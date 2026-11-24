Jorge Bergoglio y su diario íntimo: la agenda de tapas negras donde anotó, entre 1992 y 2024, sus miedos, sus tentaciones y sus encuentros con el diablo. (Diseño Infobae)

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Durante más de treinta años, Jorge Bergoglio escribió en secreto en una agenda de tapas de plástico negro. Hoy, a un año y medio de su muerte, esas páginas llegaron a las librerías e Infobae accedió en Roma a un ejemplar de Il Diario personale di Papa Francesco, editado por la Librería Editora Vaticana, que salió en cinco idiomas y se distribuye en 94 países. El volumen, de unas 160 páginas, lo preparó el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo que vela por la ortodoxia en la Iglesia católica y que Francisco le encomendó en 2023.

La agenda era un ejemplar sin usar de 1992 que Bergoglio empezó a llenar el 20 de diciembre de ese año. Escribió 86 páginas antes de ser elegido Papa y otras 55 durante el pontificado, entre el 21 de julio de 2013 y el 18 de agosto de 2024, según se explica en el propio libro.

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Dos fechas históricas. Las anotaciones del 12 de febrero de 2013 ("Ayer renunció el Papa") y del 21 de julio de 2013 ("El 13 de marzo me eligieron Papa"), escritas con la misma brevedad. (Captura de pantalla/Il Diario Personale di Papa Francesco)

Sus anotaciones sobre los dos hechos que cambiaron su vida son de una brevedad llamativa: “Ayer renunció el Papa”, escribió el 12 de febrero de 2013. Y el 21 de julio, cuatro meses después del cónclave: “El 13 de marzo me eligieron Papa”.

A continuación, un recorrido por los capítulos principales del libro con los fragmentos inéditos más reveladores.

1. El combate interior y la “acusación de sí mismo”

La agenda de tapas negras que Jorge Bergoglio empezó a usar como diario el 20 de diciembre de 1992. Tiene 141 páginas escritas: 86 antes de ser Papa y 55 durante el pontificado. (Foto: Libreria Editrice Vaticana)

El diario muestra a un Bergoglio atento al “discernimiento de los espíritus” ignaciano, severo consigo mismo frente a las tentaciones de soberbia o mal humor, y convencido de que reconocer la propia miseria es el único camino hacia la misericordia.

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18 de abril de 2010: “El Señor me hizo ver cuán grande es mi bajeza. Vi cuántas veces me dejé llevar por sentimientos de desprecio, envidia, orgullo. Siento mucha vergüenza” .

15 de enero de 2017: “Desde hace unos tres o cuatro días muy mal espíritu de rabia y descontento. Yoannis sufrió bastante por esto y mostró mucha humildad” .

3 de agosto de 1997 (tras la ordenación sacerdotal de un conocido): “Vi a tanta gente que me amaba y ponía su esperanza en mí. Vi mis bajezas y mis vilezas. Ofrecí mi vida al Señor. Quizá sea mejor no seguir haciendo daño” .

11 de marzo de 1998: “Le propuse llevarme para dejar de hacer daño. Todo muy sentido y con tanta paz”.

2. Heroico cansancio y disponibilidad sin horarios

El Papa Francisco reveló que vio "al diablo" y sufrió una "crisis espiritual" entre 2021 y 2022.

Mucho antes de llegar a Roma, siendo obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, el agotamiento físico y espiritual aparece como una constante, acompañado de la decisión de no refugiarse nunca en la comodidad.

31 de diciembre de 1992: “Sensación de agobio y cansancio. Con todo el peso encima. ¿Peso de qué?... Esta sensación de agobio no es solo física. Es espiritual” .

10 de enero de 1999: “Comienzo en subida este año, muy cansado y temiendo no lograr resistir” .

20 de enero de 2006: “Una prisión apostólica y un refugio para mi egoísmo... [No quiero terminar como los que] se refugian en el horario. Esta es mentalidad de solterón. Debo dar prioridad al servicio apostólico, por más que dure” .

11 de enero de 2004: “Quiero unirme a toda la tristeza y la angustia de tantas personas, y presentarlas al Padre con la de Jesús. Solo en el Cielo habrá alegría y profunda paz. ¡Son tantos, tantísimos, los que sufren más que yo!”.

3. El diablo y la puerta del infierno, en primera persona

Una de las páginas más fuertes del diario. Bergoglio escribe que se asomó a la puerta del infierno antes de dormir y que se aferró al Rosario "como arma". (Captura de pantalla/Il Diario Personale di Papa Francesco)

Uno de los núcleos más impactantes del libro recoge sus encuentros físicos y espirituales con el mal, a los que respondía huyendo sin dialogar y aferrándose al Rosario.

31 de mayo de 2016: “Si el diablo ataca así de descaradamente, es porque no me queda mucho tiempo y quiere la presa” .

7 de junio de 2018 (reproducido de puño y letra en el libro): “Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Solo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural... Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero se cierra sobre sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor enceguece y no importa otra cosa” .

24 de enero de 2021 (reconstrucción de tres apariciones): “Descubrí que el demonio había merodeado descaradamente, con astucia. Y me acordé de tres episodios ciertos en los que no dudo de que se haya presentado físicamente. 1) Hace unos 15 años. Lo vi desde la ventanilla del auto. No olvido sus ojos amenazantes y al mismo tiempo seductores. 2) En la celebración de la capilla del Carmelo. Me miró con ojos de fuego... Después intentó acercarse y yo escapé apretando el Rosario y pidiendo a la Virgen... La curiosidad luchaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó... 3) El tercero fue a mi regreso del viaje a Chile... En una situación, pocos días después de mi llegada a Roma, durante un encuentro, lo vi y oí su voz, triunfante, dueña de todo: ‘Ahora conseguí todo lo que quería’... El Señor me dio la oportunidad de dejar ese encuentro y así fui liberado. Y agregó : Pero quedó algo, como una huella” .

18 de agosto de 2024 (última entrada del diario): “En un breve recorrido por mi vida vi las veces en que el demonio se hizo presente. No puedo olvidar sus ojos las dos primeras veces: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la Misa. Sin embargo, reaparece siempre a través de diversas situaciones, es una presencia que está al acecho para intervenir y lo hace de diversos modos, por ejemplo haciéndose el tonto o el distraído. Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.

Ocho meses antes de morir, Francisco repasó las veces en que el diablo se le hizo presente y cerró el diario pidiéndole a la Virgen que lo cuidara. (Captura de pantalla/Il Diario Personale di Papa Francesco)

4. La crisis de 2021-2022: la “curiosidad reductiva” y el temor al poder

El cardenal Fernández explica que entre enero de 2021 y diciembre de 2022 Francisco atravesó una profunda crisis interior ligada a la tentación de ejercer el poder de forma manipuladora (“ser como Dios”). Como antecedente de esa lucha, el diario revela su dificultad para poner límites y su tendencia a querer resolverlo todo, especialmente frente a las constantes visitas y pedidos de compatriotas en Santa Marta:

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25 de noviembre de 2018: “Me di cuenta de que los argentinos me ocupaban mucho tiempo... y junto con eso, el trabajo se atrasaba” . En esa misma jornada atribuyó a esa sobrecarga una sensación de omnipotencia que lo ponía en peligro espiritual: “Esta actitud de autosuficiencia y de resolverlo-todo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día en que lo vi... Ese no saber decir que ‘no’, afrontando cuestiones y problemas como si fuera omnipotente” . Y concluyó: “Oí claramente la voz del diablo” .

24 de enero de 2021 (sobre el contexto de la crisis): “Desolado por la situación chilena y por el diálogo con los periodistas en el avión. Allí me caí del catre, tomé conciencia de la gravedad del problema... Me costó aceptar la cuestión de Chile, no pensaba que fuera tan grave” . En la misma entrada añade que, por un problema intestinal, “la última semana fue casi insoportable” .

30 de diciembre de 2022 (el balance al salir de la crisis): “Releí el proceso del 24-01-21. Creo que aquí está el comienzo del otro camino [de alejamiento y mundanidad]... La luz recibida el 24-01-21 no fue acogida con fidelidad. Las curiosidades comenzaron y el darles espacio... Y se fue perdiendo la memoria”. Ese mismo día se define con crudeza como un “Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo”, rechaza convertirse en alguien “que usa a los otros como títeres”, lamenta haber “perdido la capacidad de llorar”y anuncia que retoma “el sendero del reconocimiento de la verdad”.

5. Los papelitos de San José, Fátima y la devoción popular

Frente a la autosuficiencia, el diario documenta la confianza sencilla de Bergoglio en las intercesiones cotidianas, especialmente los mensajes escritos que dejaba bajo la imagen de San José dormido.

4 de diciembre de 1994: “Constaté una respuesta inmediata a mis pedidos en la oración, sobre todo cuando soy más como un niño (papelitos de papel a San José). Esto me anima a esa contemplación pasiva, no omnipotente” .

1 de enero de 2002: “Demasiada confianza en los medios naturales y en mi seguridad. Los papelitos a San José disminuyen. ¡Atento!” .

5 y 6 de octubre de 2023 (tras su visita al santuario de Fátima): “Miré y pedí” (5 de octubre). “La miré y me habló” (6 de octubre).

6. La familia, el “exilio” en Córdoba y la Virgen

El cuaderno también guarda espacio para los afectos familiares, la muerte de personas cercanas y el recuerdo doloroso de sus años de aislamiento en Córdoba entre 1990 y 1992.

31 de marzo de 2000 (carta al nuncio apostólico Ubaldo Calabresi): “Aquellos 22 meses y 2 días en Córdoba fueron para mí un purgatorio (bien merecido, por otra parte)” .

1 de enero de 2018: “Durante la oración vespertina me quedé fijado en los años en que era prófugo (1986-1992). Recorrí la desorientación hecha camino... ¿De qué huía? Pero tu mano, Señor, estaba ahí” .

11 de marzo de 2013 (el día previo al cónclave en que fue elegido Papa): “Hoy recordé el 55° aniversario de mi llegada a Córdoba, con papá y mamá. ¡Cuántos recuerdos! Cuántas ilusiones tenían... Me conmueve recordar cómo no respondí a esos sueños que tenían... Preferí hacer un esfuerzo en esto y no pensar en los candidatos del Cónclave” .

19 de febrero de 2018 (sobre la Virgen): “Quiero tener una madre, morir buscando madre”.

7. El mundo y los libros subrayados

Francisco anotó un comentario de la entonces canciller alemana, Angela Merkel: la crueldad siempre existió en las guerras, pero ahora se ve a través de los medios. (Captura de pantalla/Il diario personale di Papa Francesco)

Aunque las referencias a la política internacional son escasas, el volumen incluye una anotación sobre una charla con la ex canciller alemana Angela Merkel y reproduce los subrayados de los libros que Bergoglio pidió llevarse de Buenos Aires a Roma (Evangelii nuntiandi, Puebla y Aparecida).

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26 de febrero de 2015: “Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, solo que ahora se ve a través de los medios y por eso se tiene una mayor conciencia” .

Documento de Aparecida (subrayado en amarillo por Bergoglio): “La Iglesia crece no por proselitismo sino por atracción: como Cristo ‘atrae todo a sí con la fuerza de su amor’”.

Documento de Puebla. El texto de la tercera conferencia del episcopado latinoamericano (1979), tal como lo subrayó el entonces arzobispo de Buenos Aires. (Captura de pantalla/Il diario personale di Papa Francesco)

Fernández sostiene que Francisco fue “un místico”, y que ese rostro se le escapó a quienes lo juzgaron desde afuera. El diario lo confirma, según el cardenal: no hay en él un hombre sin fe, sino alguien que escribió, hasta su última página, “Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.