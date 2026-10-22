Caso Lindsay Clancy: el juez negó la solicitud de interrogar al jurado disidente

La exenfermera Lindsay Clancy enfrenta tres cargos de asesinato por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts (Greg Derr/Pool vía REUTERS/File Photo).

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Un juez rechazó el pedido de la defensa de Lindsay Clancy de examinar pruebas e interrogar al único integrante del jurado que se negó a votar en las deliberaciones, lo que provocó la nulidad del juicio por la muerte de sus tres hijos.

Clancy, una exenfermera, se declaró no culpable de tres cargos de asesinato por los estrangulamientos de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury, un suburbio de Boston, Massachusetts.

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Durante el proceso, la defensa no cuestionó que la mujer mató a los niños, pero alegó que atravesaba una psicosis posparto y que intentó suicidarse. Tras ese episodio, quedó paralizada y utiliza silla de ruedas. Por ese motivo, argumentó que no podía ser considerada penalmente responsable.

En su decisión, el magistrado William Sullivan rechazó utilizar la próxima audiencia, prevista para el 2 de noviembre, para debatir la conducta del jurado disidente. Sin embargo, la comparecencia de Clancy se mantiene.

El juez William Sullivan rechazó que la defensa examine al integrante que impidió un veredicto unánime (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

El juez rechazó revisar el teléfono y el cuestionario de selección del jurado

El debate se centra en determinar si el juez actuó correctamente al anular el juicio, a partir de la información conocida posteriormente sobre los antecedentes del jurado disidente dentro del sistema judicial, reportó NBC News Boston.

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La defensa, encabezada por el abogado Kevin Reddington, había solicitado acceder al cuestionario inicial del integrante, examinar su teléfono celular y que fuera interrogado en la próxima audiencia ante el tribunal.

De acuerdo con PEOPLE, el equipo legal sostuvo que estas medidas permitirían determinar si ocultó antecedentes de contacto con el sistema judicial, utilizó indebidamente su teléfono durante las deliberaciones o incumplió las instrucciones del tribunal. En una entrevista posterior, el integrante negó haber mentido.

El abogado Kevin Reddington solicitó revisar el teléfono y el cuestionario del jurado que impidió un veredicto (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

En su decisión, el juez dictaminó que “cualquier investigación judicial adicional es inapropiada” porque el tribunal no puede indagar en el razonamiento de los integrantes del jurado ni en el contenido de sus deliberaciones, informó ABC News.

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A su vez, Sullivan consideró que la evaluación de la decisión de declarar el juicio nulo debía basarse en la información disponible en ese momento.

“Las posibles pruebas de que existía una causa justificada para desestimar a un miembro del jurado que deliberaba que salieron a la luz solo después de que se declarara la nulidad del juicio, simplemente no son relevantes”, escribió en el escrito judicial recogido por NBC News Boston.

El magistrado también señaló que permitir que las declaraciones posteriores de los jurados modifiquen ese análisis “crearía una confusión y controversia interminables”. Además, explicó que, antes de declarar nulo el juicio de Clancy, no había indicios de que el integrante hubiera mentido en su cuestionario.

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El magistrado William Sullivan determinó que el tribunal no tiene facultades para revisar las deliberaciones internas del jurado (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La fiscalía podrá pedir otro juicio, negociar un acuerdo o desistir de los cargos

Durante la audiencia del 2 de noviembre se debatirá una moción presentada por la defensa de Clancy para desestimar los cargos. Si Sullivan la rechaza, la Fiscalía del Condado de Plymouth deberá decidir si impulsa un nuevo juicio, negocia un acuerdo de culpabilidad o desiste de continuar con el proceso.

En caso de que se celebre un nuevo juicio, ambas partes podrán replantear sus estrategias y solicitar modificaciones en relación con las pruebas y los testigos que serán admitidos.

Asimismo, la fiscalía podría presentar acusaciones por delitos de menor gravedad, como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, lo que abriría la posibilidad de un juicio sin jurado, precisó The New York Times.

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Mientras tanto, Clancy continúa detenida sin derecho a fianza y permanece internada en el Hospital Estatal de Tewksbury, donde recibe atención psiquiátrica estatal desde 2023.