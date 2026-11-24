Android ofrece tres métodos para proteger aplicaciones individuales con datos biométricos, PIN o contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Android permite proteger aplicaciones individuales con huella, rostro, PIN, patrón o contraseña por tres vías: el espacio privado de Android 15 o posterior, la Carpeta Segura de Samsung y, desde noviembre, una función nativa de bloqueo de apps que Google prueba en sus teléfonos Pixel y que Samsung incluyó en una versión beta.

Cada opción protege de forma distinta. Esta guía detalla los pasos según la ayuda oficial de Google y de Samsung, y explica qué se sabe de la novedad que Google prepara para Android 17.

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Espacio privado: la opción de Google disponible hoy

El espacio privado es una zona separada del teléfono para esconder aplicaciones. Según la ayuda de Android, requiere Android 15 o superior y no funciona en dispositivos administrados por una empresa, en usuarios secundarios ni en equipos con más de cuatro usuarios o perfiles.

El espacio privado de Android 15 exige un perfil personal y queda inhabilitado en dispositivos administrados por empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para configurarlo, hay que abrir Ajustes, tocar Seguridad y privacidad y, en el apartado Privacidad, elegir Espacio privado. El sistema pide autenticarse con el bloqueo de pantalla. Luego se toca Configurar, se decide si se inicia sesión con una cuenta de Google y se elige el bloqueo: el mismo de la pantalla o uno nuevo, con huella, PIN, patrón o contraseña.

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Google recomienda usar una cuenta distinta para ese espacio. Si se usa la misma que en el resto del teléfono, parte de los datos, como fotos sincronizadas, contactos o historial de descargas, queda disponible fuera del espacio privado.

Con el espacio bloqueado, sus aplicaciones se detienen por completo: no envían notificaciones y desaparecen del lanzador, de las apps recientes y de la búsqueda. La ayuda advierte que no conviene guardar ahí apps que deban funcionar en segundo plano, como las de seguimiento de salud. Para instalar una app, se abre el espacio y se toca Instalar.

Google también reconoce límites: la existencia del espacio privado puede detectarse mediante conexión a una computadora, registros del dispositivo u otras aplicaciones, y algunos lanzadores no lo admiten. Para borrarlo, hay que autenticarse con su bloqueo; las apps y sus datos se eliminan sin copia de seguridad.

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Google sugiere el uso de una cuenta secundaria dentro del espacio privado para prevenir la sincronización de contactos y fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carpeta Segura en los Galaxy de Samsung

En los teléfonos Samsung Galaxy compatibles, la ayuda de la empresa indica abrir Ajustes, entrar en Seguridad y privacidad, luego en Más ajustes de seguridad y tocar Carpeta Segura. Hay que aceptar los permisos, iniciar sesión con la cuenta de Samsung si se solicita y definir un PIN, una contraseña o un patrón.

Samsung aconseja activar la opción de restablecer con la cuenta de Samsung. Sin ella, quien olvide la clave no podrá recuperar el acceso y solo podrá eliminar la carpeta y crear otra.

Después se toca el signo más para agregar aplicaciones. Lo que aparece dentro es una copia de la app. Los archivos se mueven desde la Galería con la opción Mover a Carpeta Segura. Para ocultar el ícono, se desliza con dos dedos el panel de ajustes rápidos y se toca Carpeta Segura. El huella digital puede habilitarse en equipos compatibles.

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El bloqueo nativo de aplicaciones comparte la clave general del teléfono y mantiene el acceso a los datos para servicios autorizados previamente.

Android 17 suma un bloqueo de apps propio

La función nativa de bloqueo apareció en agosto en una versión beta de Android 17 para Pixel, según 9to5Google. Google la retiró para pulirla y la devolvió en octubre en la beta 3 de la actualización trimestral QPR3. El 18 de noviembre, Samsung la incluyó también en la beta de One UI 9.5.

Para usarla, se mantiene presionado el ícono de una app, se toca Bloqueo de apps (App lock en la versión en inglés) y se confirma con huella u otro método. La lista completa se administra en Ajustes, Seguridad y privacidad. Una vez bloqueada, la app oculta el contenido de las notificaciones, quita sus widgets y accesos directos y esconde su vista previa en las apps recientes.

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A diferencia del espacio privado, no aísla los datos. Medios digitales señalan que los agentes de IA y servicios a los que el usuario dio permiso antes pueden seguir leyendo la información de la app bloqueada. Además, usa la clave del teléfono: no admite un PIN propio para cada aplicación.