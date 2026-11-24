Los 403 centros de datos más grandes de Estados Unidos emitieron 25,7 millones de toneladas de dióxido de carbono en un año. (REUTERS/Eric Cox/File Photo)

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Los 403 centros de datos más grandes de Estados Unidos emitieron unos 25,7 millones de toneladas de CO2 entre mayo de 2024 y abril de 2025, según un estudio de investigadores de Harvard publicado en la revista Nature Sustainability. Más de la mitad de la electricidad que consumieron provino de combustibles fósiles.

Los autores, entre ellos Gianluca Guidi y Francesca Dominici, estimaron que esas instalaciones, llamadas “hiperescala” por su tamaño y porque sostienen servicios de inteligencia artificial, comercio en línea y almacenamiento en la nube, consumieron unos 82 TWh (teravatios hora) en el escenario central. Equivale a cerca del 1,8% de toda la electricidad que usa el país.

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El consumo energético conjunto de estas instalaciones alcanzó los 82 teravatios hora y superó la demanda anual del estado de Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea un rango según el nivel de carga de cada instalación: entre 68 y 99 TWh de consumo y entre 21 y 31 millones de toneladas de CO2. Cerca del 54% de la generación atribuida a esos centros vino de fuentes fósiles.

Medios como WBUR, de Boston, que entrevistó a los autores, informaron que la contaminación climática de estas instalaciones es tres veces mayor que la estimada antes. El centro de datos promedio de la muestra consumió tanta energía como 30.000 hogares, y en conjunto usaron al menos tanta como el estado de Michigan en un año.

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Los investigadores de Harvard aplicaron un método con imágenes satelitales ante la falta de informes públicos sobre el gasto eléctrico de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cálculo hecho desde afuera de las empresas

Las compañías casi nunca publican cuánta energía gastan sus centros de datos. Por eso el equipo recurrió a imágenes satelitales y a datos de una empresa privada sobre la superficie de cada instalación y su consumo máximo autorizado. Luego usó mapas para identificar de qué centrales eléctricas se abastecen y calculó las emisiones según el combustible que quema cada una.

“Queríamos números independientes, no solo las declaraciones de sostenibilidad de las empresas”, dijo Guidi, investigador posdoctoral de Harvard. El autor aclaró que el trabajo es apenas una estimación mínima: el consumo de los más de mil centros de datos del país es probablemente mayor al que captura la muestra.

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El método tiene límites que los propios autores reconocen. Can Hankendi, investigador de centros de datos de la Universidad de Boston que no participó, dijo a WBUR que el trabajo está “muy bien construido”. Señaló que los supuestos son razonables, aunque habrá problemas de precisión, y que las cifras sirven como punto de partida.

El estudio calculó una intensidad de emisiones de unos 314 gramos de CO2 por kilovatio hora para estos centros, frente a unos 348 gramos del promedio nacional. Su electricidad resultó algo menos contaminante que la media del país, pero el volumen de consumo es el que eleva el total.

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El sector tecnológico cuenta con 578 nuevas instalaciones en construcción adicionales a las 1.163 que operaron el año pasado. (REUTERS/Eric Cox/File Photo)

Virginia y Ohio, los estados más expuestos

El impacto no se reparte por igual. Virginia, el estado con más centros de datos, y Ohio tienen más centrales que queman combustibles fósiles. Estados como Oregon cuentan con redes eléctricas más limpias, así que las instalaciones allí son responsables de menos gases de efecto invernadero.

Guidi dijo que las cifras ya están “desactualizadas en cierto modo” por la velocidad del sector. Según la firma de seguimiento de mercado Clearview, había 1.163 centros de datos en operación el año pasado y hay 578 nuevos en construcción, además de otros proyectados.

Dominici, profesora de bioestadística en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explicó que muchos desarrolladores recurren a generadores propios para construir más rápido. Algunos funcionan sin conectarse a la red, pero suelen quemar gas natural o diésel y pueden ser menos eficientes y más contaminantes que las centrales tradicionales.

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Dominici afirmó que las grandes empresas de servicios en la nube intentan pasar a energías renovables, “pero todavía no lo estamos viendo”. Los datos de la red y el código del análisis están disponibles en un repositorio público; los datos de cada instalación, protegidos por un acuerdo de uso, se entregan solo a investigadores aprobados.