyarse en otras, del mismo modo que apoyar a otras, algo fundamental para seguir sintiéndose útiles.

Claro que existen barreras, como dificultades económicas o problemas de movilidad. Lo escuchamos todos los días en el consultorio. Pero hay actividades gratuitas, propuestas comunitarias, talleres intergeneracionales y ofertas virtuales que permiten sortear muchos de esos obstáculos.

Nuestro trabajo nos demuestra que mantener interacciones sociales regulares beneficia la salud física y mental. Por eso, cuando identificamos esta realidad, hacemos derivaciones con diferentes equipos de trabajo para que puedan formar parte de propuestas con grupos de pertenencia.

La soledad debe ser abordada como un problema de salud pública. No alcanza con acompañar a las personas mayores: necesitamos invitarlos a integrarse plenamente, reconocer su experiencia, fomentar su participación y que logren ocupar un rol activo en la sociedad.

Un paciente lo resumió con una frase que me gusta repetir: “Hay una diferencia entre vivir y durar”. No se trata solo de sumar años, sino de llenarlos de vida. Cada conversación, cada encuentro, cada espacio compartido es, en definitiva, una verdadera dosis de salud.

Temas Relacionados

Día Nacional de la AncianidadAdultos mayoresÚltimas noticiasSalud

Últimas Noticias

Desangelado

La presidencia y el gobierno transitaron los últimos 18 meses con altibajos de imagen que pueden señalarse muy claramente

Desangelado

La inflación en Argentina frente al espejo del mundo

La lucha contra la suba de precios comenzó mucho antes de la pandemia, así que se topará con varios obstáculos, exigirá restringir el crecimiento del dinero y llevará tiempo

La inflación en Argentina frente

Pesca ilegal: el riesgo de los anuncios populistas

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, nace cuando un sector pesquero opera al margen de las normas establecidas, aprovechando vacíos regulatorios, falta de supervisión efectiva o tolerancia a la informalidad

Pesca ilegal: el riesgo de

La nueva era de los fondos: eficiencia, tecnología y decisión sin margen de error

Proponemos un enfoque sistemático de toma de decisiones que no busca desplazar al portfolio manager, sino permitirle centrarse en lo que realmente genera valor

La nueva era de los

La transición energética solo será viable si es justa para las comunidades

Emerge la necesidad de obtener una “licencia social para operar”, es decir, el consentimiento informado de las comunidades, que deberán recibir a su vez beneficios concretos

La transición energética solo será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron llevar a juicio al

Pidieron llevar a juicio al hombre en situación de calle que mató a golpes a un comerciante en Flores

Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta tras el despliegue de los militares

Establecieron qué sucederá con los feriados trasladables que caen los fines de semana

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó que sus tropas

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

Cinco policías bolivianos y un civil fueron arrestados en Chile durante un operativo antidrogas en la frontera

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

TELESHOW
#VivaElAmor con Fino y Elegante:

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”