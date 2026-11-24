El presidente Donald Trump intervino ante la junta directiva de Nvidia para lograr la reincorporación del director ejecutivo Jensen Huang (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

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El presidente Donald Trump no vio otra opción que luchar para reincorporar a Jensen Huang al gigante de la inteligencia artificial Nvidia.

El presidente ha apostado el crecimiento económico del país a la inteligencia artificial y le preocupaba que la destitución de Huang no solo estuviera hundiendo el mercado de valores, sino que también pusiera en riesgo a Estados Unidos por detrás de Pekín en la carrera por el dominio en este campo si Huang, considerado por muchos, tanto por sus partidarios como por sus críticos, como un talento generacional en inteligencia artificial, fuera contratado por una empresa china.

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Y el presidente, un hombre casado tres veces y magnate inmobiliario cuya propia infidelidad conyugal ha sido objeto de escrutinio en la prensa, se indignó ante la expulsión de Huang de la empresa que él mismo fundó debido a sus aventuras extramatrimoniales, incluida una con una ejecutiva de una empresa con sede en Singapur que, según sospechan las autoridades estadounidenses, era una espía china .

Así pues, Trump se volcó en una extraordinaria maniobra entre bastidores para restituir a Huang , comenzando casi inmediatamente después de la caída en desgracia del director ejecutivo, cuando dimitió el 12 de noviembre, a medida que salían a la luz informes sobre un trío de aventuras extramatrimoniales.

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Jensen Huang dimitió de su cargo tras revelarse relaciones extramatrimoniales, entre ellas un vínculo con una ejecutiva investigada por sospechas de espionaje para Pekín (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El presidente declaró sin rodeos en una entrevista con CNBC el lunes que usó su considerable influencia para que Huang recuperara su puesto. “Hablé con ellos”, dijo Trump refiriéndose a la junta directiva de la empresa. “Déjenme decirlo así. Y los convencí”.

La reincorporación del lunes supuso un giro notable por parte de la junta directiva de Nvidia, que días después de la destitución de Huang había insistido en que no estaba considerando tal medida , incluso cuando Trump la impulsaba y miles de personas firmaban una petición en línea pidiendo el regreso de Huang.

Durante días, Trump insistió en la reincorporación de Huang

Trump se mantuvo leal al emblemático director ejecutivo, quien era un asesor de confianza de la Casa Blanca en materia de inteligencia artificial y un importante donante del proyecto del salón de baile del presidente , argumentando que tanto la empresa como Estados Unidos estarían mejor atendidos con Huang al frente de Nvidia.

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Trump también es un gran defensor e inversor de Nvidia, empresa líder en el auge de la industria global de la inteligencia artificial. A finales de 2025, poseía acciones de Nvidia por un valor de entre 12,5 y 58 millones de dólares, según su informe financiero anual presentado en junio de 2026. Esta cifra representa un aumento considerable con respecto a los entre 615.000 y 1,3 millones de dólares en acciones de Nvidia que declaró a finales de 2024.

La Casa Blanca afirmó que las inversiones millonarias de Donald Trump en acciones de Nvidia son administradas por instituciones financieras independientes (Europa Press)

La Casa Blanca ha declarado que la cartera del presidente es administrada de forma independiente por instituciones financieras externas. “Todas las inversiones se mantienen en cuentas discrecionales y se realizan a través de carteras modelo computarizadas que replican automáticamente índices reconocidos”, afirmó Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca. “Ni el presidente Trump ni ningún miembro de su familia tienen capacidad alguna para dirigir, influir o intervenir en la forma en que se invierte la cartera ni en el momento de la compra o venta de inversiones”.

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Trump afirmó que la fuerte caída que sufrieron las acciones de IA tras el despido de Huang le ayudó a fundamentar su postura. Algunos de sus asesores más cercanos contribuyeron a persuadir a la junta directiva: el vicepresidente JD Vance, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien la semana pasada había pedido una “reestructuración radical” en Nvidia.

Huang no es ni mucho menos el primer director ejecutivo en caer en desgracia por infidelidad o relaciones inapropiadas. En los últimos años, ejecutivos prominentes como Steve Easterbrook de McDonald’s , Bernard Looney de BP y Brian Krzanich de Intel se vieron obligados a dejar sus puestos.

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Trump restó importancia al asunto. “Se disculpó con la empresa, con el país, con su familia y con su esposa, que es una persona fantástica”, dijo el presidente en CNBC. “La gente se está dando cuenta del trabajo que ha hecho”.

Una captura de pantalla de un video de CTI, muestra a una mujer identificada por Reuters como Alice Huang, asistiendo a una cena con el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi, Taiwán (CTI vía REUTERS TV)

El escándalo de Huang se complicó aún más porque una de las relaciones extramatrimoniales fue con una mujer que, según sospechan funcionarios estadounidenses, era informante del servicio de inteligencia chino. Pekín lo ha negado.

Como parte de su campaña para la reincorporación de Huang, Trump dijo que los funcionarios estadounidenses aseguraron a la compañía que Huang, quien reconoció su relación con la ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

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Trump afirmó que el caso de Nvidia era diferente de otros escándalos corporativos porque Huang es un talento sin precedentes que está dando forma a una tecnología que podría impactar prácticamente todos los aspectos de la vida en los próximos años. Trump también expresó su preocupación de que Huang pudiera haber sido contratado por una empresa china.

“Esto es diferente debido a la enorme cantidad de conocimiento que hay en su cerebro”, dijo Trump.

Según una persona familiarizada con el asunto, Vance intensificó su participación durante el fin de semana para defender la postura de Trump ante la junta directiva de Nvidia.

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La persona, que no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato, dijo que la Casa Blanca consideraba que Vance, que trabajó en Silicon Valley antes de entrar en política, tenía la talla necesaria para servir como un emisario eficaz para ayudar a los miembros de la junta directiva de Nvidia a superar sus reservas.

Trump lleva mucho tiempo viéndose influenciado por las fluctuaciones del mercado de valores

Jensen Huang, fundador de NVIDIA, aparece en pantalla tras su reincorporación, en el NASDAQ MarketSite de Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

Durante su entrevista con CNBC, Trump se mostró asombrado por el impacto que tuvo la reincorporación de Huang en el mercado bursátil. El índice S&P 500 subió un 4,7% el lunes tras el regreso de Huang.

Durante su mandato en la Casa Blanca, el presidente ha considerado al mercado como el principal indicador de su liderazgo. Las fluctuaciones del mercado han influido en algunas de sus políticas más importantes, incluidas las decisiones sobre su guerra contra Irán y la política arancelaria de su administración.

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Trump considera que el desarrollo de la IA es un motor clave de la economía. Las mayores empresas tecnológicas han invertido aproximadamente 800.000 millones de dólares este año en la construcción de centros de datos, equipándolos con los últimos semiconductores de Nvidia, así como con equipos informáticos, componentes eléctricos, sistemas de climatización y cableado de cobre.

Se prevé que la inversión siga creciendo en los próximos años y que pueda alcanzar los 10,3 billones de dólares entre 2025 y 2032, lo que equivale a aproximadamente el 3,6% de la economía del país, según una investigación del economista Stijn Van Nieuwerburgh de la Universidad de Columbia.

Mientras tanto, Trump ha instado a las comunidades locales a aceptar nuevos centros de datos, incluso ante la creciente oposición política a los mismos. El auge en la construcción de centros de datos ha elevado los salarios de trabajadores cualificados como electricistas y fontaneros, cuya oferta es escasa. Además, la demanda de semiconductores es tan voraz que ha incrementado el precio de las consolas de videojuegos, los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles, agravando la inflación.

La explosión de la IA también ha enriquecido significativamente a los inversores estadounidenses, en particular al 10% más rico de las familias de EE. UU., que poseen aproximadamente el 85% del patrimonio bursátil. El auge impulsado por la IA ha incrementado los ahorros para la jubilación de los estadounidenses y ha impulsado el gasto de los consumidores lo suficiente como para acelerar la expansión de la economía, lo que llevó a algunos economistas a preocuparse, tras la salida inicial de Huang, de que si el mercado de valores hubiera seguido cayendo, el crecimiento podría ralentizarse.

Trump se enfrenta a críticas tanto de amigos como de enemigos por su intervención

Para ser republicano, Trump ha adoptado desde hace tiempo un papel sorprendentemente intervencionista en el sector privado, adquiriendo participaciones gubernamentales en empresas como Intel, US Steel, Westinghouse y una larga lista de empresas más pequeñas pero importantes del sector de las tierras raras. En un acuerdo anterior con Nvidia, se aseguró el 15% de los ingresos de la compañía por la venta de chips antiguos a China.

Esos acuerdos han suscitado cierto escrutinio por parte de los legisladores. Pero el papel de Trump en la recuperación del puesto de Huang provocó críticas inmediatas de ambos partidos.

El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, un antiguo aliado de Trump, escribió en X que había “algo profundamente erróneo” en la relación de Huang con el presunto espía chino y cuestionó la sensatez de devolverlo para dirigir la empresa de fabricación de chips más avanzada del mundo.

Mientras tanto, el senador Tim Scott anunció el lunes que Huang testificará ante el Comité Bancario del Senado el 3 de diciembre. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quienes se espera que asuman el liderazgo de sus respectivas cámaras en enero, criticaron la decisión de restituir a Huang. Jeffries, en un comunicado, la calificó de “indefendible, irresponsable e incomprensible”.

No obstante, Trump afirmó que el escándalo que sacudió a una de las empresas más valiosas del mundo y provocó repercusiones en la economía global podría, en última instancia, ser “un beneficio neto” para Huang y para la industria de la IA en general.

“Por un lado, fue una exposición mediática terrible”, argumentó Trump. “Pero, por otro, demostró lo avanzada que es esta empresa. Lo increíblemente avanzada que es en lo que a él respecta”.

AP