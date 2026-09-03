El argumento de la defensa de Lindsay Clancy, el caso que expuso las fallas del sistema de salud mental perinatal en Estados Unidos

El juicio contra Lindsay Clancy en Massachusetts reabrió el debate sobre la atención psiquiátrica perinatal en Estados Unidos y expuso barreras de acceso y falta de especialistas. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

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El proceso judicial contra Lindsay Clancy en Massachusetts reabrió el debate sobre la atención psiquiátrica perinatal en Estados Unidos, al poner sobre la mesa las barreras de acceso, la escasez de especialistas y los límites del modelo de seguimiento tradicional. Lo que reveló no es solo un fallo individual: es un sistema roto.

El juicio por asesinato contra la exenfermera en Plymouth se convirtió en algo más que un proceso penal. La defensa sostiene que sufría psicosis posparto al momento de la muerte de sus tres hijos; la acusación afirma que actuó con conocimiento de sus actos y que planificó los hechos.

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Más allá de la responsabilidad penal —que corresponde determinar al tribunal—, el caso encendió una discusión urgente sobre las condiciones en las que el sistema de salud acompaña antes y después del parto.

El juicio contra Lindsay Clancy reactivó reclamos por prevención y apoyo en salud mental materna

Fuera de la sala del tribunal, muchas mujeres se identificaron con la situación de Clancy. En redes sociales y frente al edificio en Plymouth, compartieron mensajes como “Necesitaba ayuda” y describieron cómo ven sus propias experiencias reflejadas en el caso, de acuerdo con PBS NewsHour.

La defensa de Lindsay Clancy sostiene que sufría psicosis posparto al morir sus tres hijos, mientras la acusación afirma que actuó con conocimiento y planificación. (Greg Derr/Pool via REUTERS/File Photo)

Meghan Cliffel, activista en salud mental materna que atravesó una psicosis posparto en 2015, dijo sentir “furia” ante el interés mediático sin políticas concretas de prevención. “Se siente indignante ver el hiperinterés en este caso sin ningún apoyo proactivo para las mujeres”, declaró al medio.

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El equipo legal de Clancy también señaló que ella buscó ayuda antes de los hechos, pero recibió una medicación inadecuada y no obtuvo el tratamiento que su condición requería, según CBS News.

Qué es la psicosis posparto y por qué es difícil de reconocer

La psicosis posparto es una emergencia médica poco frecuente: afecta aproximadamente a una de cada 1.000 mujeres después del parto, según datos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Se trata de una alteración grave del estado mental que suele desarrollarse en las primeras semanas tras el nacimiento.

La psicosis posparto es una emergencia médica poco frecuente que afecta a una de cada 1.000 mujeres después del parto, según los NIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus señales de alerta incluyen:

Alteraciones graves del sueño.

Confusión y pensamiento desorganizado.

Agitación e irritabilidad intensa.

Delirios y alucinaciones.

Paranoia o cambios bruscos de conducta.

Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas indican que se requiere atención médica de urgencia. La Dra. Lauren Osborne, vicepresidenta de investigación clínica en el departamento de Obstetricia y Ginecología de Weill Cornell Medicine, subrayó a PBS NewsHour que la psicosis posparto es una complicación del parto comparable a la diabetes gestacional o a la preeclampsia.

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La Dra. Susan Hatters Friedman, psiquiatra reproductiva y forense de la Universidad Case Western Reserve, dijo a PBS NewsHour que asociar automáticamente la psicosis posparto con violencia hacia los hijos es un error con consecuencias clínicas, alimenta el estigma y disuade de buscar ayuda: “La gente no va a querer buscar ayuda si tiene síntomas”, afirmó. Destacó que es una condición tratable y temporal, y que el acceso oportuno al sistema de salud es clave para la recuperación.

El caso de Lindsay Clancy conectó a miles de mujeres con su experiencia posparto y reactivó reclamos por prevención y apoyo en salud mental materna. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

Uno de los principales obstáculos para su detección es que los síntomas varían y pueden aparecer y desaparecer. Wendy Davis, directora ejecutiva de Postpartum Support International (PSI), explicó que una persona puede escuchar voces y al mismo tiempo hacer tareas cotidianas con aparente normalidad.

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Un espectro más amplio: los trastornos perinatales del estado de ánimo y la ansiedad

La psicosis posparto es el extremo más severo de un espectro mayor. Los trastornos perinatales del estado de ánimo y la ansiedad (TPEA) son condiciones que pueden aparecer durante el embarazo o hasta un año después del parto, e incluyen:

Depresión posparto (afecta a una de cada ocho mujeres, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ).

Ansiedad perinatal.

Trastorno bipolar.

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Psicosis posparto.

En Estados Unidos, una de cada cinco mujeres atraviesa alguna de estas condiciones durante el período perinatal, según el Centro de Políticas para la Salud Mental Materna y la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos. La mayor parte de las pacientes con psicosis posparto se recupera tras la hospitalización y el tratamiento, principalmente con litio y medicamentos antipsicóticos, según un estudio de Bergink et al. publicado en La Revista Americana de Psiquiatría en 2015, que documentó una tasa de remisión del 98,4% con un protocolo secuencial de benzodiacepinas, antipsicóticos y litio.

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El sistema médico no reconoce formalmente la condición

Uno de los problemas estructurales más señalados por los especialistas es que la psicosis posparto no está incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por su sigla en inglés), conocido como “la biblia de la psiquiatría”. Esa ausencia reduce las posibilidades de que los médicos la estudien durante su formación y la diagnostiquen con precisión, según PBS NewsHour.

El juez William Sullivan escucha una objeción de la fiscalía mientras el abogado defensor Kevin Reddington interroga al Dr. Avram Mack en el juicio de Lindsay Clancy, el 24 de agosto de 2026. (Greg Derr/Pool vía REUTERS)

La Dra. Veerle Bergink, directora del Centro de Salud Mental Femenina del Monte Sinaí, calificó esa omisión de “escandalosa”. “Ese es el punto de partida para todo. Primero hay que darle un nombre a algo. Se diagnostica y luego se pueden establecer guías de tratamiento”, declaró al medio. Bergink lidera la campaña internacional para que el cuadro sea incorporado al DSM.

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Osborne agregó que, dada la rareza de la condición, muchos médicos nunca han visto un caso, y que la formación de psiquiatras y obstetras en Estados Unidos no incluye contenidos obligatorios sobre salud mental reproductiva.

Las brechas del sistema de atención posparto

El esquema habitual contempla una sola consulta con el obstetra alrededor de las seis semanas del nacimiento. Después de esa visita, no existe un calendario estándar de seguimiento, de acuerdo con CBS News.

El sistema de atención posparto en Estados Unidos suele reducirse a una consulta a las seis semanas y carece de seguimiento e infraestructura especializada para salud mental perinatal.

Nicole Kumi, activista en bienestar materno y fundadora de The Whole Mom, fue directa en diálogo con el medio: “No podemos simplemente darle el alta a una mamá a las seis semanas posparto y esperar que ella resuelva sola lo que le pasa durante los próximos 12 meses.”

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Las principales barreras que identifican los especialistas son:

Seguimiento discontinuo tras la consulta inicial de las seis semanas.

Escasez de especialistas en psiquiatría reproductiva.

Tiempos de espera prolongados para acceder a atención especializada.

Desigualdad geográfica: cerca de uno de cada tres condados de Estados Unidos no cuenta con médicos obstétricos ni centros de parto, lo que March of Dimes denomina “desiertos de atención materna”, según datos citados por CBS News.

Esa carencia se profundizó después de que la Corte Suprema derogara el fallo Roe v. Wade —la sentencia de 1973 que garantizaba el derecho al aborto en todo el país y fue revertida en 2022—, lo que aceleró la salida de médicos especializados en salud femenina de varios estados, advirtió la Dra. Kameelah Phillips, obstetra y ginecóloga, en el programa CBS Mornings.

Integrar la salud mental al cuidado perinatal, desde el embarazo hasta después del parto

Phillips sintetizó el enfoque que proponen los especialistas: “La salud mental debe estar integrada en tu atención antes de tener un bebé, durante el cuidado prenatal y especialmente después.” PSI mantiene un registro de especialistas capacitados en salud mental perinatal, y Osborne desarrolló el Currículo Nacional en Psiquiatría Reproductiva para proveer a los médicos en formación de herramientas específicas.

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En Nueva Zelanda existen unidades de internación psiquiátrica madre-bebé que permiten tratar a la madre sin separar al bebé, informó Hatters Friedman a PBS NewsHour. En Estados Unidos casi no hay estas infraestructuras. Bergink dijo: “No hay suficientes instalaciones para la atención ambulatoria. No existe nada específico para mujeres con enfermedades mentales graves después del parto”.