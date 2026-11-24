Dos bases de datos expusieron en internet más de 3.500 millones de registros y contraseñas sin protección. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Más de 3.500 millones de nombres de usuario, contraseñas, números de identidad y documentos quedaron expuestos en internet, sin ninguna protección, en dos bases de datos sin relación entre sí.

Una de las bases, con unos 2.000 millones de credenciales, la encontró Jeremiah Fowler, de la empresa de seguridad Black Hills Information Security. La otra, con 1.640 millones de documentos, la halló Greg Pollock, director de investigación de la firma de seguridad UpGuard.

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Ambos dicen que los datos afectan a gente de decenas de países. Ninguno logró identificar a los dueños de las bases, y se desconoce cuánto tiempo estuvieron abiertas o si alguien más copió la información.

Dos millones de credenciales robadas con virus

La base de Fowler parece formada por datos robados con programas maliciosos que copian todo lo que una persona usa para entrar a sus cuentas desde una computadora infectada. Según Wired, no hay indicios de que se haya vulnerado a empresas para armarla.

El archivo analizado por Fowler contenía 608 millones de registros de Gmail junto con direcciones institucionales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Tenía 8.471 carpetas con datos en texto sin cifrar: correos, usuarios, contraseñas, cookies (archivos que mantienen abierta una sesión), claves de sesión e información del dispositivo. Algunas carpetas se nombraban por país, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España o México.

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Fowler halló cientos de millones de cuentas de correo de uso masivo, decenas de millones de direcciones .gov, .edu y .org, más de 100 millones de cuentas de redes sociales y decenas de millones de tiendas en línea. Cybernews, que informó el hallazgo con base en el informe de Fowler, contó 608 millones de registros de Gmail y 114,3 millones de otros servicios de Google.

El propio Cybernews advierte que el total incluye duplicados y no equivale a víctimas: un solo equipo infectado puede entregar decenas de cuentas, y algunas claves quizá ya se cambiaron. Fowler tampoco comprobó duplicados de forma exhaustiva.

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La base examinada por Pollock reunía datos unificados de estudiantes, niños, empresas y personas fallecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que más preocupó a Fowler son unos 400.000 documentos que parecen provenir de un virus más avanzado, que arma un perfil de cada víctima con usuarios, cookies, datos del navegador y archivos importantes. “Si tienes eso, eres dueño de esa persona”, dijo.

Más de 840 millones de números de identidad

La base de Pollock parece orientada a ciudadanos de China. Según su análisis, tenía al menos 840 millones de números nacionales de identidad distintos, 300 millones de teléfonos, unos 11 millones de registros de estudiantes y casi 8 millones de registros de empresas. En una muestra aparecieron datos de niños y de personas fallecidas.

Los archivos estaban ordenados y unificados, algo que Pollock atribuyó a un trabajo deliberado. “Alguien juntó muchos datos y los normalizó para que fueran útiles”, dijo. La base seguía actualizándose hasta la semana previa a su hallazgo y, mientras la investigaba, dejó de estar accesible, posiblemente por un ataque de secuestro de datos o una campaña destructiva.

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Pollock aclaró que no puede garantizar la fidelidad de los datos ni descartar que ya circularan en otros sitios. Fowler logró que la empresa de alojamiento retirara la suya de internet.

La empresa proveedora de alojamiento retiró de la red la base de datos tras el aviso de Jeremiah Fowler. (Reuters)

Ambos investigadores señalaron que los gestores de contraseñas y la verificación en dos pasos han servido para impedir el acceso a cuentas de consumidores, aunque no frenan todos los ataques. Fowler recomienda mantener los equipos actualizados, instalar solo programas confiables y buscar ayuda profesional si se sospecha una infección, porque eliminar el virus no siempre basta para sacar al atacante de las sesiones abiertas.