Generación Silver

Un cierre de año con fiesta y palabra compartida: cómo la radio contribuye al bienestar mental de las personas mayores

El respaldo institucional y el enfoque de derechos abren caminos para nuevas formas de acompañar, promueven el bienestar y la participación activa en la vida diaria

Guardar
En el Hogar Carlos Steeb,
En el Hogar Carlos Steeb, la radio irrumpe como práctica cotidiana y transforma el silencio en palabra compartida.

Cada semana, en una sala del Hogar Carlos Steeb de Colón, Buenos Aires, el silencio habitual se interrumpe de otra manera. No es el llamado del personal ni el murmullo de la televisión de fondo: es una voz que se aclara la garganta, un recuerdo que pide salir, una risa que contagia a los demás. Frente al micrófono, los residentes dejan de ser oyentes pasivos para convertirse en protagonistas.

Así nació Las Voces de los Residentes, un taller de radio comunitaria que, sin proponérselo como objetivo explícito, comenzó a transformar la vida cotidiana del hogar y a cuestionar los estereotipos que aún pesan sobre la vejez.

En ese espacio semanal, el taller fue tomando forma a partir de una demanda concreta: decir. La palabra y la escucha comenzaron a organizar el encuentro y a construir un territorio compartido donde aparecieron el cuidado, la identidad y la participación. “Lo primero que me llamó la atención fue la necesidad de ser escuchados”, explicó Mauricio Demarco, coordinador del taller.

Los residentes dejan el rol
Los residentes dejan el rol de oyentes para ocupar el micrófono como espacio de identidad y participación.

“Antes que aprender técnicas de radio, apareció el deseo de contar, de opinar, de recordar y también de reírse. La radio funcionó desde el primer día como una excusa para habilitar la palabra, y eso fue mucho más potente que cualquier formato o consigna”.

La experiencia se desarrolla en Colón, una ciudad ubicada en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 280 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Situada sobre la Ruta Nacional 8 y cercana al límite con Santa Fe, Colón es una localidad de escala intermedia cuya vida cotidiana combina el ritmo urbano con una fuerte identidad comunitaria, un rasgo que atraviesa también al Hogar Carlos Steeb y al proyecto radial que allí se sostiene.

La rutina radial reordena el tiempo del hogar y genera nuevos vínculos entre residentes, trabajadores y familias.

“El programa rompe con la idea de la vejez asociada al silencio, la pasividad o la nostalgia permanente. Acá hay opinión, humor, memoria crítica y actualidad. Los residentes no hablan sobre la vejez: hablan desde su experiencia, con identidad y con voz propia. Eso tensiona los estereotipos porque muestra a personas mayores activas, lúcidas, sensibles y profundamente conectadas con lo que pasa a su alrededor”, agregó el coordinador.

El micrófono, lejos de ser solo un dispositivo técnico, se convierte en un símbolo y presencia: “El micrófono es clave, pero no como objeto técnico sino como símbolo de legitimación. Saber que alguien va a escuchar lo que dicen cambia la disposición corporal, la atención y el compromiso”, sostuvo Demarco. Además, destacó la importancia de la música, los recuerdos sonoros y la preparación previa del programa, elementos que “ordenan el tiempo y generan expectativa”.

Con el correr de las semanas, el espacio fue alterando la trama cotidiana del hogar. El encuentro radial instaló una rutina con sentido, capaz de generar nuevas formas de vínculo entre residentes, trabajadores y familias.

El taller surge de una
El taller surge de una demanda simple y profunda: decir, recordar y ser escuchados.

“El taller atraviesa al hogar”, señaló Demarco. “Los residentes empiezan a reconocerse desde otros lugares, el personal los escucha de un modo distinto y los familiares descubren voces que no siempre aparecen en lo diario. Se arma un punto de encuentro que habilita conversaciones, incluso fuera del estudio”.

En quienes participan, los cambios se expresan en gestos concretos. La confianza se afirma, la memoria se activa sin imposiciones y aparece una renovada sensación de pertenencia. “Se sienten capaces, necesarios y valorados”, explicó Demarco.

Ser protagonistas

“Los recuerdos surgen a partir del intercambio, no de la exigencia. Y, quizás lo más importante, recuperan la certeza de seguir formando parte de una comunidad, con algo propio para decir y compartir”, agregó.

Esa dimensión de cuidado se consolida cuando la experiencia cuenta con respaldo institucional y un enfoque de derechos.

El coordinador Mauricio Demarco define
El coordinador Mauricio Demarco define al taller como un espacio que habilita la palabra, la escucha y la participación desde una lógica de cuidado y comunidad.

Para Demarco, la continuidad y el reconocimiento son claves: “No se trata de entretener, sino de habilitar vínculos, participación y lazo social. Cuando hay acompañamiento del Estado, con tiempo, recursos y profesionales comprometidos, el taller deja de ser una actividad aislada y se convierte en un dispositivo de salud mental comunitaria”.

La activación que produce el espacio se vincula de manera directa con el derecho a la comunicación y una idea de envejecimiento con sentido. “Volver a sentirse protagonistas es central”, sostuvo Demarco. “El envejecimiento activo no pasa por hacer más cosas, sino por hacerlas con significado. La radio devuelve el derecho a opinar y a ser escuchados, y eso reactiva el deseo desde el disfrute, no desde la obligación”.

El proyecto se consolida como
El proyecto se consolida como un dispositivo de salud mental comunitaria con enfoque de derechos.

El fin de semana, el ciclo radial 2025 tuvo su cierre con una celebración y una transmisión especial. Lejos de un acto formal, fue la confirmación de un recorrido compartido: voces que se animaron a decir, a escucharse y a ocupar un lugar público desde el deseo y el sentido. El micrófono volvió a encenderse como al inicio, no para marcar un final, sino para dejar constancia de que la palabra, cuando circula, sigue abierta.

El documental que se viene

A partir de esta experiencia sostenida en el tiempo, el proyecto da un nuevo paso con la realización de un documental que permita registrar y compartir lo que sucede en torno al taller de radio. No se plantea como un cierre ni como una síntesis, sino como una extensión del propio proceso, orientada a ampliar la escucha y poner en circulación una práctica que se construye en la intimidad del hogar. El desafío será trasladar al lenguaje audiovisual la lógica del taller, respetando sus ritmos, su clima cotidiano y la densidad de los vínculos que allí se producen.

El documental en preparación busca
El documental en preparación busca ampliar la escucha y devolver esas voces al territorio que las originó.

La realización buscará acompañar los tiempos del Hogar Carlos Steeb, registrar los silencios, los ensayos y las conversaciones previas, y no limitarse al producto final.

Mostrar el detrás de escena, las dudas y las risas forma parte de una decisión narrativa que entiende que la complejidad del taller reside en lo pequeño y en lo cotidiano, en voces que no buscan espectáculo sino presencia y verdad.

Según Demarco, estudios previos señalan que la radio continúa siendo un medio relevante para las personas mayores, en tanto favorece la compañía, la identidad y la memoria colectiva, y que la participación en experiencias creativas contribuye al bienestar emocional, la conexión social y la estimulación cognitiva en entornos institucionales.

Sin embargo, en Argentina y América Latina persiste un vacío en la documentación detallada del impacto de estas prácticas en hogares de ancianos, lo que refuerza el valor del registro propuesto.

El soporte audiovisual tendrá una duración estimada de entre 15 y 25 minutos e incluirá testimonios de residentes, profesionales, talleristas, familiares y personal del hogar. La proyección pública en el Cine Teatro de Colón está pensada como una instancia de devolución comunitaria, que permita compartir la experiencia, abrir el diálogo y devolver esas voces al territorio del que surgieron.

Temas Relacionados

Radio comunitaria Hogar Carlos Steeb Mauricio Demarco El Hogar Colón Buenos Aires Vejez Envejecimiento activo Salud mental Documentalgeneracion-silver

Últimas Noticias

Navidad silver: detrás de los brindis, realidades complejas que requieren atención

Cuando pensamos en la Nochebuena, la imagen mental suele ser un anuncio de televisión: niños corriendo hacia un árbol, luces parpadeantes y una mesa infinita. Pero si observamos bien esa mesa, el verdadero anclaje, la que sostiene los cubiertos y el espíritu, es la generación silver

Navidad silver: detrás de los

El rol esencial de los adultos mayores en la transmisión de tradiciones y el sostenimiento de la Navidad familiar

La generación silver ocupa un lugar central en la continuidad de los rituales. Su experiencia y presencia aportan sentido, mientras buscan reconocimiento y espacios para compartir a su propio ritmo

El rol esencial de los

Según una experta en tendencias de consumo, los silver no quieren regalos impersonales, ni cupones, ni dinero

En las fiestas, las personas mayores priorizan el gesto, la utilidad y el vínculo por sobre el valor económico. Qué tener en cuenta al elegir un regalo resulte original y respete trayectorias, gustos y autonomía

Según una experta en tendencias

María José Mancino: “La Navidad es uno de los pocos momentos del año de verdadero encuentro intergeneracional”

La médica psiquiatra y especialista en Familia, analiza cómo las transformaciones sociales y económicas afectan la celebración navideña

María José Mancino: “La Navidad

Cómo es el consumo senior durante las fiestas: tendencias globales y el caso argentino

El peso creciente de las personas mayores en el mercado convive con decisiones de compra más planificadas, mayor búsqueda de valor y límites financieros que atraviesan a los hogares locales

Cómo es el consumo senior
DEPORTES
El veredicto de la FIA

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Charles Mingus y Art Blakey,

Charles Mingus y Art Blakey, dos leyendas del jazz con un inmenso legado que se mantiene vivo

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

La fascinación milenaria por la sangre: vampiros, enfermedades y el precio insólito de la vida

Estonia advirtió que responderá con fuego a incursiones de militares rusos tras nuevos incidentes en la frontera

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”