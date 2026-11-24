La película biográfica Michael recorre la infancia, el ascenso musical y la consolidación artística de Michael Jackson, desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta su consagración como estrella internacional

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Jaafar Jackson debutó como actor con el desafío de interpretar a Michael Jackson, su tío, en la película biográfica Michael. El integrante de la familia del músico aceptó la audición después de haber descartado inicialmente la posibilidad de iniciar una carrera frente a las cámaras.

El productor Graham King y el director Antoine Fuqua relataron el proceso de selección durante una proyección especial de la película en el Teatro del Sindicato de Directores de Estados Unidos, en Los Ángeles. Según informó Muse of Media, ambos destacaron la impresión que causó Jaafar en sus primeras pruebas ante cámara.

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King explicó que descubrió al joven artista a través de un video de YouTube donde aparecía junto a su padre, Jermaine Jackson. Aunque al principio el candidato no quería participar, finalmente aceptó someterse a una prueba para el papel principal.

Antoine Fuqua recordó el impacto de las primeras pruebas

Fuqua afirmó que desconocía si Jaafar tenía experiencia o aptitudes para la actuación antes de conocerlo. “Pero aún no sabía si podía actuar porque nunca lo había hecho antes”, señaló el director durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por For Your Consideration (FYC).

El director Antoine Fuqua destacó la caracterización que logró Jaafar Jackson en sus primeras pruebas frente a la cámara (REUTERS)

El cineasta comentó que, tras las pruebas preparadas por King, el joven asumió el personaje de forma inmediata. “Así que Graham preparó algunas pruebas de cámara, y él salió, y era Michael. Fue escalofriante”, afirmó Fuqua. Según su relato, la respuesta de Jaafar ante las preguntas del equipo reforzó la percepción de que podía asumir el papel.

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La preparación incluyó un período de trabajo con los coreógrafos Rich y Tone Talauega, quienes colaboraron con Michael Jackson. King recordó que les pidió entrenar al actor durante varias semanas para evaluar sus posibilidades de reproducir el estilo de baile de su tío.

“Después de ese mes, más o menos, vinieron a verme y me dijeron: ‘No estamos seguros de que podamos lograrlo’”, contó el productor. Jaafar pidió más tiempo para continuar con el proceso y, según King, esa insistencia derivó en un avance decisivo.

La recreación de “Bad” marcó su primer día de rodaje

El primer día de filmación incluyó una recreación de la actuación de Michael Jackson para “Bad”. Jaafar reconoció que llegó al set con una carga de expectativa por el tiempo dedicado a los ensayos y por el desafío de trasladar esa preparación a la pantalla.

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Los coreógrafos Rich y Tone Talauega entrenaron al protagonista para reproducir el estilo de baile original de Michael Jackson (REUTERS)

“Tenía tanta energía acumulada que no paraba de decirme: ‘¡Qué ganas tengo de poner esto delante de la cámara!’”, recordó. También definió la jornada como “una experiencia inolvidable” y aseguró que deseaba repetirla al día siguiente.

El intérprete señaló que asumir las coreografías de su tío supuso una presión constante, aunque la consideró una fuente de impulso para continuar con los ensayos. Uno de los escenarios que más impacto tuvo en él fue el Pasadena Civic Center, donde Michael Jackson presentó por primera vez el paso lunar durante el especial televisivo Motown 25.

Jaafar explicó que se sentó entre el público para absorber el ambiente antes de subir al escenario. “Fue más desafiante que cualquier otra actuación”, afirmó, debido a la necesidad de respetar con precisión cada movimiento de la referencia original.

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Juliano Valdi también debutó en el cine con el personaje de Michael niño

La película también significó la primera experiencia cinematográfica de Juliano Valdi, de 12 años, quien interpreta a Michael Jackson durante su infancia. El actor ya era seguidor de la música del artista y sabía ejecutar el moonwalk antes de integrarse al elenco.

Valdi explicó que tuvo que adaptarse a una forma distinta de bailar para representar las primeras etapas del cantante. “Era muy difícil aprender los movimientos del joven Michael porque eran muy diferentes a los del Michael mayor”, subrayó.

El actor de doce años Juliano Valdi debutó en el cine con el papel de Michael Jackson en su etapa infantil (AP)

Según el joven actor, los pasos de esa época exigían otra dinámica, con menos giros y movimientos bruscos. La representación del Michael niño demandó una preparación específica, separada de la imagen más difundida del artista durante su adultez.

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La actriz Nia Long, quien encarna a Catherine Jackson, compartió varias escenas con Valdi y relató que construyeron una relación de confianza durante el rodaje.

Long sostuvo que ese vínculo permitió desarrollar las escenas entre madre e hijo con mayor naturalidad. También explicó que buscó reflejar la cercanía de Catherine con Michael durante sus primeros años.

Colman Domingo investigó la historia de Joseph Jackson

Colman Domingo asumió el papel de Joseph Jackson, padre de Michael. El actor contó que antes de aceptar el personaje no tenía demasiada información sobre él y decidió revisar entrevistas, conversaciones y otros materiales para ampliar su mirada.

Colman Domingo investigó entrevistas y archivos familiares para asumir el personaje de Joseph Jackson (AP)

“Vi a un padre de clase trabajadora. Vi a un hombre que tenía muchos hijos con talento. Quería darles lo mejor de sí mismo”, expresó Domingo.

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El elenco también filmó en espacios vinculados con la historia de los Jackson, entre ellos la residencia familiar de Hayvenhurst, el Pasadena Civic Center y una calle de Los Ángeles utilizada para el videoclip de “Thriller”. King sostuvo que el uso de escenarios reales buscó reforzar la autenticidad de la producción.