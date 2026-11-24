El Centro de Ayuda de WhatsApp resuelve la mayoría de las solicitudes de revisión de números bloqueados en un plazo de 24 horas. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

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Cuando WhatsApp bloquea un número, la aplicación muestra el mensaje “This phone number can’t use WhatsApp” (en español, que ese número no puede usar el servicio) y ofrece una opción para pedir una revisión. Según el Centro de Ayuda de la plataforma, la mayoría de las revisiones se completa en 24 horas.

El botón para apelar aparece en la pantalla de bloqueo de la propia aplicación, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Si ese botón no está, la ayuda oficial indica que la sanción es definitiva y no se puede apelar.

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Los pasos que describe WhatsApp son dos: tocar la opción “Request review” (pedir revisión) dentro de la aplicación y esperar la notificación con la decisión.

Cada apelación cubre un solo número de teléfono, por lo que escribir a la empresa por otros canales o a través de la cuenta de otro usuario no acelera el trámite ni cambia el resultado, advierte la compañía.

El uso reiterado de listas de difusión eleva las denuncias de otros usuarios y deriva en la inhabilitación del número. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué WhatsApp bloquea una cuenta

WhatsApp suspende cuentas cuando considera que su actividad infringe los términos de servicio, por ejemplo si hay spam, estafas o riesgos para la seguridad de otros usuarios. La empresa detecta los envíos automáticos no deseados con aprendizaje automático y con denuncias de los propios usuarios.

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Su guía de uso responsable enumera las prácticas que pueden provocar un bloqueo: enviar mensajes masivos o automáticos, usar listas de contactos que no son propias, insistir con un contacto que pidió que no lo escriban y abusar de las listas de difusión. También figuran la extracción automática de datos de usuarios y el uso de versiones modificadas de la aplicación.

Las listas de difusión merecen una precisión: solo llegan a quienes guardaron el número del remitente. La compañía señala que usarlas con frecuencia puede llevar a que las personas denuncien los mensajes, y que se bloquea a las cuentas denunciadas varias veces.

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Otro caso es el del número reciclado. Si la línea es nueva, es posible que el titular anterior haya infringido las normas y que el bloqueo venga de esa cuenta, según la ayuda oficial.

Los usuarios con cuentas suspendidas pierden el acceso a su historial de conversaciones y copias de seguridad hasta que la empresa aprueba la apelación. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué pasa con los chats y qué es un bloqueo temporal

Mientras la cuenta está bloqueada, no se puede acceder al historial de chats ni a las copias de seguridad. Estas solo se recuperan cuando el número se desbloquea. Una vez aprobada la apelación, hay que verificar la cuenta ingresando el número de teléfono para volver a entrar.

El aviso “Temporarily banned” (bloqueado temporalmente) es distinto. Según WhatsApp, puede indicar que la persona usa una versión no oficial de la aplicación o que extrae información de otros usuarios de forma automática. La empresa pide pasar a la aplicación oficial o dejar esa práctica; de lo contrario, la cuenta puede quedar bloqueada para siempre. La ayuda no indica cuánto dura un bloqueo temporal.

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Entre las aplicaciones no oficiales, la empresa menciona GB WhatsApp, FM WhatsApp y TM WhatsApp. Su recomendación es desinstalarlas y volver a registrar el número en la aplicación oficial, que se descarga desde el sitio de WhatsApp. Solo el historial creado con la aplicación oficial puede respaldarse de forma segura.

Cómo evitar un nuevo bloqueo

WhatsApp recomienda escribir solo a quienes ya contactaron al usuario o pidieron ser contactados, y compartir el propio número para que los demás inicien la conversación. También pide consentimiento antes de sumar a alguien a un grupo y respetar a quien decide salirse.

El empleo de versiones no oficiales de la aplicación como GB WhatsApp o FM WhatsApp provoca bloqueos temporales en las cuentas. (Zacharie Scheurer/dpa)

En los grupos, los administradores pueden activar la opción de que solo ellos envíen mensajes, lo que reduce los mensajes no deseados. La empresa sugiere además pensarlo dos veces antes de reenviar contenido cuyo origen o veracidad se desconozcan.

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La ayuda aclara que ningún servicio de terceros puede bloquear ni desbloquear una cuenta: solo WhatsApp tiene esa facultad. Quien ofrezca quitar un bloqueo a cambio de dinero o de datos no actúa en nombre de la compañía. Estas indicaciones corresponden a las páginas del Centro de Ayuda consultadas en noviembre de 2026.