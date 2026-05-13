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La respuesta de Sebastián Villa cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar en Boca Juniors

El colombiano, que sueña con integrar la lista de Colombia para el Mundial 2026, se refirió a su futuro

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Villa le abrió las puertas a Riquelme y Boca

En vísperas del cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores que disputa Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya se clasificó a los octavos de final, y mientras Néstor Lorenzo debate la lista final de la selección colombiana para el Mundial 2026, Sebastián Villa rompió el silencio y se refirió a su futuro profesional. Entre lo más destacado de la charla con TyC Sports, aseguró que escuchará a Juan Román Riquelme si lo llama para retornar al Xeneize.

¿Si atendería a Riquelme? Claro, yo no le cierro las puertas a nadie. No hay que olvidar tampoco que en Boca gané 8 títulos y jugué una cierta cantidad de partidos. Mi paso por Boca no fue en vano. soy muy querido por los hinchas, miro mucho los mensajes que me escriben en Instagram o que me dejan. El cariño es recíproco, yo no le cierro la puerta a nadie", enfatizó Villa, quien en el mercado pasado también había coqueteado con River y da la sensación de que podría emigrar de la Lepra mendocina en junio.

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El delantero de 29 años asumió sus errores y contó cómo sus cambios a nivel personal lo llevaron a redireccionar su carrera profesional: “Confié en personas que no debía confiar, tuve un proceso muy difícil en mi vida, de público conocimiento, pero soy una persona que cree en las segundas oportunidades. Siempre estuve a la orden de la justicia para todo lo que me necesitaran. Gloria a Dios, pude ser absuelto como lo decretó la justicia, soy una persona inocente”. Vale aclarar que el jugador fue condenado en una causa por violencia de género, pero fue absuelto en otra por abuso sexual contra otra ex pareja.

Y precisó sobre su vida privada: “Traté de hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha, tengo una excelente familia, Dios me mandó una excelente mujer para enderezar mi camino. Carolina es odontóloga, es profesional y vamos a ser padres de una nena hermosa. Le doy gloria a Dios que pude mejorar mi vida”.

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-crédito @sebastian14villa/Instagram
Villa es figura y capitán del Independiente Rivadavia de Alfredo Berti que es sensación

“Vine a Mendoza como el Ave Fénix, creo que no le fallé a las personas que confiaron en mí. Les demostré a las personas que no confiaban o que no me conocían un poquito, que soy una gran persona, un gran ser humano”, se autorreferenció.

Más tarde, expresó su deseo con la selección colombiana: “Daría todo. Vengo de hace seis o siete años luchando para estar. He mejorado un montón de cosas, pasaron las situaciones que pasaron, pero la justicia me determinó inocente y Dios me dio una nueva oportunidad para crecer. Vengo remándola hace mucho tiempo, la Selección Colombia para mí es todo, soñé de chiquitico con estar, se lo digo a mi señora y a mis compañeros estar en la lista de jugar un mundial. Trabajo todos los días doble turno para poder estar y espero la decisión del profe (Néstor Lorenzo). Sigo trabajando y esperando esa oportunidad. Tengo muchas ganas de estar, espero el profesor me tenga en cuenta".

Más allá de sus esperanzas a mediano plazo, Villa también se focalizó en el trabajo hecho con Independiente Rivadavia, tanto en la Libertadores como a nivel local, donde aparece como líder de la Tabla Anual: “Lo que hemos hecho aquí en Mendoza en lo nacional e internacional, estamos en un proceso muy bonito con el club, hace dos años. Muchas veces llega con mucha ilusión y no se llega a dimensionar lo que hemos logrado. Estamos muy contentos con el presente, muy alegres los jugadores y el club también, es muy importante para toda la provincia también”.

El elenco mendocino deberá visitar a La Guaria en Venezuela y Bolívar en La Paz, en busca de terminar primero en su zona de Copa: “Nosotros somos humildes, un equipo que está empezando. Nadie creía en nosotros, pero confiamos mucho en el grupo que tenemos, que tiene mucha convicción. Logramos puntos importantes fuera de casa, se nos escaparon los tres contra Fluminense en casa, pero conseguimos una cantidad de puntos importante que nos posicionan ahí arriba”.

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