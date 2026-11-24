Mariana Vieyra Valdés autorizó la orden de aprehensión contra César Jáuregui por presunta traición a la patria el 17 de octubre de 2026; un día después, la jueza presentó su renuncia y el expediente quedó en manos de Ricardo Alfonso Santos Dorantes (Crédito: especial)

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El misterio rodeó, en un principio, su sorpresiva renuncia. Hasta que los rumores comenzaron a dar forma a las sospechas. El 17 de octubre pasado la jueza Mariana Vieyra Valdés autorizó la captura del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Fue su última acción como magistrada: al día siguiente de haber sacudido al sistema político y judicial de México presentó su dimisión.

Lo hizo en total silencio. “Debajo de los radares”, aseguran funcionarios gubernamentales del estado de Chihuahua a Infobae, off the record. Ese día de octubre, Vieyra Valdés acusó a Jáuregui Moreno de haber cometido un delito gravísimo: “traición a la patria”. Se dispuso su traslado inmediato al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, una cárcel de máxima seguridad a 1.500 kilómetros del lugar de los hechos imputados.

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El objetivo tanto de la fiscalía acusatoria como del sistema judicial parece haber sido entorpecer la defensa de Jáuregui Moreno a quien se le reprocha un operativo que tuvo como objetivo laboratorios de narcos en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril pasado. En esa misión participaron agentes de la CIA con conocimiento de toda la cadena de mando, a la vista de todos. Jáuregui no había ocultado nada.

Al volver de esa misión contra los narcolaboratorios, un vehículo del convoy se despistó, cayó por un barranco y se prendió fuego, lo que provocó la muerte de cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y los dos agentes de la agencia de inteligencia norteamericana.

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Lo que se multiplica por estas horas en Chihuahua y en el Estado de México es una versión que despierta alarmas. Por un lado se cree que la cercanía de Vieyra Valdés con el poder político fue determinante -durante años- para su crecimiento profesional. Y que ese mismo poder político posee amplias conexiones con capas criminales del mundo narco. Intermediaciones. ¿La orden de detención de Jáuregui Moreno fue el último trámite de la magistrada con sus padrinos de Morena? Corazonadas de miembros del poder judicial mexicano.

“Esta jueza ya tenía muchos señalamientos de incompetencia... o de decisiones muy controvertidas en favor de la fiscalía o del gobierno. El gremio de abogados ya la había señalado, tenía muchas presiones, acusaciones de que era totalmente afín a los objetivos del gobierno, con resoluciones muy polémicas. Decisiones desapegadas a derecho”, señala un funcionario judicial de aquel estado se decidió la detención de Jáuregui.

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La publicación que se conoció horas después del operativo por el cual se detuvo a César Jáuregui Moreno en Chihuahua. Fue una misión conjunta de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Bajo presión política, Vieyra Valdés habría accionado su última resolución y renunciado. Sin dar explicaciones. El Estado de México es gobernado por Delfina Gómez Álvarez, de Morena, el mismo partido de la presidenta Claudia Sheinbaum quien movió todos los hilos para detener al fiscal que golpeó a los narcos en Chihuahua.

Los ojos ahora se posan sobre lo que vaya a actuar el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, a cargo del caso y quien hasta ahora ratificó lo actuado por Vieyra Valdés. Allegados a la defensa de Jáuregui Moreno dicen estar conformes con su designación: lo consideran un hombre de carrera. Sin embargo, hay quienes en Chihuahua creen que podría estar bajo una presión enorme de los mismos poderes que digitaron la detención del ex fiscal y lo enviaron a una prisión que dificulta la defensa y lo mantiene aislado incluso de su familia.

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Presión política, ¿y narco?

La detención del ex fiscal general de Chihuahua creó una importante grieta en el gobierno de Sheinbaum y provocó una cascada de reproches internos que no termina. Un bando quiere que el ex funcionario continúe confinado por largo tiempo en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde actualmente se halla detenido. Otro, denuncia la injusticia a la que es sometido por combatir al narco. La Presidenta por el momento se inclina por el primer grupo.

Sheinbaum se encuentra en una encerrona. Sobre todo por la presión de dirigentes de Morena que están buscando silenciar al fiscal. Son dirigentes chihuahuenses y nacionales. Jáuregui Moreno autorizó un operativo contra un laboratorio narco en ese estado, pero un accidente destapó el origen de agentes que participaban en la misión. Frente a eso, la gobernadora de Chihuahua -María Eugenia Campos Galván, opositora a la presidenta- entregó al fiscal a las autoridades nacionales presionada por sus propios rivales en el estado.

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Funcionarios judiciales cercanos a Jáuregui Moreno -que no pueden hablar públicamente por cuestiones de seguridad- creen que buscan silenciarlo definitivamente y encerrarlo el máximo tiempo posible. “Sabe mucho de muchos”, avisan. También creen que buscan que sea “un ejemplo”: esto es lo que sucede al que va contra el narco.

X: @TotiPI