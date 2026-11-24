El primer proceso judicial concluyó con la nulidad tras una votación del jurado dividida de once contra uno a favor de la defensa (Josh Reynolds/Pool vía REUTERS).

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La Fiscalía del condado de Plymouth, Massachusetts, solicitó al máximo tribunal estatal suspender el nuevo juicio de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos hasta que se resuelva una apelación de la defensa por una posible vulneración del principio de doble enjuiciamiento.

Las víctimas fueron Cora Clancy, de 5 años; Dawson Clancy, de 3; y Callan Clancy, de 8 meses. La mujer no niega haber cometido los hechos, pero su defensa sostiene que atravesaba una psicosis posparto. La fiscalía, por su parte, afirmó que era consciente de sus actos.

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En septiembre, el juicio fue declarado nulo tras una semana de deliberaciones sin que el jurado alcanzara un veredicto. La votación estaba dividida 11 a 1, con la mayoría a favor de la defensa.

El segundo proceso está previsto para el 29 de marzo, pero los fiscales sostienen que avanzar con los preparativos “no tiene mucho sentido” si el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts concluye que Clancy no puede volver a ser juzgada, precisó FOX News.

La defensa sostiene que Lindsay Clancy sufrió psicosis posparto durante los hechos que causaron la muerte de sus tres hijos (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS).

La fiscalía pidió suspender el juicio, pero la defensa de Clancy busca mantener la fecha

La asistente del fiscal del condado, Melissa Johnsen, sostuvo que sería “ambicioso” suponer que la apelación quedará resuelta antes de la selección del jurado.

Para la fiscalía, suspender el proceso evitaría gastos y esfuerzos adicionales en una preparación que podría quedar sin efecto. Además, tendría que reunir un nuevo equipo de especialistas y replantear su estrategia a partir del resultado del primer debate, informó Fox News.

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La defensa de Clancy, integrada por los abogados Kevin Reddington y Martin Weinberg, se opuso a la suspensión. En una presentación ante el tribunal, señaló que la acusada “quiere mantener la fecha de su juicio” y advirtió que el costo de una demora recaería sobre ella, ya que permanece detenida sin derecho a fianza.

Los abogados defensores Kevin Reddington y Martin Weinberg rechazaron retrasar el juicio porque Clancy permanece bajo arresto sin fianza (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La apelación cuestiona la nulidad del primer juicio

El Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts analizará en enero el recurso presentado por la defensa de Lindsay Clancy.

Los abogados de Clancy sostienen que el juez no debía anular el proceso, ya que el único integrante del jurado que se inclinaba por condenarla podía haber sido reemplazado por un suplente. Por ello, alegan que un nuevo juicio vulneraría la garantía contra el doble enjuiciamiento.

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De acuerdo con ABC News, el juez William Sullivan, quien presidió el primer juicio y estará a cargo del nuevo, había rechazado el planteo de archivar el expediente por doble enjuiciamiento. Asimismo, desestimó interrogar al jurado que discrepaba del resto, al considerar que hacerlo “tendría sin duda un efecto coercitivo”.

El magistrado también denegó a la defensa el acceso a la documentación vinculada con ese integrante del jurado, incluidos los antecedentes de su selección, los registros de las deliberaciones y sus comunicaciones telefónicas.

En un escrito de 55 páginas citado por ABC News, los representantes de Clancy señalaron que el punto central no es determinar si una investigación habría derivado en la remoción del jurado o en otro desenlace. “Sin una investigación, solo cabe especular, lo cual no satisface el alto estándar de necesidad manifiesta”, afirmaron.

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