El xantocromismo es una alteración genética que suprime el color habitual del pez y resulta menos frecuente que el albinismo en el medio silvestre (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos)

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Los biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés) capturaron un ejemplar de lota (Lota lota) de color amarillo intenso, una especie de pez de agua dulce, durante un relevamiento de rutina en el puerto de Oswego, en el estado de Nueva York, en octubre de este año.

El hallazgo fue catalogado como una captura entre un millón, dado que el animal presenta xantocromismo, una mutación genética que le otorga una pigmentación amarillo-anaranjada poco vista en la naturaleza. La aparición resultó doblemente sorprendente: además de su coloración inusual, se trató de la primera lota documentada en un relevamiento pesquero dentro de ese puerto.

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Las poblaciones de esta variedad en el lago Ontario son extremadamente bajas, el animal suele habitar aguas más profundas y frías que las del interior del puerto. El equipo que hizo el descubrimiento no estaba buscando lotas, pertenece a la Oficina de Conservación de Peces y Vida Silvestre de los Grandes Lagos Inferiores del FWS, y ejecutaba un programa de vigilancia de especies acuáticas invasoras en bahías, ríos y puertos de la región.

El xantocromismo es más raro que el albinismo en peces silvestres

La lota constituye la única especie de agua dulce con características similares al bacalao dentro de los Grandes Lagos (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos)

El xantocromismo, la condición que suprime la pigmentación habitual del animal, es considerablemente menos frecuente en peces salvajes que el albinismo o el melanismo, según indicó el FWS.

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Las coloraciones anómalas de este tipo ya han sorprendido a científicos en otras oportunidades, como en el caso de un tiburón de color naranja intenso registrado con anterioridad. Sin embargo, cada aparición sigue siendo tratada como un evento científico de relevancia, dado que estos animales permiten estudiar los mecanismos genéticos que gobiernan la pigmentación en especies silvestres.

El único pez similar al bacalao que vive en agua dulce

La lota es una especie nativa de los Grandes Lagos y es el único ejemplar de agua dulce con características similares al bacalao, una familia de peces marinos. Una hoja informativa de New York Sea Grant lo describe como “un depredador formidable” dentro de su ecosistema.

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Especialistas enviaron el ejemplar al Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell tras detectar signos de deterioro por falta de nutrición (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos)

Las poblaciones enfrentaron históricamente la presión de la lamprea marina, un parásito que se adhiere a los peces y se alimenta de su sangre. Un estudio de 2006 liderado por científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) encontró que la abundancia de estos ejemplares en el este del lago Erie aumentó de manera significativa entre 1987 y 2003, y atribuyó esa recuperación al control efectivo del parásito.

Ese mismo estudio señaló que una alta densidad de alosas, un pez pequeño que se alimenta de plancton, posiblemente mantuvo las poblaciones de lota en niveles bajos en los lagos Ontario y Míchigan en ese período.

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El pez estaba en mal estado de salud y fue enviado a Cornell

Cuando biólogos del USGS procesaron al ejemplar amarillo, advirtieron que el animal estaba emaciado (en un estado de deterioro físico severo por falta de nutrición). En vista de esa condición y dado que las causas de la escasez de los individuos en el lago Ontario siguen sin explicación, el pez fue trasladado al Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell para un análisis de salud. El FWS no ha dado a conocer los resultados hasta el momento.

La presencia de alosas mantuvo en niveles bajos la abundancia de la lota en los lagos Ontario y Míchigan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento en el que apareció forma parte de un programa de vigilancia de especies invasoras que opera desde hace décadas en los Grandes Lagos, una región que sufrió invasiones biológicas durante al menos 70 años. Los equipos utilizan de manera simultánea varios métodos: pesca eléctrica, las redes de embudo, las redes de enmalle y el ADN ambiental que es una técnica que detecta material genético de organismos en el agua sin necesidad de capturarlos físicamente.

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Dado que las variedades invasoras suelen ser escasas cuando recién llegan, el hecho de que el programa detecte peces nativos también raros sugiere que podría identificar nuevas amenazas cuando sus números todavía son bajos. El FWS describió el resultado como una combinación de estrategia de muestreo eficaz y algo de suerte.

La agencia indicó además que la captura podría resultar valiosa para la lota en sí misma: el ejemplar amarillo podría aportar información clave sobre el estado sanitario de las poblaciones de la especie en toda la cuenca de la región, lo que a su vez podría orientar las decisiones de manejo del grupo en el futuro.

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